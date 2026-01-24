Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 24 Jan 2026 10:31 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 10:31 PM IST

    പാർട്ടിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ നേതാക്കളിൽ നിന്നുണ്ടാവരുത് - മുന്നറിയിപ്പുമായി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ

    പാർട്ടിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ നേതാക്കളിൽ നിന്നുണ്ടാവരുത് - മുന്നറിയിപ്പുമായി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ
    തിരുവനന്തപുരം: പാർട്ടിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ നേതാക്കളിൽ നിന്നുണ്ടാവരുതെന്ന​ മുന്നറിയിപ്പുമായി സി.പി.എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ. നേതാക്കൾ മാധ്യമങ്ങളോട്​ സംസാരിക്കുന്നത്​ ജാഗ്രതയോടെ വേണം. പാർട്ടി നിലപാടിന്​ വിരുദ്ധമായ പ്രസ്താവനകൾ ആരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒരു കാരണവശാലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നകറ്റുന്ന തരത്തിൽ പ്രസ്താവന നടത്തിയ മന്ത്രിയും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ്​ അംഗവുമായ സജി ചെറിയാൻ, മുതിർന്ന നേതാവ്​ എ.​കെ. ബാലൻ എന്നിവരെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു സെക്രട്ടറിയുടെ വാക്കു​കളെന്നാണ്​ സൂചന. വർഗീയ ധ്രുവീകരണമുണ്ടോയെന്ന് അറിയാൻ മലപ്പുറത്തും കാസർകോട്ടും ജയിച്ചവരുടെ പേരുകൾ നോക്കിയാൽ മതിയെന്നും ഇതാർക്കും മനസിലാകില്ലെന്ന് കരുതരുതെന്നുമുള്ള സജി​ ചെറിയാന്‍റെ വാക്കുകൾ പാർട്ടിക്കാകെ ക്ഷീണമായെന്ന വിലയിരുത്തലാണ്​ സംസ്ഥാന സമിതി യോഗത്തിലുണ്ടായത്​.

    സജി ചെറിയാന്‍റെ വാക്കുകൾ അനവസരത്തിലാണെന്ന്​ യോഗത്തിൽ നേതാക്കളിൽ ചിലർ തുറന്നടിക്കുകയും ചെയ്തു. എൽ.ഡി.എഫിന്‍റെ ​തെക്ക്​, വടക്ക്​, മധ്യ മേഖല ജാഥകൾ വിജയിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളും യോഗം വിലയിരുത്തി. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തിരിച്ചടിക്കുപിന്നാലെ വീടുകൾ കയറിയതിന്‍റെ പ്രതികരണങ്ങളും യോഗം ചർച്ച ചെയ്​തു.

    കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ്​ യോഗത്തിൽ സജിചെറിയാൻ വിഷയം ചർച്ചയായിരുന്നില്ല. വിവാദത്തിൽ പാർട്ടി നിർദ്ദേശ പ്രകാരം സജി ചെറിയാൻ മാധ്യമങ്ങൾക്കുമുന്നിൽ വിശദീകരണം നൽകിയതിനാൽ ഇക്കാ​ര്യത്തിൽ ഇനി ചർച്ച വേ​ണ്ടെന്ന നിലപാടായിരുന്നു സെക്രട്ടേറിയറ്റ്​ യോഗത്തിലുണ്ടായത്​.

    TAGS:CPIMMV Govindan
    News Summary - Leaders should not make statements that put the party on the defensive says MV Govindan
