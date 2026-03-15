Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഇടതുമുന്നണി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 March 2026 4:20 PM IST
    Updated On
    date_range 15 March 2026 4:20 PM IST

    ഇടതുമുന്നണി വിടില്ലെന്ന് ആർ.ജെ.ഡി

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    കോഴിക്കോട്: ആർ.ജെ.ഡി ഇടതുമുന്നണി വിടില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ശ്രേയാംസ് കുമാർ. മുന്നണി വിടുമെന്ന് പ്രചാരണം തെറ്റാണ്.ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറോനാളുകളായി. എവിടെനിന്നാണ് ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ലെന്നും ഇത്തരം ഒരു ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടില്ലെന്നും ഇടതു മുന്നണിയിൽ തന്നെ തുടരുമെന്നും ശ്രേയാംസ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

    ആവശ്യപ്പെട്ട സീറ്റുകൾ ലഭിച്ചില്ല. എന്നാൽ, 12 സീറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി. കുറ്റ്യാടി സീറ്റിന് പകരം മറ്റോരു സീറ്റ് എൽ.ഡി.എഫിനോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും ആർ.ജെ.ഡി വ്യക്തമാക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:RJDMV Shreyams KumarLDF
    News Summary - RJD will not leave the Left Front
    X