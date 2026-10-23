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Madhyamam
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    24 ലക്ഷം ​വോട്ടർമാരെ വെട്ടൽ; തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കമീഷൻ യോഗത്തിൽനിന്ന് ഇടത് പാർട്ടികൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി

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    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​ർ വി​ളി​ച്ച യോ​ഗം ഇ​ട​തു​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ 24 ല​ക്ഷം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ വീ​ണ്ടും ചേ​ർ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു​മാ​ണ് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക സ്പെ​ഷ​ൽ സ​മ്മ​റി റി​വി​ഷ​ന്‍റെ (എ​സ്.​എ​സ്.​ആ​ർ) ഭാ​ഗ​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യ​ത്.

    എ​സ്.​എ​സ്.​ആ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത ശേ​ഷം, സി.​പി.​എം പ്ര​തി​നി​ധി എം.​വി. ജ​യ​രാ​ജ​നാ​ണ് എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ വി​ഷ​യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത്. രാ​ജ്യ​ത്ത് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​യ 13 കോ​ടി പേ​രി​ലാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ 24 ല​ക്ഷം പേ​ർ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ർ​ഹ​ത​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​ത് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും ജ​യ​രാ​ജ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    24 ല​ക്ഷം പേ​രെ തി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം യോ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​മാ​യി കേ​ന്ദ്ര ക​മീ​ഷ​നെ രേ​ഖാ​മൂ​ലം അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​വും ജ​യ​രാ​ജ​ൻ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം, ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ന്‍റെ അ​ധി​കാ​ര പ​രി​ധി​യി​ൽ വ​രു​ന്ന​ത​ല്ലെ​ന്നും ത​നി​ക്ക് പ​രി​മി​തി​യു​ണ്ടെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു പു​തി​യ സി.​ഇ.​ഒ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് എം.​വി. ജ​യ​രാ​ജ​ൻ, സ​ത്യ​ൻ മൊ​കേ​രി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​തു പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യ​ത്. രേ​ഖാ​മൂ​ലം ക​മീ​ഷ​നെ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ഇ​ട​തു​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യം യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ബി.​ജെ.​പി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​തി​ർ​ത്തു. 24 ല​ക്ഷം പേ​രി​ൽ മ​രി​ച്ച​വ​ർ ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള​വ​രെ തി​രി​കെ ചേ​ർ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​മെ​ന്നും എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ 94 നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​യു​ക​യും 46 മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു​വെ​ന്നും പി​ന്നീ​ട്​ എം.​വി. ജ​യ​രാ​ജ​ൻ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ചി​ല ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാം​വി​ധം വോ​ട്ടു​ക​ൾ ഇ​ര​ട്ടി​യോ​ളം വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ന​ർ​ഹ​രാ​യ​വ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വ്യാ​ജ​മാ​യാ​ണ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ചേ​ർ​ത്ത​തെ​ന്ന സം​ശ​യ​വു​മു​ണ്ട്. ഇ​ക്കാ​ര്യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ​പ്പോ​ൾ നി​സ്സ​ഹാ​യ​ത പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് സി.​ഇ.​ഒ ചെ​യ്ത​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് യോ​ഗം ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ച്ച​ത്. പു​തി​യ സി.​ഇ.​ഒ ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റി​ട്ട് ര​ണ്ടു മാ​സ​മേ ആ​യി​ട്ടു​ള്ളൂ. പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി പു​തി​യ സി.​ഇ.​ഒ അ​ല്ല. ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്‍റെ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി അ​ന്ന് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്ത​യാ​ൾ ഇ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ലാ​ണ്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ചു​മ​ത​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് നീ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ജ​യ​രാ​ജ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

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    News Summary - Left Parties Walk Out of CEO's Meeting Over 2.4 Million Voters Removal
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