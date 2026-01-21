Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    21 Jan 2026 10:16 PM IST
    21 Jan 2026 10:16 PM IST

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് വടക്കൻ മേഖല വികസന മുന്നേറ്റ ജാഥ ഒന്നുമുതൽ

    കാ​സ​ർ​കോ​ട്: എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് പ​ര്യ​ട​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന മൂ​ന്നു മേ​ഖ​ല ജാ​ഥ​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ ന​യി​ക്കു​ന്ന വ​ട​ക്ക​ൻ​മേ​ഖ​ല വി​ക​സ​ന മു​ന്നേ​റ്റ​ജാ​ഥ ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന്​ മൂ​ന്നു മ​ണി​ക്ക് കു​മ്പ​ള​യി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ക്കും. ജാ​ഥ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ കെ.​എ​സ്. സ​ലീ​ഖ (സി.​പി.​എം), പി. ​സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ (സി.​പി.​ഐ), മാ​ത്യു കു​ന്ന​പ്പ​ള്ളി (കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്-​എം), പി.​പി. ദി​വാ​ക​ര​ൻ (ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് ജ​ന​താ​ദ​ൾ), പി.​എം. സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു (എ​ൻ.​സി.​പി), മ​ന​യ​ത്ത് ച​ന്ദ്ര​ൻ (ആ​ർ.​ജെ.​ഡി), കാ​സിം ഇ​രി​ക്കൂ​ർ (ഐ.​എ​ൻ.​എ​ൽ), ബാ​ബു ഗോ​പി​നാ​ഥ് (കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്-​എ​സ്), വ​ട​ക്കോ​ട് മോ​നി​ച്ച​ൻ (കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്-​ബി), എ.​ജെ. ജോ​സ​ഫ് (ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്), നൈ​സ് മാ​ത്യു കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് (സ്ക​റി​യ) എ​ന്നി​വ​ർ സ്ഥി​രാം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​കും.

    കുമ്പളയിൽ നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിനു ശേഷം വൈകീട്ട് അഞ്ചിന് കാസർകോട് നുള്ളിപ്പാടിയിൽ സ്വീകരണം. ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് രാവിലെ 10ന് പെരിയാട്ടടുക്കത്തും മൂന്നിന് കോട്ടച്ചേരിയിലും നാലു മണിക്ക് കാലിക്കടവിലും സ്വീകരണം നൽകും.

