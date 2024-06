cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ: ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലി​ല്ലാ​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി നേ​രി​ട്ട​ത് പാ​ർ​ട്ടി കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ തി​രി​ഞ്ഞു​കു​ത്തി​യ​ത് കൊ​ണ്ടാ​ണെ​ന്ന് വി​വ​രം. അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ ക​ഴി​ഞ്ഞ് ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന വ്യാ​പ​ക​മാ​യി തി​രി​ച്ച​ടി നേ​രി​ട്ട സ​മ​യ​ത്തു പോ​ലും ഇ​ട​തി​നൊ​പ്പം പാ​റ​പോ​ലെ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ന്ന മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ക്കു​റി യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് 10448 വോ​ട്ടി​ന്റെ മേ​ൽ​ക്കൈ ല​ഭി​ച്ച​ത്.

യു.​ഡി.​എ​ഫ് ത​രം​ഗ​മു​ണ്ടാ​യ 2019 -ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും 4000 വോ​ട്ടി​ന്റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഇ​വി​ടെ നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. 2021 ലെ ​നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഇ​ത് 26131 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. പ​ക്ഷെ ലോ​ക്സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം 1899 ആ​യി കു​റ​ഞ്ഞു. ഇ.​കെ. നാ​യ​നാ​ർ മ​ത്സ​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് ചു​ക്കാ​ൻ പി​ടി​ച്ച എം.​വി. ബാ​ല​കൃ​ഷ്‌​ണ​ൻ മ​ത്സ​രി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​ടെ ബൂ​ത്താ​യ മു​ഴ​ക്കോ​ത്ത് ഗ​വ. യു.​പി. സ്‌​കൂ​ളി​ലെ 35 -ാം ബൂ​ത്തി​ൽ പോ​ൾ ചെ​യ്ത 1063 വോ​ട്ടി​ൽ 974 വോ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി ഉ​റ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഫ​ലം വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ഇ​ത് 816 ആ​യി കു​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​ബൂ​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം 158 വോ​ട്ടാ​ണ് മ​റി​ച്ചു​കു​ത്തി​യ​ത്. വ​ള​രെ കു​റ​ഞ്ഞ വോ​ട്ടു​ള്ള എ​ൻ.​ഡി.​എ ക്ക് 71 ​ഉം യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് 149 ഉം ​വോ​ട്ടു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചു. ക​യ്യൂ​ർ -ചീ​മേ​നി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ക്ലാ​യി​ക്കോ​ട് മു​ഴ​ക്കോം ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ 34 മു​ത​ൽ 42 വ​രെ​യു​ള്ള ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ഇ​തേ പ്ര​വ​ണ​ത​യു​ണ്ടാ​യ​താ​യി ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ 90 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ൽ പോ​ളി​ങ്​ ന​ട​ന്ന ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലും നീ​ലേ​ശ്വ​രം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ പാ​ലാ​യി, ചാ​ത്ത​മ​ത്ത് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും വോ​ട്ട് ചോ​ർ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​യ​താ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. പാ​ർ​ട്ടി ശ​ക്തി​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ 150 മു​ത​ൽ 200 വോ​ട്ടി​ന്റെ വ​രെ കു​റ​വു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് 70 ൽ ​താ​ഴെ വോ​ട്ടു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന ഈ ​ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ 150 മു​ത​ൽ 250 വ​രെ വോ​ട്ടു​ക​ൾ അ​വ​ർ നേ​ടി. എ​ൻ.​ഡി.​എ സാ​ന്നി​ധ്യം നാ​മ​മാ​ത്ര​മാ​യ ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ അ​വ​രും 50 മു​ത​ൽ 120 വോ​ട്ടു​ക​ൾ വ​രെ നേ​ടി നി​ല മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യം മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ്ര​ശ്​​ന​ങ്ങ​ൾ വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ലും നി​ഴ​ലി​ച്ചു എ​ന്നാ​ണ് വി​ശ​ക​ല​നം. നീ​ലേ​ശ്വ​രം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ ഒ​മ്പ​തും തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​രി​ലെ ര​ണ്ടും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​തി​നൊ​ന്ന് ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ലാ​ണ് എ​ൻ.​ഡി.​എ വോ​ട്ട് 200 പി​ന്നി​ട്ട​ത്. പ​ട​ന്ന, വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ ഏ​ഴ് ബൂ​ത്തി​ൽ അ​വ​രു​ടെ വോ​ട്ട് ര​ണ്ട​ക്കം തി​ക​ഞ്ഞി​ല്ല. നോ​ട്ട​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ വോ​ട്ട് കി​ട്ടി​യ​ത് (21) മു​ഴ​ക്കോ​ത്തെ ഗ​വ.​യു.​പി. സ്‌​കൂ​ളി​ലെ 35 ാം ബൂ​ത്തി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്. പി​ലി​ക്കോ​ട് ഗ​വ.​യു.​പി. സ്‌​കൂ​ളി​ലെ 111ാം ബൂ​ത്ത് 20 വോ​ട്ടു​മാ​യി തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ലു​ണ്ട്. ഇ​വ​യു​ൾ​പ്പ​ടെ 41 ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ നോ​ട്ട സാ​ന്നി​ധ്യം ര​ണ്ട​ക്കം ക​ട​ന്നു. Show Full Article

Leakage of votes to the Left Front in party centers in Thrikaripur