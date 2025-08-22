Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    22 Aug 2025 11:02 PM IST
    22 Aug 2025 11:02 PM IST

    മദ്യനയം പ്രാദേശിക തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ചർച്ചയാകണം -കെ.സി.ബി.സി

    kcbc
    കൊ​ച്ചി: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മ​ദ്യ​വി​പ​ണ​ന ന​യ​വും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്​ വ്യാ​പ​ന​വും പ്രാ​ദേ​ശി​ക തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ പൊ​തു​സ​മൂ​ഹം ച​ര്‍ച്ച ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് കെ.​സി.​ബി.​സി. മ​ദ്യ​വി​രു​ദ്ധ ക​മീ​ഷ​ന്‍ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ബി​ഷ​പ് യു​ഹാ​നോ​ന്‍ മാ​ര്‍ തെ​യോ​ഡോ​ഷ്യ​സ്. പാ​ലാ​രി​വ​ട്ടം പി.​ഒ.​സി.​യി​ല്‍ സ​മി​തി​യു​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല നേ​തൃ​യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ബി​ഷ​പ്.

    നി​ല​വി​ലെ മ​ദ്യ​ത്തി​ല്‍ നി​ന്ന്​ ഒ​രു​തു​ള്ളി പോ​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് പ്ര​ക​ട​ന പ​ത്രി​ക​യി​ലൂ​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​വ​ര്‍ ത​ല്‍സ്ഥി​തി പു​റ​ത്തു​വി​ട​ണം. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ല്‍ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ്​ മ​ദ്യ​വും മാ​ര​ക രാ​സ​ല​ഹ​രി​ക​ളും സു​ല​ഭ​മാ​യി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഗു​രു​ത​ര സ്ഥി​തി​വി​ശേ​ഷം ഉ​ണ്ടാ​​യ​തെ​ന്നും ബി​ഷ​പ് പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​റ് വ​ര്‍ഷം കെ.​സി.​ബി.​സി. മ​ദ്യ​വി​രു​ദ്ധ ക​മീ​ഷ​ന്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും സ​മി​തി ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ച ഫാ. ​ജോ​ണ്‍ അ​രീ​ക്ക​ലി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫാ. ​ജോ​ണ്‍ അ​രീ​ക്ക​ല്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    News Summary - Liquor policy should be discussed in local elections - KCBC
