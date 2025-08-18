Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസംരംഭങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ്:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 11:49 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 11:49 PM IST

    സംരംഭങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ്: പഞ്ചായത്തീരാജ് ചട്ടം നിലവിൽ വന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    വി​ജ്ഞാ​പ​നം മ​ന്ത്രി എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി
    സംരംഭങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ്: പഞ്ചായത്തീരാജ് ചട്ടം നിലവിൽ വന്നു
    cancel

    കൊ​ച്ചി: ഫാ​ക്ട​റി​ക​ൾ​ക്കും വ്യാ​പാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സം​രം​ഭ​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മ​റ്റ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ലൈ​സ​ൻ​സ് ന​ൽ​കാ​ൻ നി​ല​വി​ലു​ള്ള പു​തു​ക്കി​യ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്നു​വെ​ന്ന് ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ മ​ന്ത്രി എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ്​ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് നി​ല​വി​ലു​ള്ള നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും കാ​ലോ​ചി​ത​മാ​യി പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളോ​ടെ 2025ലെ ​കേ​ര​ള പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തീ​രാ​ജ് (സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ലൈ​സ​ൻ​സ് ന​ൽ​ക​ൽ) ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ നി​ല​വി​ൽ വ​രു​ന്ന​ത്. സ​മാ​ന​രീ​തി​യി​ൽ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ലും ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    2024ൽ ​മാ​ത്രം ഈ​സ് ഓ​ഫ് ഡു​യി​ങ് ബി​സി​ന​സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 47 പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ളാ​ണ് ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പ് സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. കെ-​സ്മാ​ർ​ട്ടി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം മു​ത​ൽ വ്യ​വ​സാ​യ​സൗ​ഹൃ​ദ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് സോ​ഫ്ട്‌​വെ​യ​ർ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​ത്. സു​താ​ര്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​ൻ ഡാ​ഷ്ബോ​ർ​ഡ്, സി​റ്റി​സ​ൺ പോ​ർ​ട്ട​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ചു. നി​ർ​മാ​ണ പെ​ർ​മി​റ്റ് ഫീ​സി​ൽ 60 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ കു​റ​വ് വ​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. കെ​ട്ടി​ട​നി​ർ​മാ​ണ ച​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും സി​വി​ൽ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ച​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ടു​ത്ത​ദി​വ​സം​ത​ന്നെ ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു.​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്‍റെ അ​നു​മ​തി​ക്കാ​യി 30 ദി​വ​സ​മാ​ണ് സ​മ​യം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. നി​ല​വി​ലെ സം​സ്ഥാ​ന അ​പ്പീ​ൽ​ബോ​ഡി​ക്കു പു​റ​മെ ജി​ല്ല​ത​ല​ത്തി​ൽ അ​പ്പീ​ൽ​ബോ​ഡി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക​യും ലൈ​സ​ൻ​സോ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​നോ നി​ഷേ​ധി​ച്ചാ​ൽ അ​ട​ച്ച തു​ക തി

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:panchayathMB Rajesh
    News Summary - License for enterprises: Panchayati Raj Act comes into force
    Similar News
    Next Story
    X