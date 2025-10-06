Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 10:24 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 10:24 AM IST

    ഉരുൾദുരന്ത പുനരധിവാസം: അന്തിമപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനാകാതെ സർക്കാർ

    എ​ൽ​സ്റ്റ​ൺ ടൗ​ണ്‍ഷി​പ്പി​ല്‍ ആ​ർ​ക്കൊ​ക്കെ വീ​ട് ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക
    ക​ല്‍പ​റ്റ: നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ജീ​വ​നും ജീ​വി​ത​സ​മ്പാ​ദ്യ​വും ഉ​രു​ളെ​ടു​ത്ത സ​മാ​ന​ത​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത മു​ണ്ട​ക്കൈ-​ചൂ​ര​ല്‍മ​ല മ​ഹാ​ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന് 14 മാ​സം പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​രു​ടെ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ത്തി​നു​ള്ള അ​ന്തി​മ​പ​ട്ടി​ക പോ​ലും പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​കാ​തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ. പ​ട്ടി​ക ഉ​ട​ൻ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി​ട്ടും നി​ർ​ദി​ഷ്ട ടൗ​ൺ​ഷി​പ്പി​ലെ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ അ​ന്തി​മ​പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ഇ​തു​വ​രെ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. ഏ​പ്രി​ല്‍ 20ന് ​അ​ന്തി​മ​പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. തീ​യ​തി ക​ഴി​ഞ്ഞ് ആ​റു​മാ​സം പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും പ​ട്ടി​ക എ​ന്ന് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്ന് പ​റ​യാ​ൻ​പോ​ലും ക​ഴി​യാ​ത്ത​ത് സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ വ​ൻ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​ൽ​പ​റ്റ എ​ൽ​സ്റ്റ​ൺ എ​സ്റ്റേ​റ്റി​ലെ ടൗ​ണ്‍ഷി​പ്പി​ല്‍ വീ​ടി​ന്റേ​ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര്‍മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ആ​ർ​ക്കൊ​ക്കെ​യാ​ണ് വീ​ട് ല​ഭി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മാ​കാ​ത്ത​ത് ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​രെ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. നി​ല​വി​ൽ 451 പേ​രാ​ണ് ഗു​ണ​ഭോ​ക്തൃ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​നേ​ടി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം 49 പേ​രെ​ക്കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ത്ര​യും​പേ​ർ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ർ​ഹ​രാ​യ 173 ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​രെ​ക്കൂ​ടി പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ആ​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ടൗ​ൺ​ഷി​പ്പി​ൽ വീ​ട് ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന് 104 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടെ പ​ട്ടി​ക 347 ആ​യി ചു​രു​ങ്ങി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, 410 വീ​ടു​ക​ളാ​ണ് ടൗ​ൺ​ഷി​പ്പി​ൽ ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​ർ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. അ​ര്‍ഹ​രാ​യ പ​ല​രും പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​യ​തോ​ടെ ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും അ​ദാ​ല​ത് ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്‌​തി​രു​ന്നു. അ​ർ​ഹ​രാ​യി​ട്ടും പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​യ​വ​രെ പു​തു​താ​യി ചേ​ര്‍ക്കാ​ന്‍ ജി​ല്ല ദു​ര​ന്ത നി​വാ​ര​ണ അ​തോ​റി​റ്റി​യും സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന് ശി​പാ​ര്‍ശ ന​ല്‍കി. മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ള്‍ നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ച് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഇ​റ​ക്കി​യ ഉ​ത്ത​ര​വി​ല്‍ പാ​ടി​ക​ള്‍ എ​ന്ന് പ​രാ​മ​ര്‍ശി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് എ​സ്റ്റേ​റ്റ് പാ​ടി​ക​ളി​ല്‍ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന നി​ര​വ​ധി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴും പു​റ​ത്താ​ണ്.

    പ​രാ​തി​ക​ൾ നി​ര​വ​ധി

    നി​ല​വി​ലു​ള്ള പ​ട്ടി​ക​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് വ്യാ​പ​ക പ​രാ​തി​ക​ളാ​ണ് ഉ​യ​രു​ന്ന​ത്. ചി​ല ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങി അ​ന​ർ​ഹ​രെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ തി​രു​കി​ക്ക​യ​റ്റി എ​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​ജി​ല​ൻ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യാ​ണ് വി​വ​രം. നി​ര​വ​ധി അ​ന​ർ​ഹ​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ക​ട​ന്നു​കൂ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ അ​ർ​ഹ​ർ​ക്ക് ഇ​ടം ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ് ദു​ര​ന്ത​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന​വ​ർ​പോ​ലും പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. റേ​ഷ​ൻ കാ​ർ​ഡ് മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​മാ​ക്കി​യാ​ണ് പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഒ​രേ റേ​ഷ​ൻ​കാ​ർ​ഡി​ലു​ള്ള ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്ക് ര​ണ്ടു വീ​ടു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചു. എ​ട്ടു​പേ​രു​ള്ള ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​നാ​ക​ട്ടെ ര​ണ്ടു​മു​റി​യു​ള്ള ഒ​റ്റ​വീ​ടാ​ണ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്.

    അ​വ​സാ​നം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച 49 പേ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ 12 പേ​രും അ​ന​ർ​ഹ​രാ​ണെ​ന്ന് ജ​ന​ശ​ബ്ദം ആ​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. അ​ർ​ഹ​ര​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ത​ന്നെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടും ആ​റു​പേ​ർ പു​തി​യ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ക​ട​ന്നു​കൂ​ടി​യ​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ സ്ഥ​ലം​മാ​റി​പ്പോ​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​ണെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​സ്റ്റേ​റ്റ് പാ​ടി​ക​ളി​ൽ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 173 ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​നേ​ടാ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​വ​രി​ൽ നി​ര​വ​ധി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ദി​ന​ബ​ത്ത​യും വാ​ട​ക​യും വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​രാ​യി​ട്ടും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി.

    TAGS:newsLandsliderehabilitationLatest NewsWayanad
