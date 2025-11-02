Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസംസ്ഥാനത്ത് നാമമാ​ത്ര...
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 6:45 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 7:01 AM IST

    സംസ്ഥാനത്ത് നാമമാ​ത്ര നെല്ല് സംഭരണം തുടങ്ങി

    text_fields
    bookmark_border
    സംസ്ഥാനത്ത് നാമമാ​ത്ര നെല്ല് സംഭരണം തുടങ്ങി
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് നെ​ല്ലു​സം​ഭ​ര​ണം നാ​മ​മാ​​ത്ര​മാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ചു. സ​ർ​ക്കാ​റു​മാ​യി ധാ​ര​ണ​യി​ലു​ള്ള 52 മി​ല്ലു​ട​മ​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ട് മി​ല്ലു​ട​മ​ക​ളു​മാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ ധാ​ര​ണ​യി​ലെ​ത്തി​യെ​ന്ന വി​വ​ര​മാ​ണ് പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​ത്. അ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല​യി​ലെ കൊ​യ്തു ക​ഴി​ഞ്ഞ പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നെ​ല്ലെ​ടു​പ്പ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു​വെ​ന്ന്​ ഭ​ക്ഷ്യ​മ​ന്ത്രി ജി.​ആ​ർ. അ​നി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ കൊ​യ്തു സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന നെ​ല്ലി​ന് സ​പ്ലൈ​കോ​യു​ടെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി പ​ച്ച​ച്ചീ​ട്ട് ന​ൽ​കി ക​ണ​ക്കെ​ടു​ക്കു​ക​യും അ​ടു​ത്ത​യാ​ഴ്ച​യോ​ടെ സം​ഭ​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. അ​തേ​സ​മ​യം, മ​റ്റ് മി​ല്ലു​ട​മ​ക​ളു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച തു​ട​രു​ന്നെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഭ​ക്ഷ്യ- കൃ​ഷി വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി​മാ​രും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്ന് സ്ഥി​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വ​ള​രെ വ​ലി​യൊ​രു പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​ണ് നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. മി​ല്ലു​ട​മ​ക​ളു​ടെ സം​ഘ​ട​ന​ക​ള്‍ പ​ല ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​ന്ന​യി​ച്ച് സം​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കൊ​യ്ത നെ​ല്ല് ക​ര​ക്ക്​ ക​യ​റ്റി​യി​ട്ട് ക​ണ്ണീ​ര്‍ക്ക​ഥ​ക​ളാ​ണ് നെ​ൽ​ക്ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ക്ക് പ​റ​യാ​നു​ള്ള​ത്.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഭ​ക്ഷ്യ​മ​ന്ത്രി​യും കൃ​ഷി​മ​ന്ത്രി​യും വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യി യോ​ഗം ചേ​രു​ക​യും​ചെ​യ്തു. പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന്​ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി മി​ല്ലു​ട​മ​ക​ളു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് ച​ര്‍ച്ച ന​ട​ത്തി പ്ര​ശ്ന​പ​രി ഹാ​ര​ത്തി​നാ​ണ് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ആ​ലോ​ചി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും ശ്ര​മം ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. ചി​ല മി​ല്ലു​ട​മ​ക​ള്‍ താ​ത്പ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ഭ​ക്ഷ്യ​വ​കു​പ്പ് വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ള്‍ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ ര​ണ്ട് മി​ല്ലു​ട​മ​ക​ള്‍ നെ​ല്ലെ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്ന് സ​മ്മ​തി​ച്ച​ത​ത്രേ.

    മി​ല്ലു​ട​മ​ക​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ചി​ല ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ഹാ​രം ഉ​ണ്ടാ​കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് മി​ല്ലു​ക​ൾ സം​ഭ​ര​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് വി​ട്ടു നി​ന്നി​രു​ന്നു. ഇ​തു​മൂ​ല​മാ​ണ് സം​ഭ​ര​ണം വൈ​കാ​ൻ ഇ​ട​യാ​യ​ത്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ശ്ച​യി​ച്ച സം​ഭ​ര​ണ​വി​ല​യി​ൽ നി​ന്നും കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല​ക്ക്​ നെ​ല്ല് വി​ൽ​ക്കാ​ൻ ക​ർ​ഷ​ക​ർ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി പ​ച്ച​ച്ചീ​ട്ട് ന​ൽ​കാ​ൻ മ​ന്ത്രി നി​ർ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ സം​ഭ​ര​ണ​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ 28 രൂ​പ 20 പൈ​സ ആ​യി​രു​ന്ന സം​ഭ​ര​ണ​വി​ല ഈ ​സീ​സ​ൺ മു​ത​ൽ 30 രൂ​പ​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സം​ഭ​ര​ണ​വി​ല​യേ​ക്കാ​ൾ കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ​മി​ല്ലു​ക​ൾ​ക്കോ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ​ക്കോ ആ​രും നെ​ല്ല് ന​ൽ​കേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Paddy Collectionpaddy farmersKerala News
    News Summary - limited paddy collection started in state
    Similar News
    Next Story
    X