മുല്ലപ്പെരിയാർ തുറക്കുന്നു; ഇടുക്കിയിൽ കനത്ത മഴയും മലവെള്ളപ്പാച്ചിലും; കട്ടപ്പനക്ക് സമീപം ഉരുൾപൊട്ടിയെന്ന് സംശയം

മുല്ലപ്പെരിയാർ തുറക്കുന്നു; ഇടുക്കിയിൽ കനത്ത മഴയും മലവെള്ളപ്പാച്ചിലും; കട്ടപ്പനക്ക് സമീപം ഉരുൾപൊട്ടിയെന്ന് സംശയംtext_fields
ഇടുക്കി: ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് ഇടുക്കിയിൽ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലുണ്ടായി. രാത്രി പെയ്ത മഴയിൽ വണ്ടിപ്പെരിയാറിലെ വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി. മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിലെ ജല നിരപ്പ് 137അടിയിലെത്തി. രാവിലെ 8 മണിയോടെ ഡാമിന്റെ ഷട്ടർ തുറക്കുമെന്ന് തമിഴ്നാട് അറിയിച്ചു. രാവിലെ 8 മണിക്ക് 13 ഷട്ടറുകളാണ് തുറക്കുക.സെക്കന്റിൽ 5000 ഘനയടി വരെ വെള്ളമാണ് തുറന്നു വിടുക. റൂൾ കർവ് അനുസരിച്ച് പിന്നീട് തുറന്നു വിടുന്ന ജലത്തിൻ്റെ അളവ് ഉയർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പെരിയാറിൻ്റെ ഇരുകരകളിലുമുള്ളവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേ സമയം കല്ലാർ ഡാമിലെ നാല് ഷട്ടറുകൾ മുഴുവൻ തുറന്നു.
മല വെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ പാറക്കടവ്, മുണ്ടിയെരുമ, കൂട്ടാർ മേഖലയിൽ വളർത്തു മൃഗങ്ങളും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ഒലിച്ചു പോയി. കുമിളിയിൽ തോട് കര കവിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് വീട്ടിൽ കുടുങ്ങിയ 5 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഇവിടെ നിന്ന് 42 കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അപകട സാധ്യതാ മേഖലകളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്നതിന് തഹസിൽദാർമാർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇടുക്കി സബ് കളക്ടറെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 9 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടാണ്. കനത്ത മഴക്കൊപ്പം ഇടിമിന്നൽ ജാഗ്രതാ നിർദേശവും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
