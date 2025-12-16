Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 7:44 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 7:44 AM IST

    ജില്ലയിലെ ബ്ലോക്ക്​ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നഷ്ടങ്ങളിലേക്ക്​ കൂപ്പുകുത്താതെ എൽ.ഡി.എഫ്

    ജി​ല്ല​യി​ലെ 11 ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ഏ​ഴി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു
    കൊ​ല്ലം: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ജി​ല്ല​യാ​കെ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും, ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി വ​ലി​യ ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ പി​ടി​ച്ചു​നി​ന്ന​ത്. ജി​ല്ല​യി​ലെ 11 ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ഏ​ഴി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം, ക​ഴി​ഞ്ഞ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഒ​രി​ട​ത്തേ​ക്ക് ചു​രു​ങ്ങി​യി​രു​ന്ന യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഇ​ത്ത​വ​ണ മൂ​ന്ന് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ഭ​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി ക​രു​ത്ത് തെ​ളി​യി​ച്ചു. ഏ​റെ​ക്കാ​ല​മാ​യി ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി ഭ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന ര​ണ്ട് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ അ​ട്ടി​മ​റി​യി​ലൂ​ടെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​തേ​സ​മ​യം, കൂ​ടു​ത​ൽ ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച് എ​ൻ.​ഡി.​എ അ​ക്കൗ​ണ്ട് തു​റ​ന്ന​തും അം​ഗ​സം​ഖ്യ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​തും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    ഇ​ത്തി​ക്ക​ര ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് തു​ട​ർ​ഭ​ര​ണം നേ​ടി. ഡി​വി​ഷ​ൻ വി​ഭ​ജ​ന​ത്തോ​ടെ 14 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്ന ബ്ലോ​ക്കി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര​നെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് 11 അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ 10 അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ അം​ഗ​ബ​ലം ര​ണ്ടി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​ന്നാ​യി കു​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ അം​ഗ​സം​ഖ്യ ഒ​ന്നി​ൽ നി​ന്ന് ര​ണ്ടാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു. ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തോ​ടെ ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി വീ​ണ്ടും അ​ധി​കാ​രം നി​ല​നി​ർ​ത്തി. മ​ല​ന​ട ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ അ​ട്ടി​മ​റി വി​ജ​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ ബി.​ജെ.​പി ആ​ദ്യ​മാ​യി ഇ​വി​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ട് തു​റ​ന്നു. ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ സി​റ്റി​ങ് സീ​റ്റാ​യ മ​ല​ന​ട​യി​ൽ യു​വ​മോ​ർ​ച്ച കു​ന്ന​ത്തൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​ഖി​ൽ മ​നോ​ഹ​ർ ആ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് വി​ജ​യി​ച്ച​ത്.

    രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണം മു​ത​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന പ​ത്ത​നാ​പു​രം, ഓ​ച്ചി​റ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് വ​ൻ അ​ട്ടി​മ​റി വി​ജ​യം നേ​ടി. പ​ത്ത​നാ​പു​ര​ത്ത് 14ൽ 10 ​സീ​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടി യു.​ഡി.​എ​ഫ് വ്യ​ക്ത​മാ​യ മേ​ൽ​ക്കൈ നേ​ടി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ഒ​രു സീ​റ്റി​ന്റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​വി​ടെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. പ​ട്ടാ​ഴി വ​ട​ക്കേ​ക്ക​ര, പു​ന്ന​ല, ഇ​ള​മ്പ​ൽ, കു​ന്നി​ക്കോ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ തോ​ൽ​വി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി. ഓ​ച്ചി​റ​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ 14 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ 13 എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും ഒ​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​വ​ണ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഒ​മ്പ​ത് സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കു​തി​ച്ചു.

    ച​ട​യ​മം​ഗ​ലം, ചി​റ്റു​മ​ല ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫ് വ​ലി​യ നേ​ട്ട​മാ​ണ് കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്. ച​ട​യ​മം​ഗ​ല​ത്ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ര​ണ്ട് സീ​റ്റു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ഏ​ഴാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. ചി​റ്റു​മ​ല​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ഒ​ന്നി​ലേ​ക്ക് ഒ​തു​ങ്ങി​യി​രു​ന്ന യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ആ​റ് സീ​റ്റു​ക​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ബി.​ജെ.​പി ഒ​രു സീ​റ്റ് നി​ല​നി​ർ​ത്തി. ച​വ​റ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണം തു​ട​രാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു. പു​തു​താ​യി അ​നു​വ​ദി​ച്ച ഡി​വി​ഷ​നി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് വി​ജ​യം ല​ഭി​ച്ചു. മു​ഖ​ത്ത​ല ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ ആ​ർ​ക്കും കേ​വ​ല ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മി​ല്ല.

    ബ്ലോ​ക്ക് രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു സ്ഥി​തി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ 15ൽ 14 ​സീ​റ്റു​ക​ൾ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​ടി​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ, ഇ​ത്ത​വ​ണ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ അം​ഗ​ബ​ലം എ​ട്ടാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. എ​ൻ.​ഡി.​എ​യി​ൽ നി​ന്നൊ​രു അം​ഗം കൂ​ടി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ ജി​ല്ല​യി​ലെ ഏ​ക തൂ​ക്കു​സ​ഭ​യാ​യ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​യി മു​ഖ​ത്ത​ല മാ​റി.

    അ​ഞ്ച​ൽ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്തി. ഡി​വി​ഷ​ൻ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ അം​ഗ​ബ​ലം ര​ണ്ടി​ൽ നി​ന്ന് അ​ഞ്ചാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. വെ​ട്ടി​ക്ക​വ​ല ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ക​ഷ്ടി​ച്ച് ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്തി. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് എ​ട്ട് സീ​റ്റും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ഏ​ഴും ല​ഭി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ഇ​ത് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് 10, യു.​ഡി.​എ​ഫ് 4 എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു.​കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് കാ​ര്യ​മാ​യ ക്ഷ​ത​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. 14ൽ 10 ​സീ​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണം ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു. ഇ​വി​ടെ ബി.​ജെ.​പി ആ​ദ്യ​മാ​യി അ​ക്കൗ​ണ്ട് തു​റ​ന്ന​തും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ സി​റ്റി​ങ് സീ​റ്റാ​യ നെ​ടു​വ​ത്തൂ​രി​ലാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി വി​ജ​യം നേ​ടി​യ​ത്. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ അം​ഗ​ബ​ലം മൂ​ന്ന് ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു.

