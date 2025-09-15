Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 7:53 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 7:53 AM IST

    നിയമ നിർമാണത്തിനുള്ളത്​ ഒമ്പത്​ ദിവസം; പരിഗണിക്കേണ്ടത്​ 17 ബില്ലുകൾ

    നിയമ നിർമാണത്തിനുള്ളത്​ ഒമ്പത്​ ദിവസം; പരിഗണിക്കേണ്ടത്​ 17 ബില്ലുകൾ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: 12 ദി​വ​സ​ത്തെ സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഒ​മ്പ​ത്​ ദി​വ​സ​മാ​ണ്​ നി​യ​മ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള​തെ​ങ്കി​ലും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​നു​ള്ള​ത്​ 17 ബി​ല്ലു​ക​ൾ. നാ​ല്​ ബി​ല്ലു​ക​ളു​​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വ​രെ അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യ​ത്. കേ​ര​ള പൊ​തു​വി​ൽ​പ​ന നി​കു​തി ഭേ​ദ​ഗ​തി, കേ​ര​ള സം​ഘ​ങ്ങ​ള്‍ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍, കേ​ര​ള ഗു​രു​വാ​യൂ​ര്‍ ദേ​വ​സ്വം ഭേ​ദ​ഗ​തി, കേ​ര​ള ക​യ​ര്‍ തൊ​ഴി​ലാ​ളി ക്ഷേ​മ സെ​സ് ഭേ​ദ​ഗ​തി എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ആ​ദ്യം പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്ക് വ​രു​ന്ന ബി​ല്ലു​ക​ള്‍. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ, 13 ബി​ല്ലു​ക​ള്‍ കൂ​ടി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത.

    മ​റ്റു ബി​ല്ലു​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ കാ​​ര്യോ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും സ്പീ​ക്ക​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ അ​ഞ്ച്​ ക​ര​ട്​ ബി​ല്ലു​ക​ൾ സ​ഭ​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്ക്​ എ​ത്തേ​ണ്ട​താ​ണ്. വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ര​ക്ഷ​ണ ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ല്ല്, ഏ​ക കി​ട​പ്പാ​ട സം​ര​ക്ഷ​ണ ബി​ല്ല്, ക​ന്നു​പൂ​ട്ട്, മ​ര​മ​ടി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്ന നി​യ​മ ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ല്ല്, ഉ​ട​മ​ക്ക്​ ച​ന്ദ​ന മ​രം വെ​ട്ടി​വി​ൽ​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്ന ബി​ല്ല്, പ​ര​സ്യ​ബോ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ വ​രു​മാ​നം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള കേ​ര​ള മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ആ​ക്ട്​ ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ല്ല്, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ രാ​ജ്​ ആ​ക്ട്​ ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ല്ല്​ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​ണ്​ ശ​നി​യാ​ഴ്ച മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ഇ​തി​ന്​ പു​റ​മെ നേ​ര​ത്തെ മ​​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക്​ അ​യ​ക്കു​ക​യും അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ല്ല്, ഗ​വ​ർ​ണ​ർ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ ഓ​ർ​ഡി​ന​ൻ​സി​ന്​ പ​ക​ര​മാ​യു​ള്ള കേ​ര​ള പ​ബ്ലി​ക്​ സ​ർ​വി​സ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ല്ല്, നേ​ര​ത്തെ സ​ഭ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യും സെ​ല​ക്ട്​ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്ക്​ അ​യ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത 2023ലെ ​കേ​ര​ള പൊ​തു​രേ​ഖ ബി​ല്ല്​ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് സ​ഭ​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്ക്​ വ​രു​ന്ന നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ൾ.

    2025-26 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ബ​ജ​റ്റി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഉ​പ​ധ​നാ​ഭ്യ​ര്‍ഥ​ന​ക​ള്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ച​ര്‍ച്ച​യും വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പും ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ ആ​റി​ന് ന​ട​ക്കും. ധ​ന​വി​നി​യോ​ഗ ബി​ല്‍ ഏ​ഴി​ന് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും.

