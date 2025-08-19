Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    date_range 19 Aug 2025 7:55 AM IST
    date_range 19 Aug 2025 8:11 AM IST

    ഷർഷാദിന് പിന്നിലും സി.​പി.​എ​മ്മിലെ കണ്ണൂർ നേതാക്കളുടെ പോര്​​​​?

    ക​ണ്ണൂ​ർ: സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് ത​ല​വേ​ദ​ന സൃ​ഷ്ടി​ച്ച മാ​ഹി സ്വ​ദേ​ശി ഷ​ർ​ഷാ​ദി​ന്റെ ക​ത്ത് വി​വാ​ദ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലും ക​ണ്ണൂ​രി​ലെ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ പോ​രെ​ന്ന് സൂ​ച​ന. സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗ​ത്തി​നെ​തി​രെ മ​റ്റൊ​രു മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച സ്വ​ത്ത് സ​മ്പാ​ദ​ന ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ് ക​ത്തി​ലൂ​ടെ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക​ക​ത്ത് പു​ക​യു​ന്ന​ത്.

    അ​ന​ധി​കൃ​ത സ്വ​ത്ത് സ​മ്പാ​ദ​ന​മെ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗ​മാ​യ മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വി​നെ​തി​രെ ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ എ​ന്ത് ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്തു​വെ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ സം​സ്ഥാ​ന സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. 2022 അ​വ​സാ​നം ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യു​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​റ്റ് വ​ഴി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്നും പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    അ​ടു​ത്ത ര​ണ്ട് സം​സ്ഥാ​ന സ​മി​തി യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പേ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ​രി​ഹാ​ര​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സി.​പി.​എം സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന് ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി. സം​സ്ഥാ​ന സ​മി​തി​യി​ൽ ന​ൽ​കി​യ ഈ ​ഉ​റ​പ്പി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വി​ന്റെ കാ​ർ​മി​ക​ത്വ​ത്തി​ൽ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങു​ടെ കു​ന്ത​മു​ന എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​നി​ലേ​ക്ക് വീ​ണ്ടും തി​രി​ച്ചു​വെ​ച്ച​ത്.

    പ​യ്യ​ന്നൂ​രി​ലെ ജ്യോ​ത്സ്യ​നെ കാ​ണാ​ൻ മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മു​മ്പ് എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ പോ​യ​തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ പ്ര​ഹ​രം. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​കം വി​ഷ​യം കെ​ട്ട​ട​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​നു​ള്ള കൃ​ത്യ​മാ​യ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. ഇ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ഷ​ർ​ഷാ​ദി​ന്റെ ക​ത്ത് ആ​യു​ധ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ല​ണ്ട​നി​ലെ വ്യ​വ​സാ​യി രാ​ജേ​ഷ് കൃ​ഷ്ണ​ക്കെ​തി​രെ ഷ​ർ​ഷാ​ദ് പി.​ബി അം​ഗം അ​ശോ​ക് ധാ​വ്ളെ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ ക​ത്താ​ണ് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്.

    ഈ ​ചോ​ർ​ച്ച​യി​ൽ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ കു​ടി​പ്പ​ക​യു​മാ​യി വ​ലി​യ ബ​ന്ധ​മൊ​ന്നു​മി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, ക​ത്ത് ചോ​ർ​ച്ച അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പി​ന്നീ​ട് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും ചി​ല ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ന​ട​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ന്റെ മ​ക​ൻ ശ്യാം​ജി​ത്ത് വ​ഴി​യാ​ണ് ക​ത്ത് ചോ​ർ​ന്ന​തെ​ന്ന് ഷ​ർ​ഷാ​ദ് കൃ​ത്യ​മാ​യി പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ വ്യ​ക്തം.

