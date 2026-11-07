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    സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ആരംഭിക്കേണ്ടത് വീടകങ്ങളിൽ -കലക്ടർ

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    മാധ്യമം-മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ‘ലീഡ്‌ഹെർഷിപ്’ കാമ്പയിൻ സീസൺ-2വിന് തുടക്കം
    സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ആരംഭിക്കേണ്ടത് വീടകങ്ങളിൽ -കലക്ടർ
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    ‘മാ​ധ്യ​മ’​വും ‘മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സും’ സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ലീ​ഡ്‌ ഹെ​ർ ഷി​പ്’ കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ര​ണ്ടാം സീ​സ​ൺ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ഹെ​ഡ്ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്‌​സാ​യ മൊ​ണ്ടാ​ന എ​സ്റ്റേ​റ്റി​ൽ ക​ല​ക്ട​ർ എം.​എ​സ് മാ​ധ​വി​കു​ട്ടി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​പ്പോ​ൾ. മ​ല​ബാ​ർ ഗ്രൂ​പ്പ് ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ്പ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ൻ്റ് ഹെ​ഡ് റാ​ണി അ​ർ​ച്ച​ന ഡാ​നി​യേ​ൽ, പ​ബ്ളി​ക് അ​ഫ​യ​ഴ്‌​സ് ഹെ​ഡ് യു.​വി ജോ​സ്, മീ​ഫ്ര​ണ്ട് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​ലീം അ​മ്പ​ല​ൻ, മ​ല​ബാ​ർ ഗ്രൂ​പ്പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​പി. അ​ഹ​മ്മ​ദ്, മാ​ധ്യ​മം സി.​ഇ.​ഒ പി.​എം. സ്വാ​ലി​ഹ്, മ​ല​ബാ​ർ ഗ്രൂ​പ്പ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ.​കെ. നി​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​മീ​പം

    കോഴിക്കോട്: വനിതകളെ സമൂഹത്തിന്റെ നേതൃനിരയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും വിവിധ മേഖലകളിൽ നേതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ‘മാധ്യമ’വും ‘മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സും’ സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘ലീഡ്‌ഹെർഷിപ്’ കാമ്പയിൻ സീസൺ-2വിന് തുടക്കം. മലബാർ ഗ്രൂപ്പ് ആസ്ഥാനമായ മൊണ്ടാന എസ്റ്റേറ്റിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ജില്ല കലക്ടർ എം.എസ്. മാധവിക്കുട്ടി കാമ്പയിൻ ലോഗോ പുറത്തിറക്കി. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ആരംഭിക്കേണ്ടതും അതിനായി ഇടപെടേണ്ടതും വീടകങ്ങളിലാണെന്ന് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് കലക്ടർ എം.എസ്. മാധവിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു. മലബാർ ഗ്രൂപ്പിന് ഇത് സന്തോഷത്തിന്‍റെ അവസരമാണെന്നും സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന നിലയിലാണ് സ്ത്രീകൾക്കുവേണ്ടി ഇത്തരം പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തിയ മലബാർ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം.പി. അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. മാധ്യമം സി.ഇ.ഒ. പി.എം. സാലിഹ് ആമുഖപ്രഭാഷണം നടത്തി. മീഫ്രണ്ട് ഡയറക്ടർ സലീം അമ്പലൻ, മലബാർ ഗ്രൂപ്പ് ലീഡർഷിപ് ഡെവലപ്മെന്‍റ് ഹെഡ് റാണി അർച്ചന ഡാനിയേൽ, പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് ഹെഡ് യു.വി. ജോസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ എ.കെ. നിഷാദ് നന്ദി പറഞ്ഞു. ‘മീഫ്രണ്ട്’ ആണ് കാമ്പയിനിന്‍റെ ഏകോപനം നിർവഹിക്കുന്നത്.

    വനിതാ ശാക്തീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിൽനിന്ന് വനിതാ നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രായോഗികമായ വളർച്ചയിലേക്കുള്ള ചുവടുവെപ്പാണ് ‘ലീഡ്‌ഹെർഷിപ്’ കാമ്പയിൻ. സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണം, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, സാമൂഹിക മുന്നേറ്റം, നേതൃത്വവികസനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഷയങ്ങൾ പരിപാടികളിൽ ചർച്ച ചെയ്യും.

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    News Summary - LeadHerShip Season 2 Campaign Launched in Kozhikode
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