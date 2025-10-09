Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 7:00 AM IST

    നിയമസഭ സമ്മേളനം ഇന്ന്​ അവസാനിപ്പിച്ചേക്കും

    നിയമസഭ സമ്മേളനം ഇന്ന്​ അവസാനിപ്പിച്ചേക്കും
    തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി വിവാദത്തിൽ സ്തംഭനം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിയമസഭ സമ്മേളനം വ്യാഴാഴ്ചയോടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ നീക്കം. വെള്ളിയാഴ്ച അവസാനിക്കേണ്ട സമ്മേളനമാണ്​ ഒരു ദിവസം നേരത്തേ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത്​.

    വെള്ളിയാഴ്ച പാസാക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ആറ്​ ബില്ലുകളുൾപ്പെടെ വ്യാഴാഴ്ച പരിഗണിച്ച് സമ്മേളനം​ ഗില്ലറ്റിൻ ​ചെയ്ത്​ പിരിയാനാണ്​ സാധ്യത. ഡൽഹിയിൽ പോയതിനാൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വ്യാഴാഴ്ച സഭയിലുണ്ടാകില്ല.

    പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തിയ പ്രതിഷേധം സർക്കാറിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽകൂടിയാണ്​ സമ്മേളനം നേരത്തേ പിരിയാൻ​ ആലോചിക്കുന്നത്​. വ്യാഴാഴ്ചയും ചോദ്യോത്തര വേള മുതൽ പ്രതിഷേധം തുടങ്ങാനാണ്​ പ്രതിപക്ഷ തീരുമാനം.

    TAGS:legislative assemblyLatest NewsKerala
    News Summary - Legislative Assembly session may end today
