Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 10:28 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 10:28 PM IST

    പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി ക​രാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് പിൻവാങ്ങണമെന്ന് സാംസ്കാരിക നായകർ

    പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി ക​രാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് പിൻവാങ്ങണമെന്ന് സാംസ്കാരിക നായകർ
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി ക​രാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ൻ​വാ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന് സാം​സ്കാ​രി​ക നാ​യ​ക​ർ. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പാ​ക​ത്തി​ൽ മാ​തൃ​കാ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക​യും ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ശേ​ഷം ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യ​ത്തെ എ​തി​ർ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നു പ​റ​യു​ന്ന​തും അ​ഭി​കാ​മ്യ​മ​ല്ല. ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ന​യം 2020 ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ വി​ജ​യ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് പി.​എം ശ്രീ ​വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്. സ​ർ​വ​ശി​ക്ഷ അ​ഭി​യാ​ൻ (എ​സ്.​എ​സ്.​എ) പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ​ണം വി​ട്ടു​ന​ൽ​കാ​ൻ പി.​എം ശ്രീ​യി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ക​ടും​പി​ടി​ത്ത​ത്തെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യും നേ​രി​ടു​ക​യാ​ണ് വേ​ണ്ട​ത്.

    കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഭീ​ഷ​ണി​ക്കു മു​ന്നി​ൽ നാ​ണം​കെ​ട്ട കീ​ഴ​ട​ങ്ങ​ലി​ന് ത​യാ​റാ​യ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഫെ​ഡ​റ​ലി​സ​ത്തി​ന്റെ ശ​വ​പ്പെ​ട്ടി​യി​ൽ അ​വ​സാ​ന​ത്തെ ആ​ണി​യ​ടി​ക്കാ​ൻ കൂ​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ന​യ​പ​ര​മാ​യ മാ​റ്റം എ​വി​ടെ​യും ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്ത​ല്ല തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യെ​ത്ത​ന്നെ ഇ​രു​ട്ടി​ൽ നി​ർ​ത്തി. മ​ന്ത്രി​സ​ഭ മാ​റ്റി​വെ​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ലാ​ണ് വ​കു​പ്പു സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്. ക​ള​ങ്കി​ത​മാ​യ ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം വ​ഴി കൈ​വ​രു​ന്ന 1500 കോ​ടി രൂ​പ​യെ​ക്കാ​ൾ വി​ല​യു​ണ്ട് നാം ​ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ചു​പോ​ന്ന മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ഉ​ട​ൻ ക​രാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ൻ​വാ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന് അ​വ​ർ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    കെ. ​സ​ച്ചി​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ, കെ.​ജി.​എ​സ്, ബി. ​രാ​ജീ​വ​ൻ, സാ​റാ ജോ​സ​ഫ്, ജെ. ​ദേ​വി​ക, എം.​എ​ൻ. കാ​ര​ശ്ശേ​രി, യു.​കെ. കു​മാ​ര​ൻ, ജോ​യ് മാ​ത്യു, ക​ൽ​പ​റ്റ നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, ഡോ. ​എം.​വി. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, ജെ. ​പ്ര​ഭാ​ഷ്, ഹ​മീ​ദ് ചേ​ന്ദ​മം​ഗ​ലൂ​ർ, അ​പ്പു​ക്കു​ട്ട​ൻ വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന്, അ​ജി​ത, പ്രി​യ​ന​ന്ദ​ന​ൻ, പി.​ടി. കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ്, വ​ത്സ​ല​ൻ വാ​തു​ശ്ശേ​രി, സാ​വി​ത്രി രാ​ജീ​വ​ൻ, ആ​ല​ങ്കോ​ട് ലീ​ലാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, വി.​എ​സ്. അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, പി.​പി. രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ഡോ. ​കെ.​എ​സ്. മാ​ധ​വ​ൻ, ഡോ. ​ഖ​ദീ​ജ മും​ത​സ്, ഡോ. ​പി.​കെ. പോ​ക്ക​ർ, വി.​ആ​ർ. സു​ധീ​ഷ്, കെ.​സി. ഉ​മേ​ഷ്ബാ​ബു, പി. ​സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ, വീ​രാ​ൻ​കു​ട്ടി, സി.​ആ​ർ. നീ​ല​ക​ണ്ഠ​ൻ, എം. ​ജ്യോ​തി​രാ​ജ്, ഡോ. ​കെ.​ജി. താ​ര തു​ട​ങ്ങി 80ഓ​ളം പേ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

