    ''ചാ​ടാം ന​മു​ക്ക് ചാ​ടാം...''

    നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനത്ത് ​ തെളിയും മുമ്പേ താഴെ മലയാളഭൂമിയിലെ മോഹ മാനസങ്ങളിൽ തെളിയുന്നത് സാധ്യതകളുടെ നിറനിലാവ്
    ''ചാ​ടാം ന​മു​ക്ക് ചാ​ടാം...''
    അ​സാ​ധാ​ര​ണ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മു​ന്ന​ണി രാ​ഷ്ട്രീ​യം ഇ​ന്ന് സാ​ക്ഷി​യാ​കു​ന്ന​ത്. നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ പാ​ർ​ട്ടി മാ​റ്റ​ത്തി​ലെ വി​ചി​ത്ര​രീ​തി​ക​ൾ മു​ത​ൽ ക​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ മു​ന്ന​ണി​മാ​റ്റ​ത്തി​ലെ നീ​ഗൂ​ഢ​ത​കൊ​ണ്ടു​വ​രെ സം​ഭ​വ​ബ​ഹു​ല​മാ​ണ് സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ. മു​പ്പ​തു വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ലം സി.​പി.​എ​മ്മി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം സു​ജ ച​ന്ദ്ര​ബാ​ബു​വി​ന്റെ മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗ് പ്ര​വേ​ശ​നം, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യി ക​രു​തി​പ്പോ​ന്നി​രു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ തി​രു​ത്ത് കൂ​ടി​യാ​യി. കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സി(​എം) ന്‍റെ ചു​വ​ടു​മാ​റ്റ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ, എ​സ്. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ, ഐ​ഷ പോ​റ്റി തു​ട​ങ്ങി​യ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ പാ​ർ​ട്ടി മാ​റ്റം, കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ട്വ​ന്റി​ട്വ​ന്റി​യു​ടെ എ​ൻ.​ഡി.​എ പ്ര​വേ​ശം, എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് - എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള പു​തി​യ ബ​ന്ധം എ​ന്നി​വ ഈ ​ശൃം​ഖ​ല​യി​ലെ സ​മീ​പ​കാ​ല സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ. ദ​ശ​ക​ങ്ങ​ളാ​യി രൂ​പം​കൊ​ണ്ട സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഘ​ട​ന​യി​ൽ സ​മീ​പ​ഭാ​വി​യി​ൽ വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന അ​ഭൂ​ത​പൂ​ർ​വ​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൃ​ത്യ​മാ​യ സൂ​ച​ന​ക​ളാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ പ്ര​ക​ട​മാ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് വ്യ​ക്തം




    ഐ​ഷ പോ​റ്റി​

    ദേ​വി​കു​ളം​ മുതൽ കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര​ വരെ; ചു​വ​പ്പ് പ​ട​ർ​ത്തി​യ​വ​രു​ടെ ചു​വ​ടു​മാ​റ്റം

    മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ പാ​ർ​ട്ടി​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ​യാ​ണ്. കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര​യി​ൽ​നി​ന്ന് പാ​ർ​ട്ടി​യെ മൂ​ന്നു​വ​ട്ടം നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം​ചെ​യ്ത ഐ​ഷ​പോ​റ്റി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലേ​ക്ക് കൂ​ടു​മാ​റി​യ​പ്പോ​ൾ സ​മാ​ന​സ്വ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന് ടേ​മു​ക​ളി​ൽ ദേ​വി​കു​ള​ത്തി​ന്‍റെ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലെ ശ​ബ്ദ​മാ​യി​രു​ന്ന എ​സ്. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ ക​ളം മാ​റി​യ​ത് ബി.​ജെ.​പി​യി​ലേ​ക്കാ​ണ്. ഐ​ഷ പോ​റ്റി​യു​ടെ മാ​റ്റം വ​ലി​യ ച​ർ​ച്ച​യാ​യെ​ങ്കി​ൽ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ന്‍റേ​ത് നി​ശ്ശ​ബ്ദ​മാ​യി കെ​ട്ട​ട​ങ്ങി എ​ന്ന​തും രാ​ഷ്ട്രീ​യ കൗ​തു​കം. ര​ണ്ടും സി.​പി.​എം നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​ടെ ആ​ഴം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. 10 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഭ​ര​ണ​ത്തു​ട​ർ​ച്ച​യു​ടെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നാം ഊ​ഴ​ത്തി​ന് ശ്ര​മി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ൾ കൂ​ടി​യാ​യ ‘എ​ക്സ് എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ’ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ അ​വി​ശ്വാ​സം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി ക​ളം​മാ​റു​ന്ന​ത് ക​ന​ത്ത​പ്ര​ഹ​രം​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ‘പാ​ർ​ട്ടി വേ​ദി​ക​ളി​ലൊ​ന്നും സ​ജീ​വ​മ​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ പാ​ർ​ട്ടി വി​ടു​ന്നു’​വെ​ന്ന ല​ളി​ത​വ​ത്ക​ര​ണം ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​ക്ക് ധാ​ര​ണ​യു​ണ്ട്.

    ഐ​ഷ പോ​റ്റി​യു​ടെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വേ​ശ​നം കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര​യി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, തെ​ക്ക​ൻ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് കാ​ര്യ​മാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധം തീ​ർ​ക്കേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 1977 മു​ത​ൽ കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര​യെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്ന കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് (ബി) ​നേ​താ​വ് ആ​ർ. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യെ 2006ൽ ​അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ചാ​ണ് ഐ​ഷാ പോ​റ്റി സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ ക​രു​ത്ത് തെ​ളി​യി​ച്ച​ത്. ഈ ​വി​ജ​യ​ഗാ​ഥ​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഐ​ഷ പോ​റ്റി​യു​ടെ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ മു​ന്ന​ണി മാ​റ്റ​ത്തി​ന് ‘ഗ്രാ​വി​റ്റി’ ന​ൽ​കു​ന്ന​തും. നേ​തൃ​ത്വ​വു​മാ​യു​ള്ള വി​യോ​ജി​പ്പി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് കു​റ​ച്ചു​കാ​ല​മാ​യി പാ​ർ​ട്ടി പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ. കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​തി​രു​ന്ന ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ൽ മ​റ​നീ​ക്കി​യ​ത്. ഏ​രി​യ, ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​വ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​തും സം​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യി ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​മാ​യി വ്യാ​ഖ്യാ​നി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ചു​വ​ടു​മാ​റ്റം. ധ​ന​മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ൻ. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ലി​നെ​തി​രെ കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര​യി​ൽ ഐ​ഷ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​കു​മെ​ന്ന​ത് ഏ​റ​ക്കു​റെ ഉ​റ​പ്പാ​ണ്. ഇ​തോ​ടെ, ബാ​ല​ഗോ​പാ​ലി​നെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി തീ​ർ​ത്തും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി​രു​ന്ന മ​ണ്ഡ​ല​മാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ​ടി​വാ​തി​ലി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് ‘അ​ര​ക്ഷി​ത’​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.


    എ​സ്. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ

    ഹൈ​റേ​ഞ്ചി​ലെ നാ​ട​കീ​യ​ത; ചോ​ദ്യ​മാ​യി എ​സ്. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ

    • സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ അ​ടി​ത്ത​റ​യാ​യ തോ​ട്ടം​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ക​ട​ന്നു​ക​യ​റാ​നു​ള്ള ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ആ​സൂ​ത്രി​ത നീ​ക്കം കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്

    തോ​ട്ടം​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും കു​ടി​യേ​റ്റ ക​ർ​ഷ​ക​രും ആ​ദി​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഇ​ടു​ക്കി ഹൈ​റേ​ഞ്ചി​ന്റെ ജ​ന​സം​ഖ്യാ​പ​ര​മാ​യ വൈ​വി​ധ്യം രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ​മ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ളെ പ​ല​പ്പോ​ഴും സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ഈ ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​രി​തഃ​സ്ഥി​തി​യെ ഉ​ന്ന​മി​ട്ടാ​ണ് സി.​പി.​എ​മ്മി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള എ​സ്. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​നെ എ​ൻ.​ഡി.​എ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പാ​ള​യ​ത്തി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​ച്ച​ത്. ഐ​ഷാ പോ​റ്റി​യു​ടേ​തു​പോ​ലെ സ​ർ​പ്രൈ​സ് ആ​യി​രു​ന്നി​ല്ല എ​സ്. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ന്‍റെ ചു​വു​ടു​മാ​റ്റം. ‘ഏ​റെ നാ​ളു​ക​ളാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു കേ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത് ഒ​ടു​വി​ൽ സം​ഭ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു’ എ​ന്ന പ്ര​തീ​തി​യാ​ണ് ഇ​ട​തു​ക്യാ​മ്പി​ന്. നാ​ലു വ​ർ​ഷ​മാ​യി സി.​പി.​എ​മ്മി​നു​ള്ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ​യും സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യ പ​രി​സ​മാ​പ്തി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. 2021 നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ദേ​വി​കു​ള​ത്തെ സി.​പി.​എം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി എ. ​രാ​ജ​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​മാ​ണ് രാ​ജേ​ന്ദ്ര​നെ​തി​രെ പാ​ർ​ട്ടി അ​ന്വേ​ഷ​ണ ക​മീ​ഷ​ൻ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ടു​ക്കി ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ശി​പാ​ർ​ശ​യി​ൽ 2022 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​നെ പ്രാ​ഥ​മി​ക അം​ഗ​ത്വ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. ഇ​തു രാ​ജേ​ന്ദ്ര​നെ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ക​റ്റി. ലോ​ക്‌​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ തി​രി​കെ​കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന നേ​തൃ​ത്വം ശ്ര​മം ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ഫ​ലി​ച്ചി​ല്ല.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് വി​രു​ദ്ധ​ത അ​ജ​ണ്ട​യാ​ക്കു​ക​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ​നി​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി​യി​ലേ​ക്ക് കു​ടി​യേ​റി​യ നേ​താ​ക്ക​ളെ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ക​ട​ന്നാ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ‘രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ’ ഉ​ത്ത​രം​മു​ട്ടി​ക്കു​ന്ന ചോ​ദ്യ​മാ​ണ്. മൂ​ന്ന് ഊ​ഴ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യു​ള്ള എ​സ്. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ന്‍റെ നി​യ​മ​സ​ഭാം​ഗ​ത്വം തോ​ട്ടം​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സ്വാ​ധീ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ലി​യ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു. ത​മി​ഴ് വം​ശ​ജ​രാ​യ തോ​ട്ടം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മു​ള്ള ദേ​വി​കു​ളം മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ അ​വ​രു​ടെ ഭാ​ഷ​യും സം​സ്കാ​ര​വും പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന നേ​താ​വ് കൂ​ടി​യാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹം. ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലെ​യും പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് മൂ​ന്നാ​റി​ലെ​യും ത​മി​ഴ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന നേ​താ​വാ​ണ് എ​സ്. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ, സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ അ​ടി​ത്ത​റ​യാ​യ തോ​ട്ടം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ക​ട​ന്നു​ക​യ​റാ​നു​ള്ള ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ആ​സൂ​ത്രി​ത നീ​ക്കം കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. ഫെ​ബ്രു​വ​രി ആ​ദ്യ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നാ​റി​ൽ ബി.​ജെ.​പി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം ത​ന്‍റെ ശ​ക്തി​പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ് രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ.


    സു​ജ ച​ന്ദ്ര​ബാ​ബു

    • ലീ​ഗി​ലെത്തിയ സു​ജ ച​ന്ദ്ര​ബാ​ബു; രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​റ്റ​മല്ല, രാ​ഷ്ട്രീ​യ മ​റു​പ​ടിയെന്ന് തെ​ക്ക​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ​നി​ന്നു​ത​ന്നെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ സ​ദാ​ചാ​ര​ത്തെ ശ​രി​വെ​ക്കു​ന്ന ശ​ബ്ദം ഉ​യ​രു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​ന്റെ വി​ദ്വേ​ഷ​സ​മാ​ന ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ പൊ​ള്ള​ത്തം പൊ​ളി​യു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ലീ​ഗ് ക​രു​തു​ന്നു

    എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി​യും എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സും സം​യു​ക്ത​മാ​യി മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​നെ പ്ര​ശ്ന​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ, 30 വ​ർ​ഷ​ത്തെ സി.​പി.​എം ബ​ന്ധം ഉ​പ​ക്ഷേി​ച്ചു​ള്ള സു​ജ ച​ന്ദ്ര​ബാ​ബു​വി​ന്‍റെ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് പ്ര​വേ​ശം കേ​വ​ല രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​റ്റം എ​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം ക​ട​ന്നാ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള നേ​ർ​ക്കു​നേ​ർ മ​റു​പ​ടി കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​ല​ബാ​റി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ലീ​ഗ് സാ​ന്നി​ധ്യ​വും അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും തെ​ക്ക​ൻ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ താ​ര​ത​മ്യേ​ന കു​റ​വാ​ണ്. സി.​പി.​എം ബ​ന്ധം ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​യാ​ളി​ന് രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ പ​ല​തു​മു​ണ്ടെ​ന്നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് സു​ജ ച​ന്ദ്ര​ബാ​ബു​വി​ന്‍റെ നീ​ക്കം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​കു​ന്ന​ത്.

    മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് തെ​ക്ക​ൻ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ത​ങ്ങ​ളെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ സ​മു​ദാ​യാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ത​യാ​റാ​കു​ന്നു എ​ന്ന​ത് അ​വ​രു​ടെ ‘ദ​ക്ഷി​ണ ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന്’ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വ​ലി​യ അം​ഗീ​കാ​ര​വു​മാ​ണ്. കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല​യി​ലെ അ​ഞ്ച​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ സു​ജ ച​ന്ദ്ര​ബാ​ബു സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ ക​രു​ത്തു​റ്റ വ​നി​താ നേ​താ​ക്ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​യി​രു​ന്നു. മൂ​ന്നു ത​വ​ണ അ​ഞ്ച​ൽ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യും അ​ഞ്ച​ൽ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്‌​സ​ണാ​യും സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മ​ഹി​ളാ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ മു​ൻ ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും നി​ല​വി​ലെ സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    സി.​പി.​എം നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലെ ചി​ല​രു​ടെ ധാ​ർ​ഷ്ട്യ​വും താ​ഴെ​ത്ത​ട്ടി​ലു​ള്ള​വ​രു​ടെ വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളെ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​തും പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​മാ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് അ​വ​ർ പാ​ർ​ട്ടി വി​ട്ട​ത്. സി.​പി.​എം പു​റ​ത്ത് മ​തേ​ത​ര​ത്വം പ​റ​യു​ക​യും അ​ക​ത്ത് നേ​ർ​വി​പ​രീ​ത നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു എ​ന്ന ഗൗ​ര​വ​ക​ര​മാ​യ ആ​രോ​പ​ണ​വും അ​വ​ർ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു. മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗാ​ണ് നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ ജാ​തി-​മ​ത​സ്ഥ​രെ​യും ഒ​രു​മി​ച്ച് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി​യെ​ന്ന അ​വ​രു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന ലീ​ഗി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ​ക്കും മൂ​ല​ധ​ന​മാ​കും.

    എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി നേ​തൃ​ത്വം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന ലീ​ഗ് വി​രു​ദ്ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തെ സു​ജ​യു​ടെ ലീ​ഗ് പ്ര​വേ​ശം പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്നു. തെ​ക്ക​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ​നി​ന്നു​ത​ന്നെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ സ​ദാ​ചാ​ര​ത്തെ ശ​രി​െ​വ​ക്കു​ന്ന ശ​ബ്ദം ഉ​യ​രു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​ന്റെ വി​ദ്വേ​ഷ​സ​മാ​ന ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ പൊ​ള്ള​ത്തം പൊ​ളി​യു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ലീ​ഗ് ക​രു​തു​ന്നു

    സാബു എം. ജേക്കബ്


    • കി​ഴ​ക്ക​മ്പ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് കാ​വി​യി​ലേ​ക്ക് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ട്വ​ന്‍റി​ട്വ​ന്‍റി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചു​വ​ന്ന ക്രൈ​സ്ത​വ വോ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ൻ.​ഡി.​എ സ​ഖ്യ​ത്തോ​ടെ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​മോ എ​ന്ന​ത് ബി.​ജെ.​പി നേ​രി​ടു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ചോ​ദ്യ​മാ​ണ്

    മു​ന്ന​ണി​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഊ​ർ​ജ​മാ​കു​ന്ന​താ​ണ് പ​തി​വെ​ങ്കി​ൽ എ​ൻ.​ഡി.​എ പ്ര​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ സ്വ​ന്തം ത​ട്ട​ക​ത്തി​ൽ പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ട്വ​ന്‍റി​ട്വ​ന്‍റി വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന​ത്. ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ രാ​ജി സ​ന്ന​ദ്ധ​ത പ​ര​സ്യ​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഒ​രു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​യാ​യി തു​ട​രു​ന്ന ‘നി​ഷ്പ​ക്ഷ’ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ര​ണ്ടു പ്ര​മു​ഖ മു​ന്ന​ണി​ക​ളെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ച്ച് കൃ​ത്യ​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ട്വ​ന്‍റി​ട്വ​ന്‍റി​യു​ടെ ചു​വ​ടു​മാ​റ്റം. ഈ ​നി​ല​പാ​ട് മാ​റ്റം​ത​ന്നെ​യാ​ണ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യി സം​ഘ​ട​ന​യെ വ​രി​ഞ്ഞു​മു​റു​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത സ്വ​ഭാ​വ​സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളി​ല്ലാ​തെ​യു​ള്ള ട്വ​ന്‍റി​ട്വ​ന്‍റി​യു​ടെ സം​ഘ​ട​ന സം​വി​ധാ​നം പു​തി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ എ​ങ്ങ​നെ നേ​രി​ടു​മെ​ന്ന​തും ക​ണ്ട​റി​യ​ണം. ഇ​തി​നൊ​പ്പം സം​സ്ഥാ​ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലെ ‘അ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ’​പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​രി​ണാ​മ​ത്തി​നു​കൂ​ടി കേ​ര​ളം സാ​ക്ഷി​യാ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    2021ലെ ​നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ലെ എ​ട്ട് മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച ട്വ​ന്‍റി​ട്വ​ന്‍റി ഭേ​ദ​പ്പെ​ട്ട വോ​ട്ടു​വി​ഹി​തം നേ​ടി​യി​രു​ന്നു.​ ട്വ​ന്‍റി​ട്വ​ന്‍റി​യു​ടെ എ​ൻ.​ഡി.​എ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ ഘ​ട​കം ക്രൈ​സ്ത​വ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ടാ​ണ്. ട്വ​ന്‍റി​ട്വ​ന്‍റി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചു​വ​ന്ന ക്രൈ​സ്ത​വ വോ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ൻ.​ഡി.​എ സ​ഖ്യ​ത്തോ​ടെ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​മോ എ​ന്ന​ത് ബി.​ജെ.​പി നേ​രി​ടു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ചോ​ദ്യ​വു​മാ​ണ്. കി​ഴ​ക്ക​മ്പ​ല​ത്തും പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ക്രൈ​സ്ത​വ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന് വ​ലി​യ സ്വാ​ധീ​ന​മു​ണ്ട്, കൂ​ടാ​തെ, ട്വ​ന്‍റി​ട്വ​ന്‍റി​യു​ടെ വോ​ട്ട് ബാ​ങ്കി​ന്‍റെ ന​ല്ലൊ​രു ഭാ​ഗം ഈ ​സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണ്. ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ രൂ​ക്ഷ​മാ​യി ക​ട​ന്നാ​ക്ര​മ​ണ​തി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​വു​ക​യും അ​തി​നെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ വി​കാ​രം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും. നി​ഷ്പ​ക്ഷ നി​ല​പാ​ടു​ള്ള പാ​ർ​ട്ടി പെ​ട്ടെ​ന്ന് കൃ​ത്യ​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​ജ​ണ്ട​യു​ള്ള മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കു​ന്ന​ത് അ​ണി​ക​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​മോ എ​ന്ന​താ​ണ് മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ശ്നം. പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ നി​ഷ്പ​ക്ഷ സ്വ​ഭാ​വം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടെ​ന്നും ഇ​ത് ബി.​ജെ.​പി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള റി​ക്രൂ​ട്ടി​ങ് ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യി മാ​റി​യെ​ന്നും ആ​രോ​പി​ച്ച് നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ പാ​ർ​ട്ടി വി​ടു​ക​യാ​ണ്. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ രാ​ജി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് ഇ​വ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    2015ൽ ​എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​യി​ലെ കി​ഴ​ക്ക​മ്പ​ലം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച ട്വ​ന്‍റി​ട്വ​ന്‍റി, ചു​രു​ങ്ങി​യ കാ​ല​യ​ള​വി​നു​ള്ളി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ശ​ക്തി​യാ​യി വ​ള​ർ​ന്ന​ത് കേ​ര​ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലെ വേ​റി​ട്ട അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    ജോ​സ് കെ. ​മാ​ണി

    • പി​ള​രാ​നൊ​രു​ങ്ങ​വെ മ​ട​ങ്ങി​യ മാ​ണി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്

    ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ പ​ല​വ​ഴി​ക്ക് ന​ട​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഏ​റ്റ​വു​മൊ​ടു​വി​ൽ എ​ന്തു​കാ​ര​ണം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി മു​ന്ന​ണി വി​ടു​മെ​ന്ന റോ​ഷി​യു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ ഉ​ത്ത​രം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ് ജോ​സ് കെ. ​മാ​ണി​യു​ടെ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ന​യൊ​ടി​ച്ച​ത്

    പാ​തി​വ​ഴി​യി​ൽ മു​ട​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും മാ​ണി​കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ ആ​സ​ന്ന​മാ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ല​ത്ത് വ​ലി​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് വേ​ദി​യാ​യ​ത്. മു​ന്ന​ണി വി​ടാ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജോ​സ് കെ. ​മാ​ണി ക​ച്ച​കെ​ട്ടു​ക​യും എ​ന്നാ​ൽ, പാ​ർ​ട്ടി മ​ന്ത്രി റോ​ഷി അ​ഗ​സ്റ്റി​നെ പി​ടി​ച്ചു​നി​ർ​ത്താ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ​ത​ന്നെ രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ പി​ള​ർ​പ്പി​ന്‍റെ വ​ക്കി​ലേ​ക്ക് പാ​ർ​ട്ടി എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഒ​ടു​വി​ൽ റോ​ഷി​യു​ടെ ക​ടും​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ന് ജോ​സ് കെ. ​മാ​ണി വ​ഴ​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് കൂ​ടു​മാ​റ്റ നീ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക വി​രാ​മ​മാ​യ​ത്. അ​ങ്ങ​നെ പി​ള​ർ​ന്ന​തി​ൽ ഒ​രു ഭാ​ഗ​ത്തെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫ് താ​ൽ​പ​ര്യം കാ​ട്ടി​യ​തു​മി​ല്ല. മു​ന്ന​ണി മാ​റ്റ​മെ​ങ്കി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി ഒ​രു​മി​ച്ചെ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ​യും ലൈ​ൻ. ജോ​സി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് മ​ന്ത്രി എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ സം​ഘ​ട​ന​യി​ൽ ശ​ക്ത​നാ​ണ് റോ​ഷി അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ. അ​ഞ്ചു ത​വ​ണ നി​യ​മ​സ​ഭാം​ഗ​മാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹം, ഈ ​സാ​ധ്യ​ത ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​മു​ള്ള ഒ​രു മു​ന്ന​ണി മാ​റ്റ​ത്തി​ന് ത​യാ​റാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. യു.​ഡി.​എ​ഫ് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ സീ​റ്റ് ജോ​സി​ന് വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തെ​ങ്കി​ലും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​റ​പ്പു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തു​മി​ല്ല.

    ഏ​റ്റ​വു​മൊ​ടു​വി​ൽ എ​ന്തു​കാ​ര​ണം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി മു​ന്ന​ണി വി​ടു​മെ​ന്ന റോ​ഷി​യു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ ഉ​ത്ത​രം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ് ജോ​സ് കെ. ​മാ​ണി​യു​ടെ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ന​യൊ​ടി​ച്ച​ത്. നി​ല​വി​ൽ അ​ഞ്ച് എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ണ്ട്. ഒ​രു മ​ന്ത്രി​സ്ഥാ​ന​വും ചീ​ഫ് വി​പ്പ് പ​ദ​വി​യും രാ​ജ്യ​സ​ഭ എം.​പി സ്ഥാ​ന​വും ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ അ​ർ​ഹ​മാ​യ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യും ല​ഭി​ച്ചു. ഇ​തെ​ല്ലാ​മാ​യി​ട്ടും അ​വ​ഗ​ണ​ന എ​ങ്ങ​നെ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​മെ​ന്ന​താ​ണ് റോ​ഷി വി​ഭാ​ഗം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത്. 2020ൽ ​യു.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ടു​ന്ന​തി​ന് സ​മാ​ന​മ​ല്ല സാ​ഹ​ച​ര്യ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്തി​മ​വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ധ്യ​കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ല മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​ന്‍റെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലു​ള്ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സാ​ക​ട്ടെ വ​ലി​യ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ന് ത​യാ​റാ​യ​തു​മി​ല്ല.


    കെ. സുകുമാരൻ നായർ,

    വെള്ളാപ്പള്ളി ​നടേശൻ

    • ഐ​ക്യ​നീ​ക്കം: ല​ക്ഷ്യം രാ​ഷ്ട്രീ​യം, ഉ​ന്നം സ​തീ​ശ​ൻ, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് ന​ട​ത്തി​യ രൂ​ക്ഷ​മാ​യ വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ലി​യ ച​ർ​ച്ച​യാ​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ഇ​രു​നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും സ​തീ​ശ​നെ​തി​രെ തു​റ​ന്ന​ടി​ച്ച് രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യെ​ന്ന​തും ശ്ര​ദ്ധേ​യം

    സ​മ​ദൂ​ര​മാ​ണെ​ന്നും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മി​ല്ലെ​ന്നും ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ഴും എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് - എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി ഐ​ക്യ നീ​ക്ക​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ കൃ​ത​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​ജ​ണ്ട​യും ഉ​ന്നം പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി സ​തീ​ശ​നു​മാ​കുന്നു. സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് ഭ​ര​ണ​ത്തു​ട​ർ​ച്ച കി​ട്ടു​മെ​ന്ന​തി​ൽ വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി പ്ര​തീ​ക്ഷ പ​ര​സ്യ​മാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സ​തീ​ശ​നെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ൽ ‘കാ​ത്തി​രു​ന്ന് കാ​ണ​ാ’മെ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പാ​ണ് സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​രി​ൽ​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ​ത്. ഇത് ഇ​രു സ​മു​ദാ​യ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും ഉ​ദ്ദേ​ശ ശു​ദ്ധി അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്ന​താ​യി. ഫ​ല​ത്തി​ൽ ഈ ​നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം സി.​പി.​എം സ്പോ​ൺ​സേ​ർ​ഡ് എ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​മു​യ​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഐ​ക്യ​നീ​ക്കം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഇ​രു​വ​രും ഒ​രേ സ്വ​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വി​നെ​തി​രെ രം​ഗ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​ത് കേ​ര​ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലെ അ​സാ​ധാ​ര​ണ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് ന​ട​ത്തി​യ രൂ​ക്ഷ​മാ​യ വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ലി​യ ച​ർ​ച്ച​യാ​യ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ഇ​രു​നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും സ​തീ​ശ​നെ​തി​രെ തു​റ​ന്ന​ടി​ച്ച് രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യെ​ന്ന​തും ശ്ര​ദ്ധേ​യം. വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി സ​തീ​ശ​നെ ‘ഇ​ന്ന​ലെ പൂ​ത്ത ത​ക​ര’​എ​ന്നും ‘ഊ​ള​ൻ​പാ​റ​യ്ക്ക് അ​യ​ക്കേ​ണ്ട​വ​ൻ’ എ​ന്നും വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച​ത് ഈ ​വി​രോ​ധ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഴം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. നാ​യാ​ടി മു​ത​ൽ ന​മ്പൂ​തി​രി വ​രെ എ​ന്ന ത​ന്റെ പ​ഴ​യ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം ‘നാ​യാ​ടി മു​ത​ൽ ന​സ്രാ​ണി വ​രെ’ എ​ന്നാ​ക്കി വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നി​ലും കൃ​ത്യ​മാ​യ അ​ജ​ണ്ട​യു​ണ്ട്. എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി-​എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് ഐ​ക്യം കാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ അ​നി​വാ​ര്യ​ത​യെ​ന്ന് പ​റ​യു​മ്പോ​ഴും എ​ന്താ​ണ് സാ​ഹ​ച​ര്യ​മെ​ന്ന് നേ​താ​ക്ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​മി​ല്ല.

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​നേ​താ​വി​നെ​തി​രെ വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​നും സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​രും ഒ​രേ​സ​മ​യം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ക​ട​ന്നാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് മു​തി​ർ​ന്നി​ട്ടും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന് മു​തി​രാ​ഞ്ഞ​തും രാ​ഷ്ട്രീ​യ കൗ​തു​കം. കൃ​ത്യ​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​ജ​ണ്ട​യോ​ടെ​യു​ള്ള സ​മു​ദാ​യ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ അ​ധി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മു​ന്നി​ൽ സ്വ​ന്തം പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ അ​മ​ര​ക്കാ​ര​നെ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ് നേ​താ​ക്ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച സ​തീ​ശ​ൻ പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ള്ളി​ലെ അ​ധി​കാ​ര സ​മ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക സ്വാ​ധീ​ന​മാ​കു​ന്ന​ത് ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം നേ​താ​ക്ക​ളെ അ​സ്വ​സ്ഥ​രാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.







