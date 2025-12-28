Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightമൂന്നാം സർക്കാർ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 10:28 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 10:28 PM IST

    മൂന്നാം സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിട്ട് എൽ.ഡി.എഫ് കേരള യാത്രക്ക്; കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ജനുവരി 12ന് പ്രതിഷേധ സമരം

    text_fields
    bookmark_border
    Pinarayi Vijayan
    cancel
    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേരിട്ട പരാജയം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയമാക്കി മാറ്റാനുള്ള മുന്നൊരുക്കവുമായി ഇടതുമുന്നണി. ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായി ഭരണനേട്ടങ്ങളടക്കം വിവരിച്ച് കേരള യാത്ര നടത്തും. വരുന്ന എൽ.ഡി.എഫ് യോഗങ്ങളിൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചേക്കും.

    തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള ക്ഷേമ-വികസന പദ്ധതികൾ തുടരുന്നതിനൊപ്പം കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധ സമരം ഉൾപ്പെടെ നടത്താനും ഞായറാഴ്ച ചേർന്ന എൽ.ഡി.എഫ് യോഗത്തിൽ ധാരണയായി.

    സംസ്ഥാനം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ജനുവരി 12ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തും. മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും എം.എൽ.എമാരും പങ്കെടുക്കും. കേരളത്തെ സാമ്പത്തികമായി ഞെരുക്കുന്ന കേന്ദ്ര സമീപനങ്ങളെ ചെറുക്കണമെന്ന് എൽ.ഡി.എഫിൽ അഭിപ്രായമുയർന്നിരുന്നു.

    സമരപരമ്പരകളുടെ തുടക്കമാവും 12നുള്ള പ്രതിഷേധം. കടമെടുപ്പ് പരിധി വെട്ടിക്കുറക്കൽ, തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ മാറ്റം ഉൾപ്പെടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയാണ് സമരം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ldf governmentCPMPinarayi VijayanLatest News
    News Summary - LDF to travel to Kerala, aiming for third government
    Similar News
    Next Story
    X