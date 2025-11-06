Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 7:09 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 7:09 PM IST

    പ്രണയപ്പകയിൽ നടുറോഡില്‍ 19കാരിയെ പെട്രോളൊഴിച്ച് ചുട്ടുകൊന്ന കേസിൽ ജീവപര്യന്തം; കൂസലില്ലാതെ വിധി കേട്ട് അജിന്‍

    വധശിക്ഷ കിട്ടുമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷയെന്ന്​ കവിതയുടെ അമ്മ ഉഷ
    murder case Rejin
    പത്തനംതിട്ട: നടുറോഡില്‍ പെൺകുട്ടിയെ പെട്രോളൊഴിച്ച് തീ കൊളുത്തി കൊന്ന കേസില്‍ കുമ്പനാട് കോയിപ്രം കരാലില്‍ അജിന്‍ റെജി മാത്യുവിന്​ (24) ജീവപര്യന്തം കഠിനതടവും അഞ്ചുലക്ഷം രൂപ പിഴയും. പത്തനംതിട്ട അഡീഷനല്‍ ജില്ല കോടതി (ഒന്ന്) ജഡ്ജി ജി.പി. ജയകൃഷ്ണനാണ്​ ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. പിഴത്തുക പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നൽകണം. തുക അടച്ചില്ലെങ്കിൽ അജിന്റെ സ്വത്ത്​ വിറ്റ്​ ഈടാക്കണമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. കൊലപാതകത്തിനാണ്​ ജീവപര്യന്തം തടവും പിഴയും. തടഞ്ഞുവെച്ചതിന്​ ഒരു മാസത്തെ തടവും അനുഭവിക്കണം.

    പത്തനംതിട്ട അയിരൂര്‍ കാഞ്ഞീറ്റുകര ചരുവില്‍ കിഴക്കേമുറിയില്‍ കവിതയാണ്​ (19) കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 2019 മാർച്ച്‌ 12ന് രാവിലെ 9.10ന് തിരുവല്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡില്‍ ചിലങ്ക ജങ്ഷന് സമീപമായിരുന്നു സംഭവം. പ്രണയത്തിൽനിന്ന്​ പിന്മാറിയതിനെത്തുടർന്നായിരുന്നു ആക്രമണം. സ്വകാര്യസ്ഥാപനത്തിൽ എം.എൽ.ടി വിദ്യാർഥിനിയായിരുന്ന കവിത ഇവിടേക്ക്​ പോകുന്നതിനിടെ തടഞ്ഞുനിർത്തിയ അജിൻ, കത്തികൊണ്ട് ആദ്യം കുത്തിപ്പരിക്കേല്‍പിച്ചു. പിന്നാലെ കുപ്പിയിൽനിന്ന് പെട്രോളൊഴിച്ച് തീകൊളുത്തുകയായിരുന്നു.

    വൊക്കേഷനൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ക്ലാസിൽ സഹപാഠികളായിരുന്നു കവിതയും അജിനും. തുടർന്ന്​ പ്രണയത്തിലുമായി. ഇതിൽനിന്ന്​ പെൺകുട്ടി പിന്മാറിയെന്ന നിഗമനമാണ് ക്രൂരകൃത്യത്തിന്​ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചത്​. കത്തിയും രണ്ടുകുപ്പി പെട്രോളുമായാണ് അജിൻ യുവതിയെ ആക്രമിച്ചത്. 70 ശതമാനത്തോളം പൊള്ളലേറ്റ പെൺകുട്ടിയെ ആദ്യം തിരുവല്ലയിലെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കല്‍ കോളജിലും പിന്നീട് എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും എട്ട് ദിവസത്തിനുശേഷം മരിച്ചു. തിരുവല്ല സി.ഐയായിരുന്ന പി.ആര്‍. സന്തോഷാണ്​ അന്വേഷണം നടത്തി 89 ദിവസംകൊണ്ട്​ കുറ്റപത്രം ഹാജരാക്കിയത്. ഇപ്പോൾ എറണാകുളം ടൗൺ സൗത്ത്​ സി.ഐയാണ്​. മികച്ച രീതിയിൽ കുറ്റാന്വേഷണം നടത്തിയതിന് കോടതി ഇദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചു. പി.ആര്‍. സന്തോഷിന്​ പ്രശംസാപത്രം നൽകണമെന്ന്​ ജില്ല പൊലീസ്​ മേധാവിക്ക്​ കത്ത്​ നൽകുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടര്‍ അഡ്വ. ഹരിശങ്കർ പ്രസാദിനെയും കോടതി അഭിനന്ദിച്ചു.

    കേസിൽ 43 സാക്ഷികളെയാണ്​ വിസ്തരിച്ചത്​. 94 രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കി. പെൺകുട്ടിയുടെ ദേഹത്ത്​ പെട്രോൾ ഒഴിക്കുന്നതും തുടർന്ന്​ തീകൊളുത്തുന്നതിന്‍റെയും സി.സി ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. ​പ്രതി കൃത്യം നടത്താനായി പമ്പിൽനിന്ന്​ പെട്രോൾ വാങ്ങുന്നതിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങളും ലഭിച്ചു. ഈ ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്​ പ്രതിതന്നെയാണെന്ന​ ഫോറൻസിക്​ ലാബ്​ റിപ്പോർട്ടും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. പെട്രോൾ വാങ്ങാനായി എ.ടി.എമ്മിൽനിന്ന്​ പണം പിൻവലിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്‍റെ ബാങ്ക്​ രേഖകളും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനൊപ്പം സംഭവത്തിന്​ ദൃക്സാക്ഷികളായിരുന്ന വ്യാപാരികളും ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർമാരും പ്രതിക്കെതിരെ മൊഴി നൽകി. പെൺകുട്ടിയുടെ മരണമൊഴിയും കേസിൽ നിർണായകമായി. ഭാവഭേദങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെയായിരുന്നു അജിന്‍ വിധി കേട്ടത്​.

    കണ്ണീരോടെയാണ്​ കവിതയുടെ അമ്മ ഉഷ വിധികേട്ടത്​. പ്രതിക്ക് വധശിക്ഷ കിട്ടുമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷയെന്ന്​ ഉഷ പറഞ്ഞു. സന്തോഷവും ദുഃഖവും തോന്നി. മകളെ ഇല്ലാതാക്കിയവനും ഇല്ലാതാകണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹിച്ചത്​. എന്നാൽ, ജീവപര്യന്തമാണ്​ ലഭിച്ചത്​. അതിൽ തൃപ്തിയുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. വിധിയിൽ തൃപ്തിയെന്ന്​​ കവിതയുടെ അച്ഛൻ വിജയകുമാറും പറഞ്ഞു. വിജയകുമാർ-ഉഷ ദമ്പതികളുടെ മൂന്ന്​ പെൺമക്കളിൽ ഇളയ കുട്ടിയായിരുന്നു കവിത.

    TAGS:Life ImprisonmentMurder Case
    News Summary - Life imprisonment for killing girl at pathanamthitta
