Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 21 Nov 2025 8:50 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 8:50 PM IST

    ലതിക സുഭാഷ് കോട്ടയം നഗരസഭയിയിലേക്ക് പ​ത്രിക നൽകി

    കെ.എഫ്.ഡി.സി അധ്യക്ഷസ്ഥാനം രാജിവെച്ചു
    ലതിക സുഭാഷ് കോട്ടയം നഗരസഭയിയിലേക്ക് പ​ത്രിക നൽകി
    Listen to this Article

    കോട്ടയം: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനിറങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ്​ വനം വികസന കോർപറേഷൻ (കെ.എഫ്.ഡി.സി) അധ്യക്ഷസ്ഥാനം രാജിവെച്ച്​ ലതിക സുഭാഷ്​. കോട്ടയം നഗരസഭ തിരുനക്കര വാർഡിലെ എൽ.ഡി.എഫ്​ സ്ഥാനാർഥിയാണ്​​ ലതിക​. വെള്ളിയാഴ്ച നാമനിർദേശ പ​ത്രിക നൽകി.

    തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ പ്രചാരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ്​ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞതെന്ന്​ ലതിക പറഞ്ഞു. ​എൻ.സി.പി സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷ കൂടിയായ ഇവർ, കോട്ടയം ജില്ല പഞ്ചായത്തിന്‍റെ പ്രഥമ വനിത പ്രസിഡന്‍റാണ്​. 1991ലാണ്​ കോൺഗ്രസിനൊപ്പം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത്​. 2021ൽ വനിതകളോടുള്ള അവഗണനക്കെതിരെ മുടി മുറിച്ച്​ പ്രതിഷേധിച്ച്​​ പാർട്ടി വിട്ടു​. തുടർന്ന്​ ഏറ്റുമാനൂർ നിയമസഭ മണ്ഡലത്തിൽ സ്വതന്ത്രയായി മത്സരിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു. പിന്നീട്​ എൻ.സി.പി.യുടെ ഭാഗമായി.

    നഗരസഭ മുൻ അധ്യക്ഷൻ ബി. ഗോപകുമാർ മത്സരിച്ചിരുന്ന വാർഡാണ്​ തിരുനക്കര. വനിത സംവരണമായതോടെ ഗോപകുമാറിന്‍റെ ഭാര്യ സുശീല ഗോപകുമാറിനെയാണ്​ യു.ഡി.എഫ്​​ സ്ഥാനാർഥിയാക്കിയത്​. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ​ സ്ഥാനാർഥി രതീഷിന്‍റെ ഭാര്യ നിത്യ രതീഷാണ്​​ എൻ.ഡി.എ സ്ഥാനാർഥി​.

    TAGS:Lathika SubhashKottayam MunicipalityKerala Local Body Election
    News Summary - Lathika Subhash submitted a paper to the Kottayam Municipality
