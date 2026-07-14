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    Kerala
    Posted On
    date_range 14 July 2026 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 14 July 2026 7:00 AM IST

    ആ​റ​ന്മു​ള മി​ച്ച​ഭൂ​മി കേ​സി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ട​യി​രു​ന്ന​ത്​ ഏ​ഴ​ര വ​ർ​ഷം

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    കേ​സി​ലെ സ്​​റ്റേ ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തി​രെ ഒ​ന്നും ചെ​യ്യാ​തി​രു​ന്ന​തി​ൽ സി.​പി.​ഐ​ക്കും പ​ങ്ക്
    ആ​റ​ന്മു​ള മി​ച്ച​ഭൂ​മി കേ​സി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ട​യി​രു​ന്ന​ത്​ ഏ​ഴ​ര വ​ർ​ഷം
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    കേരള ഹൈകോടതി

    കൊ​ച്ചി: ആ​റ​ന്മു​ള വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള ഭൂ​മി മി​ച്ച​ഭൂ​മി​യാ​യി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ​ ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ സ്​​റ്റേ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ട​യി​രു​ന്ന​ത്​ ഏ​ഴ​ര വ​ർ​ഷം. സ്​​റ്റേ നീ​ക്കാ​ൻ ഒ​ന്നും ചെ​യ്യാ​തി​രു​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഭൂ​മി മു​ൻ ഉ​ട​മ മൗ​ണ്ട്​​സി​യോ​ൺ ഗ്രൂ​പ്പ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ​ എ​ബ്ര​ഹാം ക​ല​മ​ണ്ണി​ലി​ന്‍റെ പ​ക്ക​ലാ​യ​ത്. കേ​സ്​ ഇ​പ്പോ​ഴും ഹൈ​കോ​ട​തി സിം​ഗി​ൾ ബ​ഞ്ചി​ന്‍റെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണ്.

    സ്​​റ്റേ ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തി​രെ ഒ​ന്നും ചെ​യ്യാ​തി​രു​ന്ന​തി​ൽ സി.​പി.​ഐ​ക്കും പ​ങ്കു​ണ്ട്. ഇ​പ്പോ​ൾ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞ്​ ക​ല​മ​ണ്ണി​ൽ എ​ബ്ര​ഹാം വ​ന്ന​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ അ​തി​നെ ചെ​റു​ത്തു​തോ​ൽ​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടു​മാ​യി മു​ൻ​മ​ന്ത്രി പി. ​പ്ര​സാ​ദും പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യി​ലെ സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ളും രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ മി​ച്ച​ഭൂ​മി കേ​സി​ൽ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​യു​മെ​ടു​ക്കാ​തെ ഭൂ​മി ക​ല​മ​ണ്ണി​ൽ എ​ബ്ര​ഹാ​മി​ന്​ കൈ​വ​ശം വ​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കി​യ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ​ടി ച​ർ​ച്ച​യാ​കു​ക​യാ​ണ്.

    സി.​പി.​ഐ നേ​താ​വും അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ അ​ഡ്വ. ജ​ന​റ​ലു​മാ​യി​രു​ന്ന അ​ഡ്വ. ര​ഞ്ജി​ത്​ ത​മ്പാ​നാ​ണ്​ കേ​സി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​നു​വേ​ണ്ടി കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യി​രു​ന്ന​ത്. സിം​ഗി​ൾ ബ​ഞ്ചി​ന്‍റെ സ്​​റ്റേ ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തി​രെ അ​പ്പീ​ൽ പോ​കാ​ൻ പോ​ലും സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​യി​ല്ല.

    ഭൂ​പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ പ​രി​ധി ലം​ഘി​ച്ച്​ ഭൂ​മി വാ​ങ്ങി​കൂ​ട്ടി​യ​തി​ന്​ ക​ല​മ​ണ്ണി​ൽ എ​ബ്ര​ഹാ​മി​നെ​തി​രെ കോ​ഴ​ഞ്ചേ​രി താ​ലൂ​ക്ക്​ ലാ​ൻ​ഡ്​ ബോ​ർ​ഡ്​ മി​ച്ച​ഭൂ​മി കേ​സ്​ എ​ടു​ത്ത​ത്​ 2012 ജൂ​ലൈ മൂ​ന്നി​നാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്​ കൈ​വ​ശം വെ​ക്കാ​വു​ന്ന 15 ഏ​ക്ക​ർ എ​ന്ന പ​രി​ധി ലം​ഘി​ച്ച്​ ക​ല​മ​ണ്ണി​ൽ എ​ബ്ര​ഹാം വാ​ങ്ങി​കൂ​ട്ടി​യ 232 ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി പി​ന്നീ​ട്​​ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ പാ​ർ​ട്ട്​​ണ​റാ​യ കെ.​ജി.​എ​സ്​ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്​ മ​റി​ച്ച്​ വി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 2013 ഏ​പ്രി​ൽ 10ന്​ ​ഈ ഭൂ​മി മി​ച്ച​ഭൂ​മി​യാ​യി താ​ലൂ​ക്ക്​ ലാ​ൻ​ഡ്​ ബോ​ർ​ഡ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വ്​ 2013 ന​വം​ബ​ർ 27ന്​ ​റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ ഹൈ​കോ​ട​തി എ​തി​ർ ക​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ വാ​ദം കൂ​ടി കേ​ട്ട്​ ആ​റ്​ മാ​സ​ത്തി​ന​കം വീ​ണ്ടും തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ ലാ​ൻ​ഡ്​​ബോ​ർ​ഡി​ന്​ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ലാ​ൻ​ഡ്​ ബോ​ർ​ഡ്​ പു​തി​യ തീ​രു​മാ​നം എ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്​ നീ​ണ്ടു​പോ​യി. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ന്ന ശേ​ഷം 2014ൽ ​വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കി​യ എ​ല്ലാ അ​നു​മ​തി​ക​ളും റ​ദ്ദാ​ക്കി.

    2017 ജൂ​ലൈ 12ന്​ ​ലാ​ൻ​ഡ്​ ബോ​ർ​ഡ്​ 293 ഏ​ക്ക​ർ മി​ച്ച​ഭൂ​മി​യാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും​ ഏ​ഴ്​​ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം ഭൂ​മി സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ നി​ക്ഷി​പ്ത​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വ്​ പൂ​ഴ്ത്തി​വെ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തി​നാ​ൽ 27 ദി​വ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ണ്​ വി​ല്ലേ​ജ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക്ക്​ ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്. ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ എ​ട്ട്, 11 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ആ​റ​ന്മു​ള, കി​ട​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ മ​ല്ല​പ്പു​ഴ​ശ്ശേ​രി വി​ല്ലേ​ജ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ 7.5 ഹെ​ക്ട​ർ മി​ച്ച​ഭൂ​മി​യാ​യി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. ഭൂ​മി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച എ​ബ്ര​ഹാം ക​ല​മ​ണ്ണി​ൽ 2017 ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 14ന്​ ​സ്​​റ്റേ നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

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    TAGS:revenue deptaranmula landland dispute caseLDF Govt.Kerala News
    News Summary - LDF Govt Faces Aranmula Land Case Heat
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