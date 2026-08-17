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    Kerala
    Posted On
    date_range 17 Aug 2026 11:29 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2026 11:30 PM IST

    ‘മൂന്നുമാസമായതല്ലേയുള്ളൂ, ഇത് വലിയ സമയമല്ല’; ഉടൻ പ്രക്ഷോഭത്തിനില്ലെന്ന് സൂചനയുമായി മുന്നണി കൺവീനർ

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    ‘മൂന്നുമാസമായതല്ലേയുള്ളൂ, ഇത് വലിയ സമയമല്ല’; ഉടൻ പ്രക്ഷോഭത്തിനില്ലെന്ന് സൂചനയുമായി മുന്നണി കൺവീനർ
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    തിരുവനന്തപുരം: സർക്കാറിനെതിരെ ഇടതുമുന്നണി ഉടൻ പ്രക്ഷോഭത്തിനില്ലെന്ന സൂചന നൽകിയ എൽ.ഡി.എഫ് കൺവീനർ ടി.പി രാമകൃഷ്ണൻ. സർക്കാർ മൂന്നുമാസം തികയുന്നതേയുള്ളൂവെന്നും ഏതൊരു സർക്കാറിനെ സംബന്ധിച്ചും ഇത് വലിയ സമയമല്ലെന്നും മുന്നണി യോഗ ശേഷം രാമകൃഷ്ണൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

    സർക്കാർ എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാകും. പ്രതിപക്ഷത്തായിരുന്നപ്പോൾ എതിർത്ത പദ്ധതികളെയെല്ലാം ഇപ്പോൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് യു.ഡി.എഫ് . ഇത് ജനദ്രോഹ സമീപനമാണ്. ഈ ജനവിരുദ്ധ നിലപാടിൽ നിന്നും മാറണം എന്നാണ് സർക്കാറിനോട് പറയാനുള്ളത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം അടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് പ്രതിപക്ഷം കടക്കും. അടുത്ത മാസം വീണ്ടും മുന്നണി യോഗം ചേരുന്നുണ്ട്.

    കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നതെല്ലാം വാസ്തവ വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ്. ആളുകളെ പരിഹസിക്കൽ ഭരണാധികാരിക്ക് ചേർന്നതാണോ. ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ ആളുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കും. അവരോട് നേരെ തിരിച്ചും അതുപോലെയാണോ പ്രതികരിക്കേണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നുണകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. അതുമായി മാധ്യമങ്ങളെ വീണ്ടും കാണും-ടി.പി രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ 38 തദ്ദേശ വാർഡുകളിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇവിടങ്ങളിലെല്ലാം കൃത്യമായ മുന്നൊരുക്കം നടത്തി ശക്തമായ ഇടപെടൽ നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    പാർട്ടി ലയനങ്ങൾക്കായി സജീവ ശ്രമം

    തിരുവനന്തപുരം: മുന്നണിക്കുള്ളിൽ ചില പാർട്ടികളുടെ ലയനങ്ങൾക്കായി ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും പാർട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നത് നല്ലതാണെന്നും മുന്നണി കൺവീനർ ടി.പി രാമകൃഷ്ണൻ. വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ എൻ.സി.പിയുടെ രണ്ടായി പിളർന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളോടായിരുന്നു പ്രതികരണം. എൻ.സി.പിക്കുള്ളിൽ സംഘടനാപരമായി ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നുമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞകാലത്തെ സാഹചര്യങ്ങളും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയും പരിഗണിച്ച് വേറെ ‘കോമ്പിനേഷന്’ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പാർട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതിന് സഹായകരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതൃപദവി: മാധ്യമങ്ങളോട്​ കയർത്ത്​ കൺവീനർ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ഉ​പ​നേ​തൃ​പ​ദ​വി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ ക​യ​ർ​ത്ത്​ ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ടി.​പി. രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ. ഉ​പ​നേ​തൃ​പ​ദ​വി​യി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മാ​കാ​ത്ത​തി​ൽ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി പാ​ർ​ട്ടി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സി.​പി.​ഐ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന​ത് ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ‘അ​തി​ന് നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ​ന്താ പ്ര​ശ്നം’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മ​റു​ചോ​ദ്യം.

    ഒ​പ്പം ‘‘അ​ങ്ങ​നെ ചെ​യ്തോ​ള​ണം എ​ന്ന് എ​വി​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ടോ. പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി പാ​ർ​ട്ടി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​രു പാ​ർ​ട്ടി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ​യാ​കെ ബാ​ധി​ക്കു​ക. മു​ന്ന​ണി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​പ​നേ​തൃ പ​ദ​വി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഒ​രു ച​ർ​ച്ച​യു​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. അ​തി​ന​പ്പു​റ​മു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ത്ത​രം പ​റ​യ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പാ​ർ​ട്ടി​യോ​ട് നേ​രി​ട്ട് ചോ​ദി​ക്ക​ണം. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സി.​പി.​ഐ ആ​ണ് മ​റു​പ​ടി പ​റ​യേ​ണ്ട​ത്’’ ടി.​പി. രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഉ​പ​നേ​തൃ​പ​ദ​വി​യി​ൽ സി.​പി.​ഐ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​മു​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ​പ്പോ​ൾ ‘‘അ​വ​ർ ഒ​രു പാ​ർ​ട്ടി​യ​ല്ലേ, അ​വ​ർ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചോ​ട്ടെ’’ എ​ന്നാ​യി. പ്ര​തി​പ​ക്ഷം വേ​ണ്ട​ത്ര പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ഭി​പ്രാ​യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന​ത് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ​പ്പോ​ൾ ‘‘കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ആ​വും പോ​ലെ​യെ​ല്ലാം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ൺ​വീ​ന​റോ​ട് ചോ​ദി​ച്ചി​ട്ട് മ​റു​പ​ടി ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ മോ​ശ​മാ​യി എ​ന്ന് കൂ​ട്ടി​ക്കോ. മു​ന്ന​ണി​യോ​ഗം എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ കാ​ര്യ​മാ​ണ്. യോ​ഗം എ​പ്പോ​ൾ ചേ​ര​ണം എ​പ്പോ​ൾ ചേ​രേ​ണ്ട എ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​തും മു​ന്ന​ണി​യി​ലെ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളാ​ണ്. ക​ട​ലി​ൽ പോ​യ ആ​ളു​ക​ളെ തി​രി​ച്ചു കി​ട്ടാ​തി​രു​ന്ന​ത് ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി യോ​ഗം ചേ​രാ​തി​രു​ന്നി​ട്ടാ​ണോ’’ എ​ന്നും ടി.​പി. രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ചോ​ദി​ച്ചു.



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    TAGS:tp ramakrishnanLDFVD Satheesan
    News Summary - LDF convener TP ramakrishnan rules out immediate protest
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