കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചത് ഇടതുസർക്കാറുകൾ; എല്ലാവർക്കും വികസന സ്വാദ് എത്തിക്കുക നയം - പിണറായി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി പലതും ചെയ്ത് ഇടതുസർക്കാറുകളാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. വലതുപക്ഷം എക്കാലത്തും വികസനത്തിന് എതിരായിരുന്നു. വരും തലമുറയെ കണ്ടുള്ള വികസനമാണ് വേണ്ടത്. കെ റെയിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തല സൗകര്യം വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുമെന്നും പിണറായി പറഞ്ഞു. ഇടതുമുന്നണിയുടെ കെ റെയിൽ വിശദീകരണ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി.

എല്ലാവർക്കും വികസനത്തിന്റെ സ്വാദ് നൽകുകയാണ് സർക്കാർ നയം. സാമൂഹിക നീതി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സമഗ്ര വികസനമാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഇടത് സർക്കാറുകൾ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടു വന്നപ്പോൾ അതിനേയും ചിലർ എതിർത്തിരുന്നുവെന്നും പിണറായി പറഞ്ഞു.

കെ റെയിൽ നാളേക്കുള്ള കരുതലാണെന്ന് സി.പി.ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. കെ റെയിലെന്ന ലക്ഷ്യം ഇടത് മുന്നണി നിറവേറ്റും. പ്രതിപക്ഷം തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ തിരുത്തിക്കും. കെ റെയിൽ എതിർക്കുന്നവർക്ക് സർക്കാറിനെ എതിർക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യമാണുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Show Full Article

News Summary -

Left governments worked for the development of Kerala; Bring development taste to all Policy - Pinarayi