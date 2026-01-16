Begin typing your search above and press return to search.
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകോടികളുടെ ഭൂമി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Jan 2026 7:09 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Jan 2026 7:09 AM IST

    കോടികളുടെ ഭൂമി പാട്ടത്തിന്​; ജല അതോറിറ്റിയിൽ പ്രതിഷേധം

    text_fields
    bookmark_border
    ഒടുവിൽ നൽകിയത്​ ​കെ.എം മാണി ഫൗണ്ടേഷന്
    കോടികളുടെ ഭൂമി പാട്ടത്തിന്​; ജല അതോറിറ്റിയിൽ പ്രതിഷേധം
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ കോ​ടി​ക​ൾ വി​ല​വ​രു​ന്ന ഭൂ​മി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ താ​ൽ​പ​ര്യ​പ്ര​കാ​രം മ​റ്റ്​ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​ൽ വി​വാ​ദം. വെ​ള്ള​ക്ക​രം മാ​ത്രം പ്ര​ധാ​ന വ​രു​മാ​ന​മാ​ർ​ഗ​മാ​യ ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി നി​ല​വി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഞെ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ്. ഇ​ത്​ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ ജ​ലേ​ത​ര വ​രു​മാ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക്​ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ രൂ​പം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ഭൂ​മി സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്​ വ​രു​മാ​നം ല​ഭ്യ​മാ​വും​വി​ധം വ്യാ​പാ​ര സ​മു​ച്ച​യ​ങ്ങ​ൾ, ഗ​സ്​​റ്റ്​ ഹൗ​സു​ക​ൾ, ഇ.​വി ചാ​ർ​ജി​ങ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്ക്​ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​ത്. ഇ​തി​ന് പ്രാ​രം​ഭ നീ​ക്കം തു​ട​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ ജ​ല​ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യം അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച്​ മ​റ്റ്​ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഭൂ​മി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ​ത​ല ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ക​വ​ടി​യാ​റി​ലെ ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ അ​ധീ​ന​ത​യി​ലു​ള്ള കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന 25 സെ​ന്റ് ഭൂ​മി കെ.​എം. മാ​ണി ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന് സ്മാ​ര​കം നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ 30 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് പാ​ട്ട​ത്തി​ന് ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​മാ​ണ്​ ഒ​ടു​വി​ല​​ത്തേ​ത്. ഇ​തി​നെ​തി​രെ ഐ.​എ​ൻ.​ടി.​യു.​സി ​നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി സ്റ്റാ​ഫ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ഒ​രേ​ക്ക​ർ 13 സെ​ന്റ് സ്ഥ​ലം കോ​ടി​യേ​രി ബാ​ല​കൃ​ഷ​ണ​ൻ സ്മാ​ര​ക ട്ര​സ്റ്റി​ന്​ കൈ​മാ​റാ​നു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​ന​വും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന്​ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​നി​യോ​ഗി​ക്കേ​ണ്ട സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭൂ​മി, രാ​ഷ്ട്രീ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ്വ​കാ​ര്യ ട്ര​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്കോ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്കോ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്​ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് അ​സോ​സി​​യേ​ഷ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി. ​രാ​ഗേ​ഷ്​ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു. ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ആ​നു​കൂ​ല്യം പോ​ലും കൃ​ത്യ​മാ​യി ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സ്​​ഥി​തി ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി​യി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​​കേ​ണ്ട ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ പോ​ലും കൃ​ത്യ​മാ​യി ന​ൽ​കു​ന്നി​ല്ല. ഇ​തി​നി​ടെ ജ​ൽ​ജീ​വ​ൻ മി​ഷ​ന്​ വേ​ണ്ടി സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​​​പ്ര​കാ​രം കോ​ടി​ക​ളു​ടെ വാ​യ്പ​യെ​ടു​ക്കാ​നും നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സ്​​ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ സ്വ​ത്തു​വ​ക​ക​ൾ കൂ​ടി ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​നോ​ട്​ ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷാ​നു​കൂ​ല സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്കും യോ​ജി​പ്പി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ സൂ​ച​ന.

    TAGS:water authorityProtestswater authority office
