    Kerala
    Posted On
    date_range 17 April 2026 7:05 AM IST
    Updated On
    date_range 17 April 2026 7:05 AM IST

    കോൺഗ്രസിലെ ചർച്ചയിൽ കക്ഷി ചേരാനില്ലെന്ന് ലീഗ്

    ഈ ​ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​ർ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​സ്ഥി​ര​ത​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്ന് ലീ​ഗ് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു
    മുസ്ലിം ലീഗ് 

    മ​ല​പ്പു​റം: മു​ഖ‍്യ​മ​ന്ത്രി ആ​രാ​കും എ​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ക​ക്ഷി ചേ​രാ​നി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലു​റ​ച്ച് മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ്. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ​ര​സ്യ പ്ര​തി​ക​ര​ണം ന​ട​ത്ത​രു​തെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം നേ​തൃ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മു​ഖ‍്യ​മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​ന​ത്തെ ചൊ​ല്ലി​യു​ള്ള ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ലീ​ഗി​ന് ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​ണ്ട്.

    ഈ ​ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​ർ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​സ്ഥി​ര​ത​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്ന് ലീ​ഗ് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് പേ​ര് ഉ​യ​ർ​ന്നു​കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ലി​ന്‍റെ വി​ശ്വ​സ്ത​നാ​യ കെ.​പി.​സി.​സി വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി. അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പാ​ണ​ക്കാ​​ട്ടെ​ത്തി സാ​ദി​ഖ​ലി ത​ങ്ങ​ളു​മാ​യും പി.​കെ. കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി​യു​മാ​യും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ മു​ഖ‍്യ​മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന മ​റ്റു നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ വി​ശ്വ​സ്ത​ർ പാ​ണ​ക്കാ​ട്ടെ​ത്താ​ൻ സാ​ധ‍്യ​ത​യു​ണ്ട്. ഇ​ത് മു​ന്നി​ൽ​ക​ണ്ടാ​ണ് ലീ​ഗ് നി​ല​പാ​ടി​ൽ വ്യ​ക്ത​ത വ​രു​ത്തി​യ​ത്.

    മു​ഖ‍്യ​മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ നി​ല​പാ​ട് പ​ര​സ്യ​മാ​ക്കാ​തെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡി​നെ അ​റി​യി​ക്കാ​നാ​ണ് ലീ​ഗ് തീ​രു​മാ​നം. മു​ഖ‍്യ​മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തു​ന്ന വ്യ​ക്തി ലീ​ഗി​നെ എ​ങ്ങ​നെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മെ​ന്ന​ത് കൂ​ടി ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​കും ആ ​നി​ല​പാ​ട്. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ അ​സ്വാ​ര​സ്യ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ക എ​ന്ന ന​യ​ത്തി​ന്‍റെ കൂ​ടി ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ലീ​ഗ് നി​ല​പാ​ട് പ​ര​സ്യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ന്‍റെ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ൽ ലീ​ഗി​ന് പൂ​ർ​ണ തൃ​പ്തി​യാ​ണു​ള്ള​ത്. സം​ഘ്പ​രി​വാ​റി​നെ​തി​രാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ ലീ​ഗ് നേ​ര​ത്തേ ത​ന്നെ സം​തൃ​പ്തി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    TAGS:leaguePoliticsKeralaCongress
    News Summary - League says no party will join Congress discussions
    Similar News
