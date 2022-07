cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കു​ണ്ട​റ: ലൈ​ഫ് മി​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ന​ൽ​കി​യ അ​പേ​ക്ഷ നി​ര​സി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വീ​ട്​ മ​ഴ​യി​ൽ ത​ക​ർ​ന്നു വീ​ണു. ഇ​ള​മ്പ​ള്ളൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​ല്ലി​ങ്ങ​ൽ പ​തി​നൊ​ന്നാം വാ​ർ​ഡി​ൽ സു​രേ​ന്ദ്ര‍െൻറ വീ​ടി‍െൻറ ഒ​രു ഭാ​ഗ​മാ​ണ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​ക​ർ​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച​യും അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കു​വ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വീ​ട് അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി 'വാ​സ​യോ​ഗ്യ​മാ​ണ്' എ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് എ​ഴു​തി​യ​തെ​ന്ന് വീ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

ര​ണ്ട് ദി​വ​സം മു​മ്പ് ക​ല​ക്ട​ർ​ക്കും ഇ​വ​ർ അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. പൊ​ളി​ഞ്ഞു​വീ​ഴു​മ്പോ​ൾ വീ​ട്ടി​ൽ ആ​രും ഇ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ ഹൃ​ദ്​​രോ​ഗി​യാ​ണ്.

Life Project: The house whose application was rejected collapsed in the rain