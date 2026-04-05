    Posted On
    date_range 5 April 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 5 April 2026 6:00 AM IST

    ഉരുൾ ദുരന്ത ബാധിതർ ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വീടെവിടെ?

    അ​ർ​ഹ​രാ​യ നി​ര​വ​ധി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ത്തി​ന് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​ല്ല
    ക​ൽ​പ​റ്റ: 2024 ജൂ​ലൈ 30ന് ​പു​ല​ർ​ച്ച ര​ണ്ടു മ​ണി​യോ​ടെ ഭൂ​മി കു​ലു​ങ്ങു​ന്ന​തു​പോ​ലു​ള്ള വ​ലി​യൊ​രു ശ​ബ്ദം കേ​ട്ടാ​ണ് വ​യ​നാ​ട് മു​ണ്ട​ക്കൈ​യി​ലെ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് പാ​ടി​യി​ൽ കി​ട​ന്നു​റ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന മു​ത്ത​നും കു​ടും​ബ​വും ഞെ​ട്ടി​യു​ണ​രു​ന്ന​ത്. അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും വീ​ടി​ന​ക​ത്തേ​ക്ക് ച​ളി​യും മ​ണ്ണും വെ​ള്ള​വു​മൊ​ക്കെ എ​ത്തി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. ഫോ​ണും കൈ​യി​ലെ​ടു​ത്ത് പേ​ര​ക്കു​ട്ടി​ക​ളേ​യും തോ​ളി​ലാ​ക്കി ഉ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന വ​സ്ത്ര​മൊ​ഴി​കെ ഉ​ള്ള​തെ​ല്ലാം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് മു​ത്ത​നും കു​ടും​ബ​വും റാ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് ഓ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കു​റ​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ഴാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു ഭീ​ക​ര ശ​ബ്ദം കൂ​ടി കാ​ത​ട​പ്പി​ച്ച​ത്. ഉ​രു​ൾ റാ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യി​ലു​മെ​ത്തു​മെ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ൽ എ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ​യോ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ബം​ഗ്ലാ​വി​ലേ​ക്ക് നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റി...

    298 പേ​രു​ടെ ജീ​വ​നെ​ടു​ത്ത മു​ണ്ട​ക്കൈ-​ചൂ​ര​ൽ​മ​ല ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ ജീ​വി​ത സ​മ്പാ​ദ്യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ഉ​രു​ളി​ൽ ഒ​ലി​ച്ചു​പോ​യ മു​ത്ത​നും കു​ടും​ബ​വും പ​ക്ഷേ, സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ ലി​സ്റ്റി​ൽ ഇ​ടം പി​ടി​ച്ചി​ല്ല. ഇ​വ​രു​ടെ പാ​ടി​യു​ടെ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത് ഡോ. ​ജോ​ൺ മ​ത്താ​യി ക​മീ​ഷ​ൻ കു​റ്റി​യ​ടി​ച്ച് അ​വി​ടെ താ​മ​സി​ക്കാ​ൻ യോ​ഗ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ മു​ത്ത​നും ആ ​പാ​ടി​യി​ലെ മ​റ്റു നാ​ലു കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്താ​യി. ടൗ​ൺ​ഷി​പ്പി​നു​ള്ള ഗു​ണ​ഭോ​ക്തൃ ലി​സ്റ്റി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ക്കാ​ത്ത​ത് കാ​ര​ണം ഇ​പ്പോ​ൾ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന കാ​രാ​പ്പു​ഴ​യി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്സി​ൽ​നി​ന്ന് എ​പ്പോ​ൾ വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ലും കു​ടി​യി​റ​ക്കാ​മെ​ന്ന ഭീ​തി​യി​ലാ​ണ് കു​ടും​ബം. മേ​പ്പാ​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 10, 11, 12 വാ​ര്‍ഡു​ക​ളെ ക​ശ​ക്കി​യെ​റി​ഞ്ഞ ഉ​രു​ൾ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​യ​വ​രെ​യെ​ല്ലാം പു​ന​ര​ധി​വ​സി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​താ​ണെ​ങ്കി​ലും ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന് നേ​ർ​സാ​ക്ഷി​യാ​യി​ട്ടും ലി​സ്റ്റി​ന് പു​റ​ത്താ​യ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ ഇ​ന്നും ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ട​ക ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്സു​ക​ളി​ൽ ക​ഴി​യു​ക​യാ​ണ്.

    മ​ത്താ​യി ക​മീ​ഷ​ന്റെ ഗോ ​സോ​ൺ പ​രി​ധി​യി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​വ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ലെ​ത്ത​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ നോ ​ഗോ സോ​ൺ ഏ​രി​യ​യി​ലൂ​ടെ​യ​ല്ലാ​തെ വ​ഴി​യി​ല്ല. നി​ര​വ​ധി എ​സ്റ്റേ​റ്റ് പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ ഒ​രേ റേ​ഷ​ൻ കാ​ർ​ഡി​ൽ ആ​യി​പ്പോ​യ​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ വീ​ട് നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ, കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ ഒ​റ്റ കു​ട്ടി​യാ​യ​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ലി​സ്റ്റി​ന് പു​റ​ത്താ​യ​വ​ർ, അ​ങ്ങ​നെ പോ​കു​ന്നു അ​ർ​ഹ​രാ​യി​ട്ടും പു​റ​ത്തു​പോ​കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന​വ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക.

    ഇ​ര​ച്ചെ​ത്തി​യ ച​ളി​വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വാ​ട്സ്ആ​പ് വോ​യ്സി​ലൂ​ടെ ഉ​രു​ൾ ദു​ര​ന്തം ആ​ദ്യം ലോ​ക​ത്തെ അ​റി​യി​ച്ച് മ​ര​ണ​ത്തി​ന് കീ​ഴ​ട​ങ്ങി​യ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി നീ​തു​വി​ന്റെ കു​ടും​ബ​വും ഗു​ണ​ഭോ​ക്തൃ ലി​സ്റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ണ്. റേ​ഷ​ൻ കാ​ർ​ഡും വാ​ട​ക ചീ​ട്ടു​മെ​ല്ലാം ഇ​വ​രു​ടെ പേ​രി​ലു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഭ​ർ​ത്താ​വ് അ​ച്ഛ​ന് ഏ​ക മ​ക​നാ​യ​തി​നാ​ൽ മ​റ്റൊ​രു വീ​ട് അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ന്യാ​യം.

    മു​ണ്ട​ക്കൈ​യി​ലെ ക​മ​റു വാ​ട​ക​വീ​ട്ടി​ലാ​ണ് താ​മ​സി​ച്ച​തെ​ങ്കി​ലും ഭാ​ര്യ​യു​ടെ ഉ​മ്മ​യു​ടെ പേ​രി​ലാ​ണ് വീ​ടെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ലി​സ്റ്റി​ലി​ല്ല. ദു​ര​ന്ത മേ​ഖ​ല​യി​ൽ താ​മ​സി​ച്ച് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ് വീ​ട് മാ​റി​പ്പോ​യ​വ​ർ പോ​ലും പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി​യ​പ്പോ​ഴും അ​ർ​ഹ​രാ​യ പ​ല​രും പു​റ​ത്താ​യി. ദു​ര​ന്ത​ത്തി​നി​ര​യാ​യ​വ​രെ​യെ​ല്ലാം ചേ​ർ​ത്ത് പി​ടി​ക്കു​മെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ര​ന്ത​രം പ​റ​യു​മ്പോ​ഴും 20 മാ​സ​മാ​യി​ട്ടും അ​വ​സാ​ന ഗു​ണ​ഭോ​ക്തൃ ലി​സ്റ്റ് പോ​ലും പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ദു​ര​ന്ത​ത്തി​നി​ര​യാ​യ 75 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ​ങ്കി​ലും ലി​സ്റ്റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    നി​ല​വി​ൽ 451 പേ​രാ​ണ് ഗു​ണ​ഭോ​ക്തൃ ലി​സ്റ്റി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി​യ​ത്. ടൗ​ൺ​ഷി​പ്പി​ൽ വീ​ട് ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന് 104 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടെ പ​ട്ടി​ക 347 ആ​യി ചു​രു​ങ്ങി. 410 വീ​ടു​ക​ൾ ടൗ​ൺ​ഷി​പ്പി​ൽ ഒ​രു​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ലി​സ്റ്റി​ലു​ള്ള​തി​നേ​ക്കാ​ളും 63 വീ​ടു​ക​ളാ​ണ് അ​ധി​ക​മാ​യി നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS: wayanad Landslide Victims home Kerala
    News Summary - Landslide victims ask Where is our home?
