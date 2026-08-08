Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപാണക്കാട്ടെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Aug 2026 9:51 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2026 9:51 AM IST

    പാണക്കാട്ടെ മണ്ണിടിച്ചിൽ; സ്ഫോടക വസ്‌തു ഉപയോഗിച്ചത് അനുമതിയില്ലാതെ -മന്ത്രി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി

    text_fields
    bookmark_border
    പാണക്കാട്ടെ മണ്ണിടിച്ചിൽ; സ്ഫോടക വസ്‌തു ഉപയോഗിച്ചത് അനുമതിയില്ലാതെ -മന്ത്രി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി
    cancel
    camera_alt

    മന്ത്രി പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, ജില്ല കലക്ടർ ഡോ. വിനയ് ഗോയൽ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാണക്കാട്ട് മണ്ണിടിഞ്ഞ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുന്നു 

    മ​ല​പ്പു​റം: സം​സ​ഥാ​ന​ത്ത് അ​ന​ധി​കൃ​ത ക്വാ​റി​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി പി.​കെ. കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി. പാ​ണ​ക്കാ​ട് മ​ണ്ണി​ടി​ഞ്ഞ സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ച ശേ​ഷം മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി. ഇ​പ്പോ​ള്‍ മ​ണ്ണി​ടി​ഞ്ഞ സ്ഥ​ല​ത്തി​ന് കു​റ​ച്ച​ക​ലെ പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ക​രി​ങ്ക​ൽ ഖ​ന​ന​ത്തി​ന് സ്ഫോ​ട​ക വ​സ്‌​തു​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​തെ പാ​റ പൊ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നു മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​നു​മ​തി ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. 2024ൽ ​ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക ഉ​ത്ത​ര​വി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് സ്ഥ​ല​മു​ട​മ കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ പെ​ർ​മി​റ്റ് നേ​ടു​ന്ന​ത്.

    സ്‌​ഫോ​ട​ന വ​സ്‌​തു​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യാ​ണ് പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പ് നി​ർ​മാ​ണ സ്ഥ​ല​ത്ത് പാ​റ പൊ​ട്ടി​ക്ക​ല്‍ ന​ട​ന്ന​ത്. ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ ജി​യോ​ള​ജി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ക്ക് ഗു​രു​ത​ര വീ​ഴ്ച സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​വ​ര്‍ക്ക് ഷോ​ക്കോ​സ് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ല്‍കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും മ​റു​പ​ടി ല​ഭി​ച്ച ശേ​ഷം തു​ട​ര്‍ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​സ്ഥ​ല​ത്ത് ഒ​രു വി​ധ​ത്തി​ലു​ള്ള നി​ര്‍മാ​ണ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​നി അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല.

    അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ല്‍ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള അ​ന​ധി​കൃ​ത ക്വാ​റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും ഖ​ന​ന​ന​വും അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല. ത​ന്റെ വീ​ടി​ന് സ​മീ​പ​ത്ത് പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പ് നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്ത് പാ​റ പൊ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന ശ​ബ്ദം കേ​ട്ടാ​ണ് വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​ട​ന്‍ത​ന്നെ ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പൊ​ലീ​സു​കാ​രെ വി​ട്ട് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം നി​ര്‍ത്തി​വെ​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട് ഒ​രു ത​വ​ണ കൂ​ടി പാ​റ പൊ​ട്ടി​ക്കു​ക​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. മ​ഴ തു​ട​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ ശേ​ഷ​മേ റോ​ഡ് ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​നാ​യി തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ക്കൂ എ​ന്നും മ​ഴ മാ​റി​യ ശേ​ഷം പ്ര​ശ്‌​ന​ത്തി​ന് ശാ​ശ്വ​ത പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:explosivesPK KunhalikuttyLandslideMinisterno permission
    News Summary - പാണക്കാട്ടെ മണ്ണിടിച്ചിൽ; സ്ഫോടക വസ്‌തു ഉപയോഗിച്ചത് അനുമതിയില്ലാതെ -മന്ത്രി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി
    Similar News
    Next Story
    X