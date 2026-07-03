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    Kerala
    Posted On
    date_range 3 July 2026 10:42 PM IST
    Updated On
    date_range 3 July 2026 10:42 PM IST

    ട്രോ​ളു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ട്രോ​ളാം; ആ​രു​ടെ​യും കു​ല​ത്തൊ​ഴി​ൽ ക​ള​യി​ല്ല -സ്പീ​ക്ക​ർ

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    ട്രോ​ളു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ട്രോ​ളാം; ആ​രു​ടെ​യും കു​ല​ത്തൊ​ഴി​ൽ ക​ള​യി​ല്ല -സ്പീ​ക്ക​ർ
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    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: സ​ഭ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് സ്വാ​ഭാ​വി​ക വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും അ​തി​നെ​യൊ​ന്നും ഗൗ​ര​വ​മാ​യി കാ​ണേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നും സ്പീ​ക്ക​ർ തി​രു​വ​ഞ്ചൂ​ർ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ട് മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. റൂ​ൾ ബു​ക്കി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളാ​ണ് ഞാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. അ​തി​നോ​ട് എ​ല്ലാ​വ​രും യോ​ജി​ക്ക​ണം. ട്രോ​ളു​ക​ൾ കാ​ണാ​റു​ണ്ട്. ട്രോ​ളു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ട്രോ​ൾ ചെ​യ്യാം.

    ആ​രു​ടെ​യും കു​ല​ത്തൊ​ഴി​ൽ ഞാ​ൻ ക​ള​യി​ല്ല. വ​ള്ളം​ക​ളി അ​വ​ധി​യി​ലെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ​രാ​മ​ർ​ശം ഓ​വ​ർ ഹി​യ​ർ ചെ​യ്ത​താ​ണെ​ന്നും അ​ത് റെ​ക്കോ​ഡ് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് സാ​ധി​ക്കു​ക​യെ​ന്നും സ്പീ​ക്ക​ർ ചോ​ദി​ച്ചു. ന​മ്മ​ൾ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സ​ഭ​യു​ണ്ട്. മ​സി​ൽ പ​വ​ർ കാ​ണി​ക്കാ​നു​ള്ള​ത​ല്ല നി​യ​മ​സ​ഭ​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:kerala politicstrollsLegislative
    News Summary - Let the trolls troll; I will not take away anyone's hereditary profession - Speaker
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