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    Kerala
    Posted On
    date_range 6 July 2026 10:46 PM IST
    Updated On
    date_range 6 July 2026 10:46 PM IST

    നിയമസഭ മെമ്പേഴ്​സ്​ ലോഞ്ച്​: ഊരാളുങ്കലിനെ ഒഴിവാക്കുന്നു, പകരം ചുമതല മരാമത്ത്​ വിഭാഗത്തിന്

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    നിയമസഭ മെമ്പേഴ്​സ്​ ലോഞ്ച്​: ഊരാളുങ്കലിനെ ഒഴിവാക്കുന്നു, പകരം ചുമതല മരാമത്ത്​ വിഭാഗത്തിന്
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: നി​യ​മ​സ​ഭ മെ​മ്പേ​ഴ്​​സ്​ ലോ​ഞ്ചി​ന്റെ പ​രി​പാ​ല​ന ചു​മ​ത​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഊ​രാ​ളു​ങ്ക​ൽ ലേ​ബ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി​യെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്നു. പ​ക​രം നി​യ​മ​സ​ഭ​ക്കു​ള്ളി​ലെ മ​രാ​മ​ത്ത്​ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നാ​ണ്​ ചു​മ​ത​ല. ഇ​ട​തു​സ​ർ​ക്കാ​ർ കാ​ല​ത്ത്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ച ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്​ നി​യ​മ​സ​ഭ പി​ൻ​മാ​റി​യ​ത്. ഡാ​റ്റ സെ​ന്റ​റി​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​ക പ​രി​പാ​ല​ന ചു​മ​ത​ല​യി​ൽ​നി​ന്നും ഊ​രാ​ളു​ങ്ക​ലി​നെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി. പ​ക​രം കെ​ൽ​ട്രോ​ണി​നാ​ണ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം, കോ​ടി​ക​ൾ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചു നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ന്ദി​ര പ​രി​സ​രം ന​വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ വി​വി​ധ ക​രാ​റു​കാ​ർ​ക്കാ​യി അ​നു​വ​ദി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കാ​ൻ നി​യ​മ​സ​ഭ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മു​ൻ സ്പീ​ക്ക​റു​ടെ കാ​ല​ത്ത് 2025 ഏ​പ്രി​ൽ ഏ​ഴി​ന് ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​ മെ​മ്പേ​ഴ്​​സ്​ ലോ​ഞ്ചി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം നി​യ​മ​സ​ഭ സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ലെ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വി​ഭാ​ഗം നി​ർ​വ​ഹി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്റെ ചു​വ​ടു​പി​ടി​ച്ചാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ തീ​രു​മാ​നം. തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ലോ​ഞ്ചി​ലെ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ, മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ച്ച് പ​രി​പാ​ല​ന ചു​മ​ത​ല കൈ​മാ​റ്റം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. എ​ന്നാ​ൽ, ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ മെ​മ്പേ​ഴ്സ് ലോ​ഞ്ച് കൈ​മാ​റി​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    ലോ​ഞ്ചി​ന്റെ പ​രി​പാ​ല​നം മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പ് ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഇ​വി​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ഹാ​യം മ​റ്റൊ​രു സ​ർ​വി​സ്​ പ്രൊ​വൈ​ഡ​റാ​ണ്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്. നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്ന സ​ർ​വി​സ് കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഈ ​ഏ​ജ​ൻ​സി തു​ട​ർ​സേ​വ​ന​ത്തി​ന് പ്ര​തി​ദി​ന പ്ര​തി​ഫ​ലം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വം, ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 53,100 രൂ​പ ചെ​ല​വാ​യി. നി​ല​വി​ൽ ലോ​ഞ്ചി​ലെ എ​ൽ.​ഇ.​ഡി വാ​ൾ, സ്റ്റേ​ജ് മൂ​വി​ങ് ഹെ​ഡ് ഷാ​ർ​പ്പി ലൈ​റ്റ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ത​ക​രാ​റു​ക​ളാ​ണ് പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള​ത്. ഇ​ത്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി മ​രാ​മ​ത്ത്​ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റാ​നാ​ണ്​ നി​ർ​ദേ​ശം.

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    TAGS:legislative assemblymembersreplacedeliminateUralungal Labor Contract Society
    News Summary - Legislative Assembly Members' Launch: Uralungal is removed, instead the responsibility goes to the construction department
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