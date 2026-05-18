‘സഗൗരവ’ത്തിൽ ഷിബു ബേബി ജോണും സി.പി. ജോണും, ഇംഗ്ലീഷിൽ തിളങ്ങി കെ. മുരളീധരൻ

‘സഗൗരവ’ത്തിൽ ഷിബു ബേബി ജോണും സി.പി. ജോണും, ഇംഗ്ലീഷിൽ തിളങ്ങി കെ. മുരളീധരൻtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ വി.ഡി. സതീശന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പുതിയ യു.ഡി.എഫ് സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ ചടങ്ങിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖരുടെ മഹാസംഗമത്തിനൊപ്പം തന്നെ ജനശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചത് പുതിയ മന്ത്രിമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞയിലെ വ്യത്യസ്തതകൾ. പതിവ് ശൈലികളിൽനിന്ന് മാറി സഗൗരവവും ഭാഷാ വൈവിധ്യവും കൊണ്ട് ചില നേതാക്കൾ ചടങ്ങിനെ വേറിട്ടു നിർത്തി.
ചവറയുടെ ജനനായകൻ ഷിബു ബേബി ജോൺ ദൈവനാമത്തിന് പകരം ‘സഗൗരവം’ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്താണ് വീണ്ടും മന്ത്രിപദത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. ആർ.എസ്.പി നേതാവായ അദ്ദേഹം തന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഗവർണർ മുമ്പാകെ ഒപ്പിട്ടത്.
സി.എം.പി നേതാവായ സി.പി. ജോണും ഇതേ ശൈലി തന്നെയാണ് പിന്തുടർന്നത്. ദൈവനാമത്തിന് പകരം ‘സഗൗരവം’ എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് മന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റത് .
ചടങ്ങിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന കൗതുകം കോൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവ് കെ. മുരളീധരന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞയായിരുന്നു. ഭൂരിഭാഗം മന്ത്രിമാരും മാതൃഭാഷയായ മലയാളത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തപ്പോൾ, കെ. മുരളീധരൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലാണ് ദൈവനാമത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിയത്.
സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന അണികളെയും പ്രവർത്തകരെയും ഒരേപോലെ ആവേശത്തിലാക്കിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വ്യത്യസ്തമായ ശൈലി. ദേവസ്വം ബോർഡിനെ അഴിമതിമുക്തമാക്കുമെന്ന വലിയ പ്രഖ്യാപനത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം അധികാരം ഏറ്റെടുത്തത്.
ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലെക്കർ മുമ്പാകെ നടന്ന ഈ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങ് കേവലം ഒരു ഭരണമാറ്റത്തിന്റേത് മാത്രമല്ല, മറിച്ച് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വ്യത്യസ്തമായ വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെയും ആശയങ്ങളുടെയും മനോഹരമായ ഒരു സങ്കലന വേദിയായി കൂടിയാണ് മാറിയത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പിണറായി വിജയനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന ഈ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറെ നാൾ ഓർമിക്കപ്പെടും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register