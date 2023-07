cancel camera_alt File Photo By മാധ്യമം ലേഖകൻ മലപ്പുറം: ഏക സിവിൽ കോഡ് വിഷയത്തിൽ സി.പി.എം കോഴിക്കോട്ട് നടത്തുന്ന സെമിനാറിൽ പ​​​ങ്കെടുക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് മുസ്‍ലിം ലീഗ് ഞായറാഴച തീരുമാനിക്കും. ഇതിനായി പാണക്കാട് സാദിഖലിശിഹാബ് തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മുസ്‍ലിം ലീഗ് നേതാക്കൾ യോഗം ചേരും. രാവിലെ 9.30നാണ് യോഗം. കോൺഗ്രസിനെ യോഗത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്താൻ സി.പി.എം തീരുമാനിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ലീഗ് സി.പി.എം സെമിനാറിൽ പ​ങ്കെടുക്കില്ലെന്നാണ് സൂചന. സി.പി.എമ്മിന്‍റേത് രാഷ്ട്രീയമുതലെടുപ്പ് ശ്രമമാണെന്നാണ് മുസ്‍ലിം ലീഗി​ന്‍റെ വിലയിരുത്തൽ. മുസ്‍ലിം ലീഗി​നെ ചേർത്തുപിടിക്കാനുള്ള സി.പി.എം തന്ത്രത്തിൽ വീഴേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ലീഗിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്‍റെ അഭിപ്രായം. അണികളും ഈ വികാരമാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്.

League meeting in Panakkad tomorrow to decide whether to participate in the CPM seminar