ഖുർആൻ വചനങ്ങൾ കാലിഗ്രഫിയിൽ തയാറാക്കി ശ്രദ്ധേയനായി യുവാവ്

ഖുർആൻ വചനങ്ങൾ കാലിഗ്രഫിയിൽ തയാറാക്കി ശ്രദ്ധേയനായി യുവാവ്text_fields
പന്തളം: ഖുർആൻ വചനങ്ങൾ കാലിഗ്രഫിയിൽ തയാറാക്കി ശ്രദ്ധേയനാവുകയാണ് ഹാഫിസ് അബ്ബാസ് മുഹമ്മദ് അൽ ഹസനി അൽ മദനി. ഒരോ അധ്യായവും പ്രത്യേകം ഫ്രെയിമിലാണ് തയാറാക്കുന്നത്.
ചെറുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽനിന്നുതന്നെ പിതാവിൽനിന്ന് വിദ്യ അഭ്യസിച്ചു. ചെറുപ്പം മുതലേ അറബി കാലിഗ്രഫിയിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിരുന്നു. ഖുർആൻ മനനം ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഖുർആനിനൊപ്പം അറബി കാലിഗ്രഫിയും രണ്ടുവർഷം അഭ്യസിച്ചു. പിന്നീട് മദീനയിൽവെച്ച് തുടർപഠനം. ഇദ്ദേഹം ഉസൂൽ തഫ്സീറിൽ മിഫ്താഹു തഫ്സീർ എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. കായംകുളം, പെരിങ്ങാല, കോട്ടപ്പുറത്തു ഹൗസിൽ അബ്ദുൽ ലത്തീഫിന്റെ മകനാണ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register