    date_range 27 April 2026 10:55 PM IST
    date_range 27 April 2026 10:55 PM IST

    അതിജീവിതയെ സഹായിക്കാൻ നിയമ സഹായ ട്രസ്റ്റ്

    അതിജീവിതയെ സഹായിക്കാൻ നിയമ സഹായ ട്രസ്റ്റ്
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്:​ ന​ടി​ക്കെ​തി​രാ​യ ലൈം​ഗി​ക അ​തി​ക്ര​മ കേ​സി​ൽ അ​തി​ജീ​വി​ത​ക്ക് നീ​തി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ‘അ​വ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ലീ​ഗ​ൽ സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് ട്ര​സ്റ്റ്’ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച​താ​യി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ​പ്ര​മു​ഖ​യാ​യ അ​തി​ജീ​വി​ത​യു​ടെ കേ​സി​ൽ വ​ന്ന വി​ധി അ​ന്യാ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തി നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ടം തു​ട​രു​ന്ന​തി​നു​മാ​യാ​ണ്​ ട്ര​സ്റ്റ് രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച​ത്. നി​ല​വി​ലെ കേ​സ് ട്ര​സ്റ്റി​ന്റെ ആ​ദ്യ ഇ​ട​പെ​ട​ലാ​ണ്. വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ മേ​ൽ​കോ​ട​തി​യി​ൽ അ​പ്പീ​ൽ പോ​വു​ക​യെ​ന്ന​ത്​ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ലെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യി​ലെ സീ​നി​യ​ർ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക അ​ഡ്വ. വൃ​ന്ദ ഗ്രോ​വ​ർ ആ​ണ്. അ​ഡ്വ. ഭ​ദ്ര​കു​മാ​രി, അ​ഡ്വ. ജെ. ​സ​ന്ധ്യ എ​ന്നി​വ​രും സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​കും. കേ​സി​ൽ നീ​തി തേ​ടു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ചെ​ല​വു​ക​ൾ നി​റ​വേ​റ്റാ​ൻ പൊ​തു​ജ​നം സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    ലൈം​ഗി​ക അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ര​യാ​കു​ന്ന എ​ല്ലാ അ​തി​ജീ​വി​ത​ർ​ക്കും മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ട്ര​സ്റ്റ്​ നി​യ​മ​സ​ഹാ​യ​വും പി​ന്തു​ണ​യും ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ കെ. ​അ​ജി​ത, ദീ​ദി ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ, ഭാ​ഗ്യ​ല​ക്ഷ്മി, ജോ​സ​ഫ് കെ. ​മാ​ത്യു, പ്ര​കാ​ശ് ബാ​രെ, സോ​ണി​യ ജോ​ർ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    TAGS: survivors, trust, legal, Kerala News
    News Summary - Legal Aid Trust to help survivors
