Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightവട്ടമിട്ട് വിവാദങ്ങൾ​;...
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 7:00 AM IST

    വട്ടമിട്ട് വിവാദങ്ങൾ​; നിയമസഭ സമ്മേളനത്തിന്​ ഇന്ന്​ തുടക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലി​ന്​ സ​ഭ​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ഇ​രി​പ്പി​ടം
    വട്ടമിട്ട് വിവാദങ്ങൾ​; നിയമസഭ സമ്മേളനത്തിന്​ ഇന്ന്​ തുടക്കം
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ന​ടു​വി​ൽ പ​തി​ന​ഞ്ചാം കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭ​യു​ടെ പ​തി​നാ​ലാ​മ​ത് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്​ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​ തു​ട​ക്ക​മാ​കും. ആ​ദ്യ​ദി​നം മു​ൻ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​എ​സ്.​ അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ൻ, മു​ൻ സ്പീ​ക്ക​ർ പി.​പി. ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ, പീ​രു​മേ​ട്​ അം​ഗം വാ​ഴൂ​ർ സോ​മ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക്​ ച​ര​മോ​പ​ചാ​ര​മ​ർ​പ്പി​ച്ച്​ സ​ഭ പി​രി​യു​മെ​ങ്കി​ലും തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള ദി​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ഭ പ്ര​ക്ഷു​ബ്​​ധ​മാ​കു​മെ​ന്നു​റ​പ്പ്.

    പൊ​ലീ​സ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ലെ ക്രൂ​ര​മ​ർ​ദ​ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ആ​യു​ധ​മാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലി​നെ​തി​രാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം ത​ന്നെ​യാ​യി​രി​ക്കും ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന തി​രി​ച്ച​ടി​ക്കു​ള്ള ആ​യു​ധം.

    ഡോ. ​ഹാ​രി​സ്​ ചി​റ​ക്ക​ലി​ന്‍റെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ‘സി​സ്റ്റ’​ത്തി​ലെ പാ​ളി​ച്ച ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം സ​ഭ​യി​ൽ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​രു​മെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പാ​ണ്. ഇ​തി​ന്​ പു​റ​മെ സ​ർ​ക്കാ​ർ -ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ണ്ടാ​ക്കി​യ സ്തം​ഭ​നാ​വ​സ്ഥ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം സ​ഭ​യി​ൽ ഉ​യ​ർ​ത്തും. ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ​മാ​ക​ട്ടെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​നും തി​രി​ച്ച​ടി​ക്കു​മു​ള്ള ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളും കോ​പ്പു​കൂ​ട്ട​ുന്ന​േ​താ​ടെ സ​ഭാ​ത​ലം ശാ​ന്ത​മാ​കി​ല്ലെ​ന്നു​റ​പ്പാ​ണ്.

    ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 10​ വ​രെ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളെ​ടു​ത്ത്​ മൂ​ന്ന്​ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ആ​കെ 12 ദി​വ​സ​മാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ സ​ഭ ചേ​രു​ന്ന​ത്. സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 15 മു​ത​ൽ 19 വ​രെ​യും 29, 30 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലും തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ ആ​റ്​ മു​ത​ൽ 10 വ​രെ​യു​മാ​ണ്​ സ​ഭ സ​മ്മേ​ളി​ക്കു​ന്ന ദി​ന​ങ്ങ​ൾ. പൂ​ർ​ണ​മാ​യും നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണം അ​ജ​ണ്ട​യാ​ക്കി​യാ​ണ്​ സ​മ്മേ​ള​നം. ഒ​മ്പ​ത്​ ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ ബി​ല്ലു​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ സ്പീ​ക്ക​ർ എ.​എ​ൻ. ഷം​സീ​ർ വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ആ​ദ്യ​ദി​നം ച​ര​മോ​പ​ചാ​ര​വും ര​ണ്ട്​ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ അ​നൗ​ദ്യോ​ഗി​കാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി വി​നി​യോ​ഗി​ക്കും. പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്ക്​ വ​രു​ന്ന നാ​ല്​ ബി​ല്ലു​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​തി​ന​കം തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന്​ പു​റ​മെ 13 ബി​ല്ലു​ക​ൾ കൂ​ടി സ​ഭ​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്ക്​ വ​ന്നേ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ സ്​​പീ​ക്ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്​ സഭയിൽ പ്രത്യേക ഇരിപ്പിടം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ​റി പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലി​ന് നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ഇ​രി​പ്പി​ടം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ സ്പീ​ക്ക​ർ എ.​എ​ൻ. ഷം​സീ​ർ. രാ​ഹു​ലി​നെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ​റി പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്ത​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ​േബ്ലാ​ക്കി​ൽ​നി​ന്ന്​ മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വി​ന്‍റെ ക​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ ന​ട​പ​ടി. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നി​ര​യി​ലെ അ​വ​സാ​ന എം.​എ​ൽ.​എ​ക്ക്​ ശേ​ഷ​മാ​യി​രി​ക്കും രാ​ഹു​ലി​നു​ള്ള ഇ​രി​പ്പി​ടം ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ക. രാ​ഹു​ലി​ന്‍റെ പ​ക്ക​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​വ​ധി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഒ​രു അ​പേ​ക്ഷ​യും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും സ്പീ​ക്ക​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala Govtlegislative assemblyKerala AssemblyRahul Mamkootathil
    News Summary - Legislative Assembly session begins today
    Similar News
    Next Story
    X