Madhyamam
    13 Jan 2026 7:54 AM IST
    13 Jan 2026 7:54 AM IST

    കോട്ടയത്ത് സ്കൂട്ടർ മറിഞ്ഞ് സ്വന്തം തോക്കിൽനിന്ന്​ വെടിയേറ്റ്​ അഭിഭാഷകൻ മരിച്ചു

    കോട്ടയത്ത് സ്കൂട്ടർ മറിഞ്ഞ് സ്വന്തം തോക്കിൽനിന്ന്​ വെടിയേറ്റ്​ അഭിഭാഷകൻ മരിച്ചു
    കോട്ടയം: സ്കൂട്ടറിൽ കരുതിയിരുന്ന സ്വന്തംതോക്കിൽനിന്ന്​ അബദ്ധത്തിൽ വെടിയേറ്റ് അഭിഭാഷകൻ മരിച്ചു. ഉഴവൂർ മേലരീക്കര പയസ്​മൗണ്ട് സ്വദേശി ജോബി ഓക്കാട്ടാണ്​ (56) മരിച്ചത്.

    ഇന്നലെ രാത്രി ഒമ്പതരയോടെ നീരുരുട്ടി ഭാഗത്തായിരുന്നു അപകടം. തോക്കുമായി ജോബി സ്കൂട്ടറിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നിയന്ത്രണംവിട്ട് സ്കൂട്ടർ മറിഞ്ഞു. ഇതിനിടയിൽ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന തോക്കിൽനിന്ന്​ വെടിയേൽക്കുകയായിരുന്നെന്നാണ്​ നിഗമനം. ഉടന്‍ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

    തോക്കിന് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. വേട്ടക്ക്​ പോകാറുള്ളയാളാണ് ജോബി. തോക്കുമായി സ്കൂട്ടറിൽ വേട്ടക്ക്​ പോകുകയായിരുന്നെന്ന സംശയവുമുണ്ട്​.

    നീരുരുട്ടിയിലെ ഇറക്കത്തിൽവെച്ച് സ്കൂട്ടറിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് മറിഞ്ഞു. ഈ സമയം സ്കൂട്ടറിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന തോക്ക് അബദ്ധത്തിൽ പൊട്ടുകയും വെടിയുണ്ട ജോബിയുടെ തലയിൽ തറക്കുകയുമായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം തോക്കുമായി എങ്ങോട്ടാണ്​ പോയതെന്നതുൾപ്പെടെ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന്​ പൊലീസ്​ പറഞ്ഞു.

    ഷിജുവാണ് ജോബിന്റെ ഭാര്യ. മക്കൾ: ഐറിൻ, ക്യാരൻ, ജോസഫ്. മൃതദേഹം മോർച്ചറിയിൽ.

    TAGS:GUNShot DeathKerala NewsAccidents
    News Summary - Lawyer dies shot gun after scooter overturns in Kottayam
