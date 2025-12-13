Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഇടത് കുത്തക തകർത്ത്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 11:46 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 11:46 PM IST

    ഇടത് കുത്തക തകർത്ത് ജില്ലകൾ; മ​ല​പ്പു​റ​ത്ത് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​മി​ല്ലാ​തെ​ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​ധി​പ​ത്യം

    text_fields
    bookmark_border
    ഇടത് കുത്തക തകർത്ത് ജില്ലകൾ; മ​ല​പ്പു​റ​ത്ത് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​മി​ല്ലാ​തെ​ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​ധി​പ​ത്യം
    cancel
    camera_alt

    മ​ല​പ്പു​റം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ടൊ​പ്പം (photo: മു​സ്ത​ഫ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ)

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്താ​കെ ആ​ഞ്ഞു​വി​ശീ​യ ത​രം​ഗ​ത്തി​ൽ ജി​ല്ലാ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ നേ​ട്ടം. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ 14 ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ കേ​വ​ലം ര​ണ്ടെ​ണ്ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഒ​തു​ങ്ങി​യ മു​ന്ന​ണി ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​ഞ്ചി​ട​ത്ത് കൂ​ടി ഭ​ര​ണം ഉ​റ​പ്പി​ച്ച് ഒ​പ്പ​ത്തി​നൊ​പ്പ​മെ​ത്തി. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് 11ൽ​ നി​ന്ന് ഏ​ഴി​ലേ​ക്കി​റ​ങ്ങി. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, കൊ​ല്ലം, ആ​ല​പ്പു​ഴ, തൃ​ശൂ​ർ, പാ​ല​ക്കാ​ട്,ക​ണ്ണൂ​ർ, കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല​ക​ൾ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, കോ​ട്ട​യം, എ​റ​ണാ​കു​ളം, ഇ​ടു​ക്കി, മ​ല​പ്പു​റം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് വ​യ​നാ​ട് എ​ന്നി​വ യു.​ഡി.​എ​ഫും നേ​ടി. മ​ല​പ്പു​റ​ത്ത് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​മി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​ധി​പ​ത്യം.

    യു.​ഡി.​എ​ഫ് ത​രം​ഗം ബാ​ധി​ക്കാ​തെ കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് നി​ല​നി​ർ​ത്തി. 18 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഒ​മ്പ​തും യു.​ഡി.​എ​ഫ് എ​ട്ടും നേ​ടി. ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ സീ​റ്റു​ക​ൾ ര​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ന്നാ​യി ചു​രു​ങ്ങി.

    ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 25 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ 18ഉം ​എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നാ​ണ്. ഏ​ഴ് സീ​റ്റാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​നു​ള്ള​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ 24 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ൾ ഉ​ള്ള​പ്പോ​ഴും ഇ​തേ ക​ക്ഷി​നി​ല ആ​യി​രു​ന്നു. എ.​ഡി.​എം ന​വീ​ൻ ബാ​ബു​വി​ന്റെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ കേ​സി​ലെ പ്ര​തി മു​ൻ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​പി. ദി​വ്യ​ക്കെ​തി​രാ​യ പ്ര​ചാ​ര​ണം യു.​ഡി.​എ​ഫ് ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും അ​തൊ​ന്നും ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഫ​ല​ത്തെ ബാ​ധി​ച്ചി​ല്ല.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലാ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് 28 ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ 15ഉം ​നേ​ടി യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. 2010ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ 27 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ 13 എ​ണ്ണം നേ​ടി യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ വ​​ക്കോ​ള​മെ​ത്തി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഒ​രു ഭീ​ഷ​ണി​യും സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. നി​ല​വി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ലാ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 17 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ 15ഉം ​നേ​ടി​യ യു.​ഡി.​എ​ഫ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നെ ര​ണ്ട് സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഒ​തു​ക്കി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ 16 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ എ​ട്ട് വീ​ത​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ളും നേ​ടി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ആ​കെ​യു​ള്ള 33 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ലും വി​ജ​യി​ച്ചാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ സ​മ​ഗ്രാ​ധി​പ​ത്യം. മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് 23, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് 10 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ ക​ക്ഷി​നി​ല. ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലാ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഒ​റ്റ ഡി​വി​ഷ​നും ല​ഭി​ക്കാ​തെ സം​പൂ​ജ്യ​രാ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​ട​തി​ന്‍റെ ശ​ക്തി​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​യ ത​വ​നൂ​ർ, പൊ​ന്നാ​നി നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ൾ​പോ​ലും ന​ഷ്ട​മാ​യി.

    പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് കു​ത്ത​ക​ക്ക് തി​രി​ച്ച​ടി നേ​രി​ട്ടു. 2020ൽ ​യു.​ഡി.​എ​ഫ് 30ൽ ​മൂ​ന്ന് ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ മാ​ത്ര​മൊ​തു​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ 12ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്നു. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ഭ​ര​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും 19 സീ​റ്റു​കൊ​ണ്ട് തൃ​പ്തി​യ​ട​യേ​ണ്ടി​വ​ന്നു.

    തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ആ​കെ 30 ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ 21ലും ​എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ജ​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ഒ​മ്പ​തു സീ​റ്റാ​ണ് നേ​ടാ​നാ​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ 29 ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ 24 സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​ടി​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​ഞ്ചു സീ​റ്റു​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്. തൃ​ശൂ​ർ ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ വി​ജ​യം ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഗു​ണം​ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് ക​രു​തി​യെ​ങ്കി​ലും ബി.​ജെ.​പി പ​ച്ച​തൊ​ട്ടി​ല്ല.

    എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ 28 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ 24 ഇ​ട​ത്ത്​ യു.​ഡി.​എ​ഫും മൂ​ന്നി​ട​ത്ത്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും വി​ജ​യി​ച്ചു. 2020ൽ 27 ​ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളാ​ണ്​ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​ന്ന്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ 16, എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ ഒ​മ്പ​ത്, ട്വ​ന്‍റി20 ര​ണ്ട്​ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രു​ന്നു ക​ക്ഷി​നി​ല. ഇ​ത്ത​വ​ണ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ ആ​റും ട്വ​ന്‍റി20​ക്ക്​ ര​ണ്ടും സീ​റ്റു​ക​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു.

    കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ കൈ​വ​ശ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സീ​റ്റു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്താ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ആ​ധി​പ​ത്യം പു​ല​ർ​ത്തി​യ​ത്. 23 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് 16ഉം ​എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഏ​ഴും നേ​ടി. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ പൂ​ഞ്ഞാ​റി​ൽ ജ​ന​പ​ക്ഷ​ത്തി​ലൂ​ടെ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക്​ ഒ​രു ഡി​വി​ഷ​ൻ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഇ​ക്കു​റി ആ ​സീ​റ്റ്​ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല.

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യി​ൽ 12 സീ​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടി യു.​ഡി.​എ​ഫ് ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ, എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ അ​ഞ്ച്​ സീ​റ്റി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ നാ​ല്​ സീ​റ്റ്​ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ടു​ക്കി ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പി​ടി​​ച്ചെ​ടു​ത്ത്​ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ വ​ൻ മു​​ന്നേ​റ്റം. ആ​കെ 17 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ 14ലും ​വി​ജ​യി​ച്ചാ​ണ്​ മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വ്. കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മ​ത്സ​രി​ച്ച അ​ഞ്ച്​ സീ​റ്റി​ൽ നാ​ലി​ലും വി​ജ​യി​ച്ചു. സി.​പി.​എം ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ റോ​മി​യോ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ പൈ​നാ​വി​ലും പി.​എ​സ്. രാ​ജ​ൻ ഉ​പ്പു​ത​റ​യി​ലും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ലാ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നാ​ണെ​ങ്കി​ലും നേ​ട്ടം കൊ​യ്ത​ത്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്. 24 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് 16 എ​ണ്ണം നേ​ടി. 2020 ഒ​രു സീ​റ്റ്​ മാ​ത്രം നേ​ടി​യ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ എ​ട്ടാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി. ജി​ല്ല​യി​ലെ ചെ​ങ്കോ​ട്ട​ക​ളി​ൽ ക​ട​ന്നു​ക​യ​റി​യാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ വി​ജ​യി​ച്ച​ത്.

    കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ഞെ​ട്ടി​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​ത്. ആ​കെ​യു​ള്ള 27 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ 17 ഡി​വി​ഷ​നാ​ണ്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ നേ​ടി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ മൂ​ന്ന്​ സീ​റ്റ്​ മാ​ത്ര​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ പ​ത്ത്​ സീ​റ്റ്​ നേ​ടി.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‌ അ​നു​കൂ​ലം. 28 വാ​ർ​ഡി​ൽ 15ഉം ​സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യാ​ണ്‌ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്‌ ഭ​ര​ണം ഉ​റ​പ്പി​ച്ച​ത്‌. 13 ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫാ​ണ്‌ വി​ജ​യി​ക​ൾ. എ​ൻ.​ഡി.​എ ചി​ത്ര​ത്തി​ലേ​യി​ല്ല. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ 21 ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്‌ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്‌ ജ​യി​ച്ച​ത്‌. അ​ഞ്ച്​ സീ​റ്റു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ 13 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UDFMalappuramKerala Local Body Election
    News Summary - Left monopoly broken in districts; UDF dominates without opposition in Malappuram
    Similar News
    Next Story
    X