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    ‘പച്ച ഇറച്ചി തിന്ന് രസിക്കുന്നവരുടെ ആട്ടം തുടരട്ടെ’, ഇഡി അന്വേഷണ വിവാദത്തിൽ മുഹമ്മദ് റിയാസ്

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    PA Muhammed Riyas
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    പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ്


    കോഴിക്കോട്: ഇഡി അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളോട് പ്രതികരിച്ച് സിപിഎം നേതാവ് പിഎ.മുഹമ്മദ് റിയാസ്. മാധ്യമ വാർത്തകളിൽ അംബന്ധങ്ങളുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടികാട്ടിയ അദ്ദേഹം, ഇഡി അന്വേഷണം എന്ന പേരിൽ ചോർത്തി കൊടുത്ത ഇത്തരം അസംബന്ധ വിവരങ്ങളിലൂടെ ജീവിക്കുന്ന, മനുഷ്യരുടെ പച്ച ഇറച്ചി തിന്ന് രസിക്കുന്നവരുടെ ആട്ടം തുടരട്ടെയെന്നും ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. നിയമപരമായി പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.

    അതേസമയം, സി.​എം.​ആ​ർ.​എ​ൽ മാ​സ​പ്പ​ടി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​നേ​താ​വ്​ പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ, മ​ക​ൾ ടി. ​വീ​ണ, മ​രു​മ​ക​ൻ പി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ റി​യാ​സ്​ എം.​എ​ൽ.​എ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ഇ.​ഡി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നി​ർ​ണാ​യ​കമാകും.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഇ.​ഡി, ഡി.​ജി.​പി ര​വാ​ഡ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​റി​ന്​ ന​ൽ​കി​യ 25 പേ​ജു​ള്ള ക​ത്തി​ൽ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം തേ​ടാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ കൈ​ക്കൊ​ണ്ടു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി ര​മേ​ശ്​ ചെ​ന്നി​ത്ത​ല​യും ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ലാ​ണ്​ ഇ​തു​സം​ബ​ധി​ച്ച തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്ത​ത്. അ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ അ​ഡ്വ​ക്കേ​റ്റ്​ ജ​ന​റ​ലി​ൽ (എ.​ജി) നി​ന്നും നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം തേ​ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളാ​ണ്​ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    ഇ.​ഡി​യു​ടെ ക​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം നേ​രി​ട്ട്​ കേ​സെ​ടു​ക്കാ​നാ​കു​മോ, അ​തോ വി​ജി​ല​ൻ​സി​നെ കൊ​ണ്ട്​ അ​ന്വേ​ഷി​പ്പി​ച്ച ശേ​ഷം ​ഇ.​ഡി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​സ്തു​ത​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ കേ​സെ​ടു​ക്ക​ണ​മോ എ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം തേ​ടു​ന്ന​ത്.

    പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണരൂപം

    ഇന്നത്തെ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇഡി അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പുതിയ അസംബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ട്.

    ഇ ഡി ചോർത്തി കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ടിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ , അത് എന്നെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ബോധപൂർവ്വം മെനഞ്ഞ കള്ളക്കഥയാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വീണ ഇഡിക്കു മുന്നിൽ സമ്മതിച്ചു എന്ന് ഇ ഡി ചോർത്തി നൽകിയ വാർത്തയിൽ പറയുന്നുണ്ട് .ഇത് പച്ചക്കള്ളമാണ്.

    ഇ ഡി അന്വേഷണം എന്ന പേരിൽ ചോർത്തി കൊടുത്ത ഇത്തരം അസംബന്ധ വിവരങ്ങളിലൂടെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ പച്ച ഇറച്ചി തിന്ന് രസിക്കുന്നവരുടെ ആട്ടം തുടരട്ടെ.

    നിയമപരമായി പോരാടും.

    -പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ്

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    News Summary - Let raw flesh eaters dance on, says Riyas on ED row
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