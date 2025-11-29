Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 7:21 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 7:21 AM IST

    ആലപ്പുഴയിൽ മേൽക്കൈ നിലനിർത്താൻ എൽ.ഡി.എഫ്

    ആലപ്പുഴയിൽ മേൽക്കൈ നിലനിർത്താൻ എൽ.ഡി.എഫ്
    ആ​ല​പ്പു​ഴ: ജി​ല്ല​യി​ലെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ ഭ​ര​ണ​മാ​ണ്. അ​ത്​ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നു​ള്ള ക​ടു​ത്ത പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​വ​ർ. പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നു​ണ്ടാ​യ മേ​ൽ​ക്കൈ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്. ജി​ല്ല​യി​ൽ ഒ​രു ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ​പോ​ലും ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലി​ല്ലാ​ത്ത എ​ൻ.​ഡി.​എ ഇ​ത്ത​വ​ണ ഒ​രു​ഡ​സ​ൻ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭ​ര​ണം പി​ടി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ അ​വ​കാ​ശ​​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ജി​ല്ല​യി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ അ​ടി​ത്ത​റ​യാ​യ എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ വോ​ട്ടു​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വ​ലി​യ​തോ​തി​ൽ​ എ​ൻ.​ഡി.​എ​യി​ലേ​ക്ക്​ മ​റി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. എ​ൽ.​​ഡി.​എ​ഫി​നൊ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മ​ത​ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ വോ​ട്ടു​ക​ൾ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലേ​ക്കും മ​റി​ഞ്ഞു. ഇ​ത്​ തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​നാ​യി എ​ന്നാ​ണ്​ സി.​പി.​എം ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ർ. നാ​സ​ർ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. പോ​യ വോ​ട്ടു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി വീ​ടു​വീ​ടാ​ന്ത​രം ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങി അ​വ​രെ മ​ട​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു​വെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​തി​നെ​ക്കാ​ൾ മി​ക​ച്ച ഫോ​മി​ലാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്. ഇ​ത്ത​വ​ണ വി​മ​ത​ശ​ല്യം വ​ള​രെ കു​റ​ക്കാ​നാ​യി. ഒാ​രോ വാ​ർ​ഡി​ലും വ​ൻ​തോ​തി​ൽ വോ​ട്ടു​ക​ൾ ചേ​ർ​ത്തു, അ​ത്യാ​വ​ശ്യം ഫ​ണ്ട്​ സ്വ​രൂ​പ​ണ​വും ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും ജി​ല്ല​യി​ലെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഭ​ര​ണം​പി​ടി​ക്കു​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ലേ​ക്ക്​ അ​വ​ർ എ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. മൂ​ന്ന്​ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ എ​ൻ.​ഡി.​എ ഭ​ര​ണം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും യു.​ഡി.​എ​ഫും ചേ​ർ​ന്ന്​ ഭ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ജി​ല്ല​യി​ൽ 170 ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​ണ്​ എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്കു​ള്ള​ത്. അ​തി​ൽ​നി​ന്ന്​ വ​ലി​യ വ​ർ​ധ​ന ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ​ക്ക്​ ക​ഴി​യും. സ്ത്രീ​സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി, ​ക്ഷേ​മ പെ​ൻ​ഷ​ൻ വ​ർ​ധ​ന, പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്ക്​ അ​നു​കൂ​ല നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ത്ത എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​ൻ ഇ​പ്പോ​ൾ പ്ലേ​റ്റ്​ തി​രി​ച്ച്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നെ പു​ക​ഴ്ത്താ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്​ എ​ന്നി​വ നി​മി​ത്തം എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും നേ​രി​യ തോ​തി​ലെ​ങ്കി​ലും മേ​ൽ​ക്കൈ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞേ​ക്കും. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ൽ നി​ല​വി​ലെ മൂ​ന്ന്​-​മൂ​ന്ന്​ അ​നു​പാ​തം യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ മ​റി​ക​ട​ന്നേ​ക്കാം.

    ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല

    ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​

    ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ൾ 24

    സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ 80

    ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ (12)​

    ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ൾ 170

    സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ 515

    ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ൾ (06)

    വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ 219

    സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ 731

    ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് (72)

    വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ 1253

    സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ 4069

