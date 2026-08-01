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    Kerala
    Posted On
    date_range 1 Aug 2026 3:11 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Aug 2026 3:11 PM IST

    മണ്ണിടിച്ചിൽ; കണ്ണമംഗലത്തു വീട് തകർന്നു

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    മണ്ണിടിച്ചിൽ; കണ്ണമംഗലത്തു വീട് തകർന്നു
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    വേങ്ങര : കണ്ണമംഗലം പെരണ്ടക്കൽ ചുക്കൻ സമീറിൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണുണ്ടായ ദുരന്തം. വീടിൻ്റെ ഒരു കിടപ്പുമുറിയുടെയും ഡൈനിങ് ഹാളിൻ്റെയും ചുമരുകൾ തകർന്നു. ഇന്ന് പുലർച്ച 5 മണിയോടെയാണ് അപകടം, സമീറും ഭാര്യയും 4 മക്കളും മറ്റു മുറികളിലായതിനാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു. അതേ സമയം തകർന്ന കിടപ്പുമുറിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ താമസിച്ചിരുന്ന ഭാര്യ സഹോദരി സമീന സ്ഥലത്ത് ഇല്ലാത്തതിനാൽ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു

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    TAGS:Landslideheavy rain fallKerala Rain
    News Summary - കണ്ണമംഗലത്ത് മണ്ണിടിച്ചിൽ |വീട് തകർന്നു
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