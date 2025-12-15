Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകൈ​വി​ട്ട...
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 8:18 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 8:18 AM IST

    കൈ​വി​ട്ട വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ത​ല​പു​ക​ഞ്ഞ് മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    Leaders,busy ,abandoned,wards,kannur, നേതാക്കൾ, കണ്ണൂർ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ്.
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ത​ല​ശ്ശേ​രി: ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ കൈ​വി​ട്ടു​പോ​യ വാ​ർ​ഡു​ക​ളും വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​വും കൂ​ട്ടി​യും കി​ഴി​ച്ചും മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ. അ​ഞ്ച് വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത് ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യാ​യ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ക്ഷീ​ണ​മാ​യ​പ്പോ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​യി​രു​ന്ന ബി.​ജെ.​പി ഇ​ത്ത​വ​ണ ര​ണ്ട് വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ കു​റ​ഞ്ഞ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​യ​തി​ന്റെ അ​ങ്ക​ലാ​പ്പി​ലാ​ണ്. നേ​രി​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഇ​ത്ത​വ​ണ ആ​ഹ്ലാ​ദ​ത്തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ക​യാ​യ​ത് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ വി​ജ​യ​മാ​ണ്.

    അ​വ​രു​ടെ നി​ല​വി​ലെ അം​ഗ​സം​ഖ്യ ഏ​ഴി​ൽ നി​ന്ന് 13 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്ന​താ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത. നേ​ര​ത്തെ 37 അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ പു​തി​യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 32 ആ​യി കു​റ​യും. 53 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ 32 പേ​രി​ൽ 30 പേ​ർ സി.​പി.​എം സാ​ര​ഥി​ക​ളാ​ണ്. ര​ണ്ട് പേ​ർ സി.​പി.​ഐ​ക്കാ​രും. ടൗ​ൺ പ​രി​ധി​യി​ലെ മാ​രി​യ​മ്മ, വീ​വേ​ഴ്സ്, തി​രു​വ​ങ്ങാ​ട്, കാ​യ്യ​ത്ത്, പാ​ലി​ശ്ശേ​രി, കൊ​ടു​വ​ള്ളി വാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ഇ​ട​ത് മു​ന്ന​ണി​ക്ക് ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത്. പാ​ലി​ശ്ശേ​രി ഐ.​എ​ൻ.​എ​ല്ലി​ന്റെ​യും തി​രു​വ​ങ്ങാ​ട് സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ​യും സീ​റ്റു​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. സി.​പി.​ഐ​യി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റി സി.​പി.​എം പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി ര​ണ്ടാ​മ​തും തി​രു​വ​ങ്ങാ​ട് വാ​ർ​ഡി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച വി​ക​സ​ന കാ​ര്യം സ്ഥി​രം സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​യാ​യി​രു​ന്ന എ​ൻ. രേ​ഷ്മ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ എ. ​ശ​ർ​മി​ള​യാ​ട് 83 വോ​ട്ടി​ന് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    വീ​വേ​ഴ്സ് വാ​ർ​ഡി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര​യാ​യി​നി​ന്ന് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലെ സീ​ന​ത്ത് അ​ബ്ദു​സ​ലാം സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ ഉ​ഷ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ക്ഷേ​മ​കാ​ര്യം സ്ഥി​രം സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി​രു​ന്ന ടി.​സി. അ​ബ്ദു​ൽ ഖി​ലാ​ബ് പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്ത വാ​ർ​ഡാ​ണി​ത്. മാ​രി​യ​മ്മ, കാ​യ്യ​ത്ത്, പാ​ലി​ശ്ശേ​രി വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ലീ​ഗ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ നൂ​റ, ഷാ​ലി​മ, ഷ​ഹ​നാ​സ് മ​ൻ​സൂ​ർ എ​ന്നി​വ​രും കൊ​ടു​വ​ള്ളി വാ​ർ​ഡി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ വി.​എ. ര​മ്യ​യും ജ​യി​ച്ചു ക​യ​റി. വാ​ശി​യേ​റി​യ മ​ത്സ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു പ​ല​യി​ട​ത്തും.

    സി.​പി.​ഐ ചി​റ​ക്ക​ര വാ​ർ​ഡും ച​ന്ദ്രോ​ത്ത് വാ​ർ​ഡും നി​ല​നി​ർ​ത്തി. ചി​റ​ക്ക​ര​യി​ൽ ജി​ഷ ക​ള​ത്തി​ലും ച​ന്ദ്രോ​ത്ത് എം.​വി. സ്മി​ത​യും വി​ജ​യി​ച്ചു. ചേ​റ്റം​കു​ന്ന്, ടെ​മ്പി​ൾ ഗേ​റ്റ്, ഇ​ല്ലി​ക്കു​ന്ന് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് പ​രാ​ജ​യം നേ​രി​ട്ട​ത്.

    ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ കൈ​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന ഇ​ല്ലി​ക്കു​ന്ന് വാ​ർ​ഡി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ സി. ​പ്ര​ശാ​ന്ത​ൻ ജ​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ നേ​ര​ത്തെ ക​യ്യാ​ലി​യെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്ത പ്ര​ശാ​ന്ത​നി​ൽ​നി​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി​യി​ലെ അ​ഡ്വ. മി​ലി​ച​ന്ദ്ര വാ​ർ​ഡ് തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ചു. ടെ​മ്പി​ൾ ഗേ​റ്റ് വാ​ർ​ഡ് ബി.​ജെ.​പി​യി​ൽ​നി​ന്ന് മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗി​ലെ ടി.​പി. അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ഷാ​ന​വാ​സാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​വാ​ർ​ഡി​ലെ പ്ര​ധാ​ന എ​തി​രാ​ളി. പ​ഴ​യ മൂ​ന്ന് വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ന​ഷ്ട​മാ​യെ​ങ്കി​ലും പ​ക​രം മൂ​ന്ന് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ജ​യി​ക്കാ​നാ​യ​താ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യ​ത്. ബാ​ല​ത്തി​ൽ, കു​ന്നോ​ത്ത്, കു​യ്യാ​ലി വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ കൈ​വി​ട്ട​പ്പോ​ൾ പ​ക​രം ഇ​ല്ലി​ക്കു​ന്ന്, തി​രു​വ​ങ്ങാ​ട്, കൊ​ടു​വ​ള്ളി വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് വി​ജ​യ​മു​റ​പ്പാ​ക്കി. സി. ​പ്ര​ശാ​ന്ത​ൻ, എ. ​ശ​ർ​മി​ള, വി.​എ. ര​മ്യ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് ഇ​ത്ത​വ​ണ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ലീ​ഗി​ൽ പ​ത്തി​ൽ ഒ​മ്പ​തും വ​നി​ത​ക​ളാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Election Newslocal by-electionKerala Local Body Election
    News Summary - Leaders are busy in abandoned wards
    Similar News
    Next Story
    X