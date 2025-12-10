Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 7:50 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 7:50 AM IST

    പാ​ല​ക്കാ​ട് ഇടത് ആധിപത്യത്തിൽ ഇടിവുണ്ടായേക്കും

    പാ​ല​ക്കാ​ട് ഇടത് ആധിപത്യത്തിൽ ഇടിവുണ്ടായേക്കും
    പാ​ല​ക്കാ​ട്: ജി​ല്ല​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലു​ണ്ടാ​യ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മ​ക്ക് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ജ​ന​വി​ധി ക്ഷീ​ണ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്നു​റ​പ്പ്. അ​ത് യു.​ഡി.​എ​ഫി​നും ബി.​ജെ.​പി​ക്കും ഗു​ണം ചെ​യ്യും. രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ വി​വാ​ദം മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്തി​യാ​ൽ, നെ​ല്ല​റ​യാ​യ പാ​ല​ക്കാ​ട്ടി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വി​ധി​യി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ച്ചേ​ക്കും. യു.​ഡി.​എ​ഫും ബി.​ജെ.​പി​യും അ​തി​ന്റെ നേ​ട്ടം കൊ​യ്യു​മ്പോ​ൾ പാ​ല​ക്കാ​ട്ട് 2020ൽ ​കെ​ട്ടി​പ്പൊ​ക്കി​യ ഇ​ട​തി​ന്റെ ‘വ​ൻ വി​ജ​യം’ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കി​ല്ല.

    ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലും (30 ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ 27) ​ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലും (13ൽ 11​ഉം) ഇ​ട​തു മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മ​യി​ൽ അ​ൽ​പം കോ​ട്ടം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​ട്ടി​മ​റി​ക​ൾ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം, ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ലും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും അ​ട്ടി​മ​റി​ക​ളു​ണ്ടാ​യേ​ക്കും. ​ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ൽ ഏ​ഴി​ൽ അ​ഞ്ചി​ലും ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​മാ​ണ്. യു.​ഡി.​എ​ഫും ബി.​ജെ.​പി​യും ഒ​ന്നു​വീ​തം. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ 88ല്‍ 65​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും 23ൽ ​യു.​ഡി.​എ​ഫു​മാ​ണ്.

    ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ അ​ട്ട​പ്പാ​ടി പു​തൂ​രി​ലും പാ​ല​ക്കാ​ട്ടും മു​ൻ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​കാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ഇ​ട​ത് അ​ട​വ് ന​യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യ പ​ട്ടാ​മ്പി​യി​ലെ ഭ​ര​ണം യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലേ​ക്കു ചാ​യും. ചി​റ്റൂ​ർ-​ത​ത്ത​മം​ഗ​ലം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലും ക​ന​ത്ത മ​ത്സ​ര​മാ​ണ്. പാ​ല​ക്കാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഭ​രി​ക്കു​ന്ന ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് ഇ​ത്ത​വ​ണ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലെ പ​ട​ല​പ്പി​ണ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ്. ഭ​ര​ണം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ്. ര​ണ്ടി​ട​ത്ത് പ​ത്രി​ക ത​ള്ളി​യെ​ങ്കി​ലും പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും പി​ന്നി​ല​ല്ല.

    സി.​പി.​എം ന​ട​പ​ടി നേ​രി​ട്ട പി.​കെ. ശ​ശി പ​ക്ഷ​മെ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സി.​പി.​എം വി​മ​ത സാ​ന്നി​ധ്യം മ​ണ്ണാ​ര്‍ക്കാ​ടി​ന്റെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ചി​ത്രം മാ​റ്റി​മ​റി​ച്ചേ​ക്കും. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ല്‍ പ​ത്തു സീ​റ്റു​ക​ളി​ലും ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഒ​രു സീ​റ്റി​ലും ജ​ന​കീ​യ മ​തേ​ത​ര​മു​ന്ന​ണി എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. ജി​ല്ല​യി​ലെ ഏ​ഴു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ല്‍ സി.​പി.​ഐ ഒ​റ്റ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. യു.​ഡി.​എ​ഫി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് സേ​വ് സി.​പി.​ഐ​യും പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. മു​ത​ല​മ​ട പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ തൂ​ക്കു​ഭ​ര​ണം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച ര​ണ്ടു സ്വ​ത​ന്ത്ര പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ കൂ​ടെ​ക്കൂ​ട്ടി ഇ​ത്ത​വ​ണ ട്വ​ന്റി-​ട്വ​ന്റി 21 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു.

    എ.​വി. ഗോ​പി​നാ​ഥി​ന്റെ നി​ല​പാ​ടി​ന് സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​യ പെ​രി​ങ്ങോ​ട്ടു​കു​റി​ശ്ശി, ഇ​ട​തു​സ​ഖ്യം വി​ട്ട് യു.​ഡി.​എ​ഫി​നോ​ട​ടു​ത്ത് ഭ​ര​ണം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന പ​ട്ടാ​മ്പി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ വി ​ഫോ​ർ പ​ട്ടാ​മ്പി എ​ന്നി​വ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ ശ്ര​ദ്ധാ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഏ​ഴു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ ആ​ർ​ക്കും ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മി​ല്ലാ​തെ ത്രി​ശ​ങ്കു​വി​ലാ​യി​രു​ന്നു. വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി പാ​ല​ക്കാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 45 ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ല്ല മ​ത്സ​ര​മാ​ണ് കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്.

