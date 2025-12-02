Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 7:18 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 7:18 AM IST

    കണ്ണൂരിൽ ഇടതാധിപത്യം

    kerala local body election, kannur,election,ldf,udf, യുഡിഎഫ്., എൽഡിഎഫ്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
    ക​ണ്ണൂ​ർ: പേ​രി​നൊ​രു മ​ത്സ​രം പോ​ലു​മി​ല്ലാ​തെ 14 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലെ ഉ​ജ്ജ്വ​ല വി​ജ​യ​വു​മാ​യാ​ണ് ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ ഇ​ട​താ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്കം. ആ​ന്തൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ അ​ഞ്ചും ക​ണ്ണ​പു​രം, മ​ല​പ്പ​ട്ടം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ആ​റും മൂ​ന്നും വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഈ ​ജ​യം. എ​ന്നാ​ൽ, ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ 18 പേ​ർ ജ​യി​ച്ചി​ട​ത്ത് 14 ആ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ന്ന ആ​ശ്വാ​സ​മാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​രി​ക്കു​ന്ന ഏ​ക കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​ട​തി​നു​ള്ള ഏ​ക സ​ങ്ക​ട​വും. കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഒ​ഴി​കെ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ൾ, ബ്ലോ​ക്കു​ക​ൾ, ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലെ​ല്ലാം ഇ​ട​ത് മേ​ധാ​വി​ത്വ​മാ​ണ്. ഒ​രു ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലും 10 ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും ര​ണ്ട് ബ്ലോ​ക്കി​ലും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​മി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് ഇ​ട​ത് ഭ​ര​ണം.

    കണ്ണൂർ ജി​ല്ല

    ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്- ഡി​വി​ഷ​ൻ 25- സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ 93

    കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ-വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ 56-സ്​​ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ 208

    ന​ഗ​ര​സ​ഭ (9)-വാ​ർ​ഡ് 333- ​സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ 891

    ക​ണ്ണൂ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ 35, എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ 19, ബി.​ജെ.​പി 1 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ക​ക്ഷി​നി​ല. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​രി​ക്കു​ന്ന ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് 17, യു.​ഡി.​എ​ഫ് 7 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​മാ​ണ്. ജി​ല്ല​യി​ലെ 71 ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ 57 ഇ​ട​ത്തും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫാ​ണ്. 14 എ​ണ്ണം യു.​ഡി.​എ​ഫ്. ഒ​മ്പ​ത് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ൽ ആ​റും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റേ​ത്. മൂ​ന്ന് എ​ണ്ണ​മാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​നു​ള്ള​ത്. 11 ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ 10 ഉം ​എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റേ​ത്. യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഒ​ന്ന്.

    ആ​ധി​പ​ത്യം തു​ട​രു​മ്പോ​ഴും ഇ​ട​തി​ന് വി​മ​ത​ശ​ല്യ​മു​ണ്ട്. പാ​ർ​ട്ടി കോ​ട്ട​ക​ളാ​യ പ​യ്യ​ന്നൂ​രി​ലും ചെ​റു​കു​ന്നി​ലും മു​ൻ ബ്രാ​ഞ്ച് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​ണ് വി​മ​ത​ർ. സി.​പി.​എം ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ നാ​ടാ​യ മു​ണ്ടേ​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ മു​ൻ ​ലോ​ക്ക​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ ഭാ​ര്യ​യും വി​മ​ത സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്. ക​ണ്ണൂ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ താ​ളി​കാ​വി​ലെ വി​മ​ത​നെ അ​വ​സാ​ന​നി​മി​ഷം പി​ൻ​വ​ലി​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അ​സ്വാ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ന്നി​ല്ല. കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഭ​രി​ക്കു​ന്ന യു.​ഡി.​എ​ഫി​നും വി​മ​ത​ശ​ല്യ​മു​ണ്ട്. ജി​ല്ല​യി​ൽ വി​മ​ത​ർ ഏ​റെ​യു​ള്ള​തും യു.​ഡി.​എ​ഫി​നാ​ണ്. ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ ഒ​രി​ട​ത്തും ബി.​ജെ.​പി നി​ല​വി​ൽ ഒ​രു ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​വും ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ ഇ​ല്ല.

