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    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഭൂ​മി​യി​ല്ലാ​തെ 5556 ആ​ദി​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ

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    ഭൂ​ര​ഹി​ത-​ഭ​വ​ന​ര​ഹി​ത കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ണ​ക്കി​ൽ വ​യ​നാ​ട് മു​ന്നി​ൽ
    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഭൂ​മി​യി​ല്ലാ​തെ 5556 ആ​ദി​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ
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    തൊ​ടു​പു​ഴ: ക്ഷേ​മ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ലൊ​തു​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ത​ല​ചാ​യ്ക്കാ​നി​ട​മി​ല്ലാ​തെ 5556 പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ക​ണ​ക്കു​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ഭൂ​ര​ഹി​ത-​ഭ​വ​ന​ര​ഹി​ത​രാ​യി ആ​റാ​യി​ര​ത്തോ​ളം പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെ​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​ത്.

    പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി മാ​റി​വ​രു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ കോ​ടി​ക​ളു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ന​ട​ത്തി​പ്പി​ലെ ചു​വ​പ്പ് നാ​ട​ക​ൾ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ വി​ല്ല​നാ​കു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സം​സ്ഥാ​ന പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി-​വ​ർ​ഗ ക്ഷേ​മ വ​കു​പ്പി​ന്റെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഭൂ​ര​ഹി​ത-​ഭ​വ​ന​ര​ഹി​ത​രാ​യ പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ള്ള​ത് വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ മാ​ത്രം 3085 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ത​ല​ചാ​യ്ക്കാ​ൻ ഒ​രി​ഞ്ച് മ​ണ്ണി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രാ​ണ്. 597 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ള്ള കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല​ക്കാ​ണ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം. മ​ല​പ്പു​റം-417, ഇ​ടു​ക്കി-341, പാ​ല​ക്കാ​ട്-296 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ലു​ള്ള ജി​ല്ല​ക​ൾ. ലൈ​ഫ് മി​ഷ​ൻ ക​ണ​ക്കി​ൽ പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ​ക്കാ​രാ​യ 22,912 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ഭ​വ​ന​ര​ഹി​ത​രാ​ണെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഒ​ഴി​കെ​ മ​റ്റെ​ല്ലാ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും അ​ർ​ഹ​രാ​യ​വ​രു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് പ​ട്ടി​ക പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഭൂ​ര​ഹി​ത​ർ​ക്കും ഭ​വ​ന​ര​ഹി​ത​ർ​ക്കു​മാ​യി നി​ര​വ​ധി പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. ഭൂ​ര​ഹി​ത​രാ​യ പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വാ​സ​യോ​ഗ്യ​വും കൃ​ഷി​യോ​ഗ്യ​വു​മാ​യ ഭൂ​മി വി​ല​ക്ക് വാ​ങ്ങി ന​ൽ​കു​ന്ന ലാ​ൻ​ഡ് ബാ​ങ്ക് പ​ദ്ധ​തി, നി​ക്ഷി​പ്ത വ​ന​ഭൂ​മി വി​ത​ര​ണം, വ​നാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ഭൂ​മി വി​ത​ര​ണം എ​ന്നീ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് ഇ​തി​ൽ പ്ര​ധാ​നം. ആ​ദി​വാ​സി പു​ന​ര​ധി​വാ​സ വി​ക​സ​ന മി​ഷ​ൻ മു​ഖേ​ന ഭൂ​ര​ഹി​ത​രാ​യ പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഭൂ​മി ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    കൂ​ടാ​തെ റ​വ​ന്യൂ ഭൂ​മി വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ ഭൂ​ര​ഹി​ത​ർ​ക്ക് ഭൂ​മി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തി​ദ​രി​ദ്ര പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ​ക്കാ​രി​ൽ ഭൂ​മി​യും വീ​ടും ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ദി​വാ​സി പു​ന​ര​ധി​വാ​സ വി​ക​സ​ന മി​ഷ​ൻ മു​ഖേ​ന ഭൂ​മി വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ധ​ന​സ​ഹാ​യ​വും അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും വ​കു​പ്പ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലാ​ണ് ആ​റാ​യി​ര​ത്തോ​ളം ആ​ദി​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ഭൂ​ര​ഹി​ത ഭ​വ​ന​ര​ഹി​ത​രാ​ണെ​ന്ന ക​ണ​ക്ക് പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് ശ്ര​ദ്ധേ​യം.

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    News Summary - 5,556 Tribal Families Remain Landless in Kerala, Reveals Report
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