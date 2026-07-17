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    Kerala
    Posted On
    date_range 17 July 2026 4:30 AM IST
    Updated On
    date_range 17 July 2026 4:30 AM IST

    വിമർശനം കടുത്തു; മന്ത്രിമാരുടെ യോഗം വിളിച്ച് ലീഗ് നേതൃത്വം; ഇ​ന്ന് രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​ന് പാ​ണ​ക്കാ​ട്ടാ​ണ് യോ​ഗം

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    വിമർശനം കടുത്തു; മന്ത്രിമാരുടെ യോഗം വിളിച്ച് ലീഗ് നേതൃത്വം; ഇ​ന്ന് രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​ന് പാ​ണ​ക്കാ​ട്ടാ​ണ് യോ​ഗം
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    മ​ല​പ്പു​റം: വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ, മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ യോ​ഗം വി​ളി​ച്ച് പാ​ർ​ട്ടി നേ​തൃ​ത്വം. മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ള്ളി​ൽ നി​ര​ന്ത​രം വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​യ​രു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ യോ​ഗം വി​ളി​ച്ച​ത്. ചാ​യ​സ​ൽ​ക്കാ​ര​മെ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് മ​ന്ത്രി​മാ​രെ പാ​ണ​ക്കാ​ട്ടേ​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​നാ​ണ് യോ​ഗം.

    പേ​ഴ്സ​ണ​ൽ സ്റ്റാ​ഫ് നി​യ​മ​ന​വും പി.​എം ശ്രീ​യു​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​യാ​കും. സ്റ്റാ​ഫ് നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ​യോ പോ​ഷ​ക​സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യോ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ത​ന്നി​ഷ്ട​ത്തോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നു​മു​ള്ള ആ​ക്ഷേ​പം ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ്, എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ​പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ പാ​സാ​ക്കു​ന്ന സ്ഥി​തി വ​രെ​യു​ണ്ടാ​യി.

    പ്ല​സ്‍വ​ൺ സീ​റ്റ്, പി.​എം ശ്രീ, ​മ​ദ്യ​ന​യം, ഊ​രാ​ളു​ങ്ക​ൽ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി നി​ല​പാ​ടി​ന് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടേ​താ​യി വ​ന്ന പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും അ​ണി​ക​ളി​ൽ അ​വ​മ​തി​പ്പ് സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഈ ​മാ​സം 18ന് ​കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ട് ചേ​രു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ രൂ​ക്ഷ വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് സൂ​ച​ന​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ഇ​ത് കൂ​ടി ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് യോ​ഗം വി​ളി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

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    TAGS:Muslim LeagueiumlministersPanakkad
    News Summary - Criticism intensifies; League leadership calls ministers' meeting in Panakkad
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