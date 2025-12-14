Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right‘ക്യാപ്റ്റൻ’ ഇറങ്ങി,...
    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Dec 2025 10:18 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Dec 2025 10:18 PM IST

    ‘ക്യാപ്റ്റൻ’ ഇറങ്ങി, കളി തോറ്റു; പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങിയ ആറിൽ അഞ്ച് കോർപറേഷനും എൽ.ഡി.എഫിന് നഷ്ടം

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ക്യാപ്റ്റൻ’ ഇറങ്ങി, കളി തോറ്റു; പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങിയ ആറിൽ അഞ്ച് കോർപറേഷനും എൽ.ഡി.എഫിന് നഷ്ടം
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ‘ക്യാ​പ്​​റ്റ​നു’​മാ​യ സാ​ക്ഷാ​ൽ പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി​യ ആ​റ്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ കാ​ലി​ട​റി. പേ​രി​നെ​ങ്കി​ലും പി​ടി​ച്ചു​നി​ന്ന​ത്​ കോ​ഴി​ക്കോ​ടാ​ണ്. ഗ​ൾ​ഫ്​ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​മ​ട​ക്കം ഉ​ള്ള​തി​നാ​ൽ ഇ​ക്കു​റി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, കൊ​ല്ലം, എ​റ​ണാ​കു​ളം, തൃ​ശൂ​ർ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ന്നീ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നു​ക​ളി​ലും റാ​ലി​ക​ളി​ലും പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം വി​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്​​ലാ​മി​യെ ക​ട​ന്നാ​ക്ര​മി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​സം​ഗം. തെ​റ്റി​ല്ലാ​ത്ത ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും ഉ​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​തൊ​ന്നും വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ സ്വാ​ധീ​നി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ്​ വി​ജ​യ​സൂ​ചി​ക വ്യ​ക്​​ത​മാ​കു​ന്ന​ത്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ്ര​ചാ​ര​ണ യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്ന​തി​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ ഒ​ഴി​കെ മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഭ​ര​ണം ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​നാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ക്കു​റി ക​ണ്ണൂ​രി​നൊ​പ്പം കൊ​ച്ചി​യും തൃ​ശൂ​രും കൊ​ല്ല​വും കൂ​ടി യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. നാ​ല​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ട്​ തു​ട​ർ​ഭ​ര​ണ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം എ​ൻ.​ഡി.​എ​യും നേ​ടി. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ ​കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഒ​റ്റ​ക്ക​ക്ഷി​യാ​വാ​നാ​ണ്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നാ​യ​ത്. 76ൽ 35 ​സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ്​ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം നേ​ടി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ​ത്തേ​തു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ൾ 15 സീ​റ്റു​ക​ൾ കു​റ​ഞ്ഞു. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മേ​യ​ർ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി​രു​ന്ന മു​ൻ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മേ​യ​ർ സി.​പി. മു​സാ​ഫി​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ്​ തോ​ൽ​ക്കു​ക​യും മു​ൻ മേ​യ​ർ ഡോ. ​ബീ​ന ഫി​ലി​പ്പി​ന്‍റെ വാ​ർ​ഡ്​ ബി.​ജെ.​പി നേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഏ​റെ​ക്കാ​ല​മാ​യി കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ ഭ​ര​ണം ന​ഷ്ട​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ലെ 53 സീ​റ്റ്​​ 29 ആ​യും കൊ​ല്ല​ത്തെ​ 38 സീ​റ്റ്​ 16 ആ​യും കൊ​ച്ചി​യി​ലെ 29 സീ​റ്റ്​ 20 ആ​യും തൃ​ശൂ​രി​ലെ 25 സീ​റ്റ്​ 13 ആ​യും ക​ണ്ണൂ​രി​ലെ 19 സീ​റ്റ്​ 15 ആ​യു​മാ​ണ്​ കു​റ​ഞ്ഞ​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ക​ണ്ണൂ​ർ, തൃ​ശൂ​ർ, കൊ​ച്ചി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ ഇ​ര​ട്ടി​യി​ല​ധി​കം സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ പി​ടി​ച്ച​ത്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ ജ​യി​ക്കു​ന്ന കു​ത്ത​ക വാ​ർ​ഡു​ക​ള​ട​ക്ക​മാ​ണ്​ ഇ​ക്കു​റി കു​ത്തി​യൊ​ലി​ച്ചു​പോ​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Body ElectionLDFPinarayi VijayanKerala
    News Summary - LDF loses five out of six corporations from the Chief Minister's campaign
    Similar News
    Next Story
    X