    Kerala
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 11:17 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 11:17 AM IST

    സെൻട്രൽ ജയിലിൽ മദ്യവും കഞ്ചാവും സുലഭം; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി മുൻ തടവുകാരൻ

    kannur central prison
    കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിൽ

    ക​ണ്ണൂ​ര്‍: സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ൽ മ​ദ്യ​വും ക​ഞ്ചാ​വും സു​ല​ഭ​മെ​ന്ന് മു​ൻ ത​ട​വു​കാ​ര​ന്റെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ. പ​ല ത​വ​ണ ജ​യി​ലി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഹ​രി​വ​സ്തു​ക്ക​ളും മൊ​ബൈ​ൽ ​ഫോ​ണു​ക​ളും പി​ടി​കൂ​ടി​യി​ട്ടും തു​ട​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ പ്ര​ഹ​സ​ന​മാ​യ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ ക​ഴി​ഞ്ഞി​റ​ങ്ങി​യ ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് സ്വ​ദേ​ശി​ കണ്ണൂരിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ നടത്തിയത്.

    ജ​യി​ലി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന പേ​രി​ന് മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ദി​നേ​ന അ​ക​ത്തേ​ക്ക് ല​ഹ​രി​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​റി​ഞ്ഞു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​വ ത​ട​വു​കാ​രി​ൽ ചി​ല​ർ ക​രി​ഞ്ച​ന്ത​യി​ൽ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ക പ​തി​വാ​ണ്. 400 രൂ​പ​യു​ടെ മ​ദ്യ​ത്തി​ന് ചി​ല ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ 4000 വ​​രെ ഇൗ​ടാ​ക്കാ​റു​ണ്ട്.

    മൂ​ന്നു​കെ​ട്ട് ബീ​ഡി​ക്ക് ജ​യി​ലി​ന​ക​ത്ത് ആ​യി​രം രൂ​പ​യാ​ണ് വി​ല. പ​ല ത​ട​വു​കാ​രും ജ​യി​ലി​ൽ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഉ​ൾ​പ്പെ​​ടെ​യു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് മു​ൻ ത​ട​വു​കാ​ര​ൻ തു​റ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ജ​യി​ലി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​യി​ൽ ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ ഏ​ഴ് മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ളാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്ന​ത്. മ​തി​ലി​ന് പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് ജ​യി​ലി​ന​ക​ത്തേ​ക്ക് ക​ഞ്ചാ​വും മ​ദ്യ​ക്കു​പ്പി​യും വ​ലി​ച്ചെ​റി​യു​ന്ന​തി​നി​ടെ പു​തി​യ​തെ​രു പ​ന​ങ്കാ​വ് സ്വ​ദേ​ശി അ​ക്ഷ​യ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച പി​ടി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​യാ​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ റി​മാ​ൻ​ഡി​ലാ​ണ്. കൂ​ട്ടാ​ളി​ക​ളാ​യ ര​ണ്ടു പേ​ർ അ​ന്ന് ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​വ​രെ പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. പി​ടി​യി​ലാ​യ അ​ക്ഷ​യ് ജ​യി​ലി​ലെ ല​ഹ​രി വി​ൽ​പ​ന​ക്ക് വ​ൻ തു​ക ലാ​ഭം കി​ട്ടു​ന്ന​താ​യി മൊ​ഴി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:liquorKannur central prisonkannurKannur Center Jail
