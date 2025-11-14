Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 9:22 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 9:22 PM IST

    അന്ധവിശ്വാസം തടയാൻ നിയമം: കരട്​ ബില്ലിന്​ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചതായി സർക്കാർ ഹൈകോടതിയിൽ

    High Court
    കേരള ഹൈകോടതി

    Listen to this Article

    കൊച്ചി: അന്ധവിശ്വാസം തടയാനുള്ള നിയമത്തിന്റെ കരട്​ ബിൽ തയാറാക്കാൻ വിദഗ്​ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചതായി സർക്കാർ ഹൈകോടതിയിൽ. മുൻ നിയമസെക്രട്ടറി ശശിധരൻ നായർ, മുൻ ഡി.ജി.പി. ജേക്കബ് പുന്നൂസ്, സംസ്ഥാന വഖഫ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ എം.കെ. സക്കീർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സമിതിയെ നിയമിച്ച് നവംബർ 12ന് ഉത്തരവായതായി ചീഫ് സെക്രട്ടറി എ. ജയതിലക് സത്യവാങ്​മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

    എല്ലാ വശവും പരിശോധിച്ച്​ റിപ്പോർട്ട്​ സമർപ്പിക്കാൻ​ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്​. റിപ്പോർട്ട്​ നൽകാൻ സമിതിക്ക്​ എത്ര സമയം വേണ്ടിവരുമെന്ന്​ അറിയിക്കാൻ ചീഫ്​ ജസ്റ്റിസ്​ നിതിൻ ജാംദാർ, ജസ്റ്റിസ്​ വി.എം. ശ്യാംകുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച്​ സർക്കാറിന്​ നിർദേശം നൽകി.

    ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമവും നിയമ പരിഷ്കരണ സമിതി ശിപാർശയും വിവിധ നിയമവ്യവസ്ഥകളും പരിഗണിച്ച് കേരളത്തിന് അനുയോജ്യമായ നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ കമ്മിറ്റിയെ വെക്കണമെന്ന് അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ സർക്കാറിന്​ നിയമോപദേശം നൽകിയിരുന്നു. കേരള യുക്തിവാദി സംഘം നൽകിയ ഹരജി വ്യാഴാഴ്ച പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി.

    Kerala Government, high court, anti superstition act
