Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഉരുൾപൊട്ടലിൽ വ്യാപക...
    Kerala
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 10:25 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 10:25 AM IST

    ഉരുൾപൊട്ടലിൽ വ്യാപക നാശം; നാ​ലേ​ക്ക​ർ ഏ​ലം കൃ​ഷി ഒ​ലി​ച്ചു​പോ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം, വാ​ത്തി​ക്കു​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ള്‍ ത​മ്മി​ലെ ഗ​താ​ഗ​തം നി​ല​ച്ചു
    ഉരുൾപൊട്ടലിൽ വ്യാപക നാശം; നാ​ലേ​ക്ക​ർ ഏ​ലം കൃ​ഷി ഒ​ലി​ച്ചു​പോ​യി
    cancel
    camera_alt

    ശു​ല​പ്പാ​റ​യി​ൽ ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ടി നാ​ല്​ ഏ​ക്ക​ർ ഏ​ല​ത്തോ​ട്ടം ഒ​ലി​ച്ചു​പോ​യ ക​രി​ന്ത​ക​രക്ക​ൽ ദി​വാ​ക​ര​ന്‍റെ ഭൂ​മി

    നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം: പു​ഷ്പ​ക​ണ്ടം ശൂ​ല​പ്പാ​റ​യി​ലു​ണ്ടാ​യ ഉ​രു​ള്‍പൊ​ട്ട​ലി​ല്‍ നാ​ല്​ ഏ​ക്ക​ര്‍ ഏ​ലം തോ​ട്ടം ഒ​ലി​ച്ചു​പോ​യി. ക​രി​ന്ത​ക​ര​ക്ക​ല്‍ ദി​വാ​ക​ര​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ഏ​ല​ത്തോ​ട്ട​മാ​ണ് ഉ​രു​ളെ​ടു​ത്ത​ത്. കാ​യെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ പാ​ക​മാ​യി നി​ന്ന ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം ഏ​ല​ച്ചെ​ടി​ക​ള്‍ പൂ​ര്‍ണ​മാ​യി ന​ശി​ക്കു​ക​യും മ​ണ്ണൊ​ലി​ച്ച് ഭൂ​മി കൃ​ഷി യോ​ഗ്യ​മ​ല്ലാ​താ​യി മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്തു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ര്‍ച്ച​യാ​ണ് ഉ​രു​ള്‍പൊ​ട്ട​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. മു​ക​ളി​ലു​ള്ള കി​ഷോ​ര്‍ എ​ന്ന വ്യ​ക്തി​യു​ടെ പു​ര​യി​ട​ത്തി​ല്‍നി​ന്നു​മാ​ണ് ഉ​രു​ള്‍പൊ​ട്ടി​യ​ത്. അ​വ​ര്‍ക്ക് കൃ​ഷി​യി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​ണ് ഉ​രു​ള്‍പൊ​ട്ടി​യ വി​വ​രം അ​യ​ല്‍വാ​സി അ​റി​ഞ്ഞ് ഉ​ട​മ​യെ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. മ​റ്റൊ​രു പു​ര​യി​ട​ത്തി​ല്‍ ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ടി എ​ട്ട്​ ഏ​ക്ക​ര്‍ സ്ഥ​ല​ത്തെ കൃ​ഷി​യും ന​ഷ്ട​മാ​യി.

    ലൈ​ബ്ര​റി​ക്കും നാ​ശ​ന​ഷ്ടം

    നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം: ശ​നി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ര്‍ച്ച തൂ​ക്കു​പാ​ല​ത്തു​ണ്ടാ​യ വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​ത്തി​ല്‍ തൂ​ക്കു​പാ​ലം പ​ബ്ലി​ക് ലൈ​ബ്ര​റി​ക്ക് വ​ന്‍നാ​ശ​ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യി.​പ​ട്ടം​കോ​ള​നി മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​കെ ഉ​ണ്ടാ​യ അ​തി​തീ​വ്ര മ​ഴ​യി​ല്‍ തൂ​ക്കു​പാ​ലം ലൈ​ബ്ര​റി​യി​ല്‍ നാ​ല​ടി​യോ​ളം ഉ​യ​ര​ത്തി​ല്‍ വെ​ള്ളം ക​യ​റി. അ​യ്യാ​യി​ര​ത്തോ​ളം പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളും ഫ​ര്‍ണി​ച്ച​റും ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റും മൈ​ക്ക് സെ​റ്റും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ വെ​ള്ളം ക​യ​റി ച​ളി​യി​ല്‍ പു​ത​ഞ്ഞു. കൂ​ടാ​തെ ര​ജി​സ്റ്റ​റു​ക​ളും വി​ല​പ്പെ​ട്ട രേ​ഖ​ക​ളും ന​ശി​ച്ചു. ഏ​ക​ദേ​ശം നാ​ല്​ ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യ​താ​യാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​ല​യി​രു​ത്ത​ല്‍.

    മ​ല​വെ​ള്ള​പ്പാ​ച്ചി​ലി​ല്‍ പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ന​ശി​ച്ചു

    നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം: ചെ​മ്മ​ണ്ണാ​റി​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മു​ണ്ടാ​യ മ​ല​വെ​ള്ള​പ്പാ​ച്ചി​ലി​ല്‍ മേ​ലെ​ചെ​മ്മ​ണ്ണാ​ര്‍ പാ​ല​ത്തി​ന് സ​മീ​പം ഒ​റ്റ​ക്ക് താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന കാ​രാ​ട്ടു​കു​ടി നാ​രാ​യ​ണ​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലും വെ​ള്ളം ക​യ​റി. അ​ഞ്ച​ടി ഉ​യ​ര​ത്തി​ല്‍ വെ​ള്ളം ക​യ​റി​യ​തോ​ടെ നാ​രാ​യ​ണ​ന്‍ ക​ട്ടി​ലി​ല്‍ ക​യ​റി നി​ന്നാ​ണ് നേ​രം വെ​ളു​പ്പി​ച്ച​ത്. വീ​ട്ടു​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളു​മ​ട​ക്കം വെ​ള്ളം ക​യ​റി ന​ശി​ച്ചു. ബ​ണ്ടു​ക​ളും വ​ര​മ്പു​ക​ളും ത​ക​ര്‍ന്ന് പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ല്‍ വെ​ള്ളം ക​യ​റി. ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ ത​രി​ശി​ട്ടി​രു​ന്ന ഭൂ​മി​യാ​ണ്. ചി​ല ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ത്ത് വാ​ഴ കൃ​ഷി ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. രാ​ജാ​ക്കാ​ട്, രാ​ജ​കു​മാ​രി, ശാ​ന്ത​ന്‍പാ​റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഒ​ഴു​കു​ന്ന പ​ന്നി​യാ​ര്‍ പു​ഴ ക​ര​ക​വി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ വെ​ള്ളം ക​യ​റി ഇ​രു​ക​ര​ക​ളി​ലു​മു​ള്ള 20 ഓ​ളം ക​ര്‍ഷ​ക​രു​ടെ 30 ഏ​ക്ക​റി​ല​ധി​കം പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ന​ശി​ച്ചു.

    പ​ട്ടം​കോ​ള​നി​യി​ല്‍ 358 വീ​ടു​ക​ളി​ല്‍ വെ​ള്ളം ക​യ​റി

    ക​ല്ലാ​ര്‍ പു​ഴ​യു​ടെ ഇ​രു​വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വെ​ള്ളം ക​യ​റി​യ വീ​ടു​ക​ള്‍ പ​ല​തും ഉ​പ​യോ​ഗ യോ​ഗ്യ​മ​ല്ലാ​താ​യി. വെ​ള്ളം ഇ​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഭീ​ക​ര​ത മ​ന​സ്സി​ലാ​വു​ന്ന​ത്. ഏ​ക്ക​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഒ​ലി​ച്ചു​പോ​യ​ത്. വീ​ടു​ക​ള്‍ പ​ല​തും വാ​സ​യോ​ഗ്യ​മ​ല്ലാ​താ​യി. പ​ട്ടം​കോ​ള​നി മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ 358 വീ​ടു​ക​ളി​ല്‍ വെ​ള്ളം ക​യ​റി​യ​താ​യാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​ക​ള്‍ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ​യും സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ പ​ല വീ​ടു​ക​ളും ശു​ചീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി വ​രി​ക​യാ​ണ്. പ​ല വീ​ടു​ക​ള്‍ക്കും കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ള്‍ സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​തി​നാ​ല്‍ ഉ​ട​ൻ താ​മ​സി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്. വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ​ഠ​നോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും ന​ശി​ച്ച അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്. പാ​ല​ങ്ങ​ളും ഗ്രാ​മീ​ണ റോ​ഡു​ക​ളും ത​ക​ര്‍ന്നു​കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വെ​ള്ളം താ​ഴ്‌​ന്നെ​ങ്കി​ലും പൂ​ര്‍ണ​രൂ​പ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ന്‍ ആ​ഴ്ച​ക​ള്‍ വേ​ണ്ടി​വ​രും.

    മേ​ലേ​ചി​ന്നാ​ര്‍,ബ​ഥേ​ല്‍,പെ​രി​ഞ്ചാം​കു​ട്ടി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ വ​ന്‍ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യി. പ​ല വീ​ടു​ക​ളി​ലും വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും വെ​ള്ളം ക​യ​റി​യ​തി​നൊ​പ്പം കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും വെ​ള്ളം ക​യ​റി. നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​ലി​രു​ന്ന പ​ല പാ​ല​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ത​ക​രാ​ര്‍ സം​ഭ​വി​ച്ചു. മേ​ലെ​ചി​ന്നാ​ര്‍, ബ​ഥേ​ല്‍ കു​രി​ശു​പ​ള്ളി​പ​ടി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മൂ​ന്ന്​ ഓ​ഴം പാ​ല​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​ലി​ച്ചു​പോ​യ​തോ​ടെ നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം, വാ​ത്തി​ക്കു​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ള്‍ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​ത​ബ​ന്ധം നി​ല​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:LandslideIdukki NewsKerala NewsLatest News
    News Summary - landslide in idukki
    Similar News
    Next Story
    X