Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightനടൻ ബാലചന്ദ്രമേനോനെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 8:20 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 8:20 PM IST

    നടൻ ബാലചന്ദ്രമേനോനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടാൻ ശ്രമം; അഭിഭാഷകൻ അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    കേസിലെ ഒന്നാംപ്രതി നടി മിനു മുനീറിനെ നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു
    നടൻ ബാലചന്ദ്രമേനോനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടാൻ ശ്രമം; അഭിഭാഷകൻ അറസ്റ്റിൽ
    cancel
    camera_alt

    സംഗീത് ലൂയിസ്

    കൊച്ചി: നടനും സംവിധായകനുമായ ബാലചന്ദ്ര മേനോനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണംതട്ടാൻ ശ്രമിക്കുകയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപമാനിക്കുകയുംചെയ്ത അഭിഭാഷകൻ പിടിയിൽ. പഴയകാല സിനിമ സംവിധായകൻകൂടിയായ കൊല്ലം കുണ്ടറ സ്വദേശിയും നിലവിൽ തൃശൂർ അയ്യന്തോളിൽ താമസിക്കുന്നയാളുമായ സംഗീത് ലൂയിസാണ്​ (46) പിടിയിലായത്.

    നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതിയായ ഇയാളെ ദിവസങ്ങളായി നിരീക്ഷിച്ച് വരികയായിരുന്നു. കൊച്ചി സിറ്റി സൈബർ പൊലീസ് വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ച അയ്യന്തോളിൽനിന്നാണ് ഇയാളെ​ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഈ കേസിലെ ഒന്നാംപ്രതി നടി മിനു മുനീറിനെ സൈബർ ക്രൈം പൊലീസ് നേരത്തേ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

    കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബറിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. 2023ൽ കുണ്ടറ പൊലീസ് കാപ്പ പ്രകാരം ഇയാളെ റൗഡിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കരുതൽതടങ്കലിൽ പാർപ്പിച്ചിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Balachandra menonLawyer arrestedmoney extortion
    News Summary - Lawyer arrested for money extortion attempt by threatening actor Balachandra Menon
    Similar News
    Next Story
    X